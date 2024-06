Abelardo: "Deseo estar mucho tiempo en el FC Cartagena"

El 'Pitu' Abelardo ha sido presentado por el FC Cartagena en el estadio Cartagonova, donde ha estado acompañado por el presidente, Paco Belmonte, y el director deportivo, Manuel Sánchez Breis. Esto es lo que han dicho los protagonistas en la rueda de prensa:

Paco Belmonte

"Abelardo tiene una experiencia que nos va a servir para seguir creciendo y aprendiendo, y vamos a intentar aprovecharla al máximo para realizar una buena temporada. Quiero agradecer su predisposición y rapidez porque en menos de 24 horas se presentó en Cartagena para conocer las instalaciones con su cuerpo téncico y para conocer las entrañas del club. En esa reunión nos quedamos maravillados. Tamibén quiero agradecer a su representante, José Manuel Espejo, por su predisposición".

Manuel Sánchez Breis

"Cuando me llamó Espejo para decirme la posibilidad de que viniera Abelardo le dije que nosotros no podíamos pagarle al Pitu. Él me dijo que quería que hablara con él porque es un tipo de sensaciones y es el entrenador que a vosotros os cuadraría, que quería un proyecto y meterse en un sitio donde él creyera que que puede crecer y donde se sienta cómodo. A los dos o tres días hablamos con él, se vino para Cartagena, aunque inicialmente íbamos a hablar con él en Barcelona en el partido contra el Espanyol, pero él quería ver dónde iba a realizar su trabajo. Vino con José Antonio Morga (preparador físico) y a partir de ahí fue todo muy sencillo. Es un entrenador que conoce la categoría, pero donde más tiempo ha estado ha sido en Primera. Es un lujo para nosotros y tiene los pies en el suelo como nosotros. Nos va a hacer crecer".

Paco Belmonte, Sánchez Breis y Abelardo, en la puerta del estadio Cartagonova / Iván Urquízar

Abelardo

Cómo se fraguó su fichaje: "La verdad es que fue muy fácil la comunicación con ellos, la sintonía fue desde el primer momento muy buena, y estoy encantado. Es un orgullo venir a un club como el Cartgagena y poder entrenar aquí. Lo único que espero y deseo es estar mucho tiempo. Devolveré la confianza con trabajo y espero que también con resultados".

La reunión clave: "Vi la honestidad tanto de Paco como de Manolo. También estuvo Sívori en esa reunión y me ilusionó el proyecto. Creo que es un club donde se puede crecer, aunque este año va a ser más difícil la categoría, porque ahí están los equipos que han bajado y han subido el Deportivo y el Castellón, equipos muy potentes, pero nosotros esperamos que la gente venga al campo, disfrute con el equipo y compita cada partido. Que la gente salga pensando que este equipo se lo ha dejado todo es mi objetivo cada fin de semana".

Buena aceptación de la afición a su fichaje: "Estoy encantado de que le gente esté contenta, que haya positivismo. Llevaba año y medio sin entrenar, estaba trabajando en la televisión, y me llegó esta oportunidad. Soy una persona que para entrenar tengo que estar al 200% en el proyecto".

Qué le parecen las renovaciones que ha realizado el club: "Me parece perfecto y ahora lo principal es no precipitarse. Si el Barça o el Madrid se equivocan, imagínate el Cartagena. Pero el trabajo de la dirección deportiva es fantástico y ahora tenemos que intentar acertar en la mayor medida posible".

¿Ha tenido que ver en las renovaciones? "Claro que también he tenido que ver. Son todos jugadores que han dado un rendimiento al Cartagena y seguro que lo van a seguir dando. Ahora hay que intentar hacer un grupo, rodear a esos jugadores con otros y formar un plantilla humilde, que a nivel humano y profesional sean jugadores que merezcan estar en el Cartagena. Me gusta los jugadores que tienen hambre y ganas de competir. Esperemos formar un grupo bueno y que las cosas se hagan bien".

Objetivos de la pretemporada. "La pretemporada está planificada, nos faltan algunos rivales para los rivales, pero lo importantes es conocer al grupo. Cada entrenador tenemos cosas distintas y quiero implantar cómo quiero que juegue el equipo en ataque y en defensa. Es importante que los jugadores se hayan liberado a nivel físico y mental después de una temporada muy intensa, que vengan con hambre competitivo".

El listón alto que dejó Calero: "Calero ha hecho un trabajo magnífico, no lo voy a descubrir ahora. Cogió al equipo en situación difícil y complicada y le costó, pero la segunda vuelta ha sido increíble. Yo me fijo en todos los entrenadore, pero cada entrenador tenemos nuestra impronta".

Su idea de juego: "Soy un entrenador al que le gusta un fútbol vertical, de llegar con pocos toques al área, pero eso no significa que juguemos directo. Sobre todo quiero un equipo ordenado en una categoría donde es importante, y ordenado no significa que sea defensivo, sino también en ataque. Tienes que estar muy concentrado en esta categoría".

Los refuerzos que vendrán: "Hay que acertar dentro de la medida en los refuerzos. Yo firmo ahora que fichemos a siete y acertemos en los siete. Yo sé lo que son los periodos de fichajes, somos ambiciosos pero humildes y tenemos que actuar con tranquilidad. Debemos estar seguros de que el jugador que vayamos a tracer nos va a aportar".

Situación de las operaciones que está llevando a cabo el club, según Sánchez Breis

Interés por el portero Femenías: "Es un portero que está sin equipo. Hablé con su representante hace mucho tiempo, pero no está cerca de fichar. Nos gusta a todos y es una opción que existe en el mercado, pero nada más".

Continuidad de Damián Musto: "No hay novedad. Hablé ayer con él y antes de irse charló con nosotros. Tiene contrato con el Cartagena y si no pasa nada extraño, defenderá la camiseta del Cartagena la próxima temporada.

Kiko Olivas y Lizoain: "Hemos estado hablando con ellos, pero no hay acuerdo para cerrar la vincculación de los dos aún".