El Jimbee Cartagena, a un paso del alirón; ElPozo, al borde del KO

El Jimbee volvió a hacerlo, asaltó el feudo murciano por 1-2 igual que el pasado sábado para poner la eliminatoria muy de cara y dejar muy tocado a ElPozo, que necesitará vencer dos veces en Cartagena para forzar el quinto partido y seguir vivo en la lucha por el título de la Primera División de fútbol sala.

Los ojos de todo el fútbol sala nacional volvían a estar posados sobre la Región, concretamente sobre un Palacio de los Deportes que nuevamente hasta la bandera acogía el segundo duelo de la final regional tras el primer asalto del pasado sábado, saldado con victoria para los cartageneros por 1-2.

Pese a ser una eliminatoria larga al mejor de cinco partidos, este duelo se antojaba clave para su desenlace pues podía hacer que los cartageneros diesen un golpe encima de la mesa llevándose la eliminatoria a su tierra con dos opciones de alzar el título delante de su gente o bien, hacer que los murcianos pusiesen las tablas y dejasen todo igualado antes de viajar a territorio hostil. El duelo comenzaría igual que el anterior, con dos equipos saliendo a tumba abierta para llevarse el punto, presionando en campo rival y propiciando que las ocasiones no tardasen ni un minuto en llegar. Primero sería Felipe Valerio buscando la escuadra con un golpeo de media distancia y acto seguido Juanjo se pondría el mono de trabajo para detener un intento de Tomaz.

Se juntaban los buenos en pista y la marea roja disfrutaba de lo que veía pese a que no llegase el tanto, pues Rafa Santos en su posición habitual, recibiría de espaldas para con una doble pisada usando el tacón dejar en el mano a mano a Marcel que perdonaría una de las que no suele a placer.

No sería el once, pero sí el diez, pues Bruno Taffy, que venía demostrando su olfato goleador durante todos los play off, cortaría un balón en salida para plantarse delante de Chemi, levantar la cabeza y ponerla arriba pegada al poste poniendo la ventaja a los cinco minutos.

La inercia tras el gol era claramente para los locales que seguían acechando la meta cartagenera teniendo en botas de Esteban y Marlon una ocasión muy clara, cediendo atrás el pívot para el brasileño que vería como su disparo lo sacaría bajo palos lanzándose con todo Saura para evitar el 2-0.

Dioni García

Cuando más apretaban los de Dani Martínez, los cambios de Duda girarían el encuentro gracias a la entrada de Motta, que nada más internar al terreno de juego tendría dos ocasiones muy claras que comenzaban a poner en valor el trabajo de un Juanjo que superado el ecuador del primer acto ya acumulaba varias paradas de mérito.

Estaba avisando, y dejarlo avisar sería lo peor que podría hacer la defensa murciana pues a la tercera, Motta no perdonaría. Falta en la frontal, saque de Bebe para el brasileño que la pisaría, amagaría para sentar a Juanjo y dos rivales y definiría para hacer el empate firmando un auténtico golazo.

El catorce estaba con la flecha hacia arriba, y en ese estado, le salía todo. A falta de cinco para el descanso, Javi Mínguez terminaría una buena acción individual que tras el rebote, caería dentro del área al propio Motta para con Juanjo tirado en el suelo confirmar a placer la remontada para los de Duda en el primer tiempo.

Con ElPozo volviendo a perdonar ocasiones muy claras, y como si del mismo guión del primer partido se tratase, Gadeia volvería a tener la oportunidad desde el punto de doble penalti a falta de veinte segundos de poner las tablas, llegando el balón al mismo destino del anterior enfrentamiento, la madera, dejando que el marcador fuese de 1-2 al descanso.

Tras la salida de vestuarios no le quedaba otra a los de Murcia que ir arriba con todo, conocedores que tener que viajar con un 2-0 abajo en la eliminatoria a Cartagena sería un golpe anímico difícil de superar habiendo comenzado además la final con el factor cancha a su favor, pero volvería a no ser suficiente.

Las ocasiones llegaban igual que en el primer partido, pero la mira seguía estando desviada y ni los disparos desde la frontal, ni los contragolpes, ni el balón parado, conseguían batir a un Chemi que se sentía cómodo bajo palos y no estaba tan en apuros como hace apenas dos días en este mismo escenario.

Con todo ello, los locales además debían lidiar con un Mellado que comenzaba a enchufarse y entrar en el partido con su pisada habitual y disparo lejano, apareciendo de nuevo Juanjo con una mano sublime para salvar a los suyos y mantener abierto el choque. El enfrentamiento iba camino al tramo decisivo con el mismo resultado del sábado, un 1-2 que con todo abierto tenía en tensión tanto a los aficionados visitantes al Palacio como a la marea roja, que no dejaba de animar a los suyos en busca del tanto del empate.

A falta de cinco minutos en el cronómetro, llegaría el momento de la pizarra de Dani Martínez y el ataque de cinco para cuatro que en el primer partido ya le propició a los murcianos muchas ocasiones de gol sin éxito. Esta vez la película sería diferente pues la defensa de Duda cambiaría en formato e intensidad, generando que entrar al área cartagenera fuese esta vez bastante más complicado que aquella vez.

En el último minuto, y con mucha paciencia para mover la bola de lado a lado, llegarían las oportunidades pero con el mismo resultado del choque anterior, todos los balones se estrellarían contra el muro formado por un Chemi que defendería con uñas y dientes su portería para confirmar el 1-2 y así el segundo punto cartagenero, acercando a Jimbee a la primera liga de su historia.

Ahora, el tercer partido se disputará con los de Duda como locales este viernes a las 19.00, con la opción para ellos de hacerse con el título y para ElPozo de intentar la épica de seguir vivo en la eliminatoria.

Duda: "Hemos sido mejores"

Duda celebra el triunfo con Javi Mínguez. / JUAN CARLOS CAVAL

El Jimbee Cartagena mostró una mejor versión que en el primer duelo. «Creo que hemos estado mejor que en el partido anterior, hemos controlado el ataque de ElPozo, impidiendo que generaran acciones de peligro», comentó Duda.El Jimbee logró darle la vuelta al partido. «Hemos acertado en el momento justo, dándole la vuelta a un partido complicado, y creo que hoy ha estado más equilibrado. Hemos atacado más, hemos sido mejores, y hemos generado más peligro», dijo Duda.

Nuevamente a ElPozo le costó mucho batir la portería defendida por Chemi, al mismo tiempo que le costó encontrar huecos para generar ocasiones de peligro. «El Jimbee ha hecho su partido, basando en la defensa y el juego sin balón toda su fortaleza», comentó el entrenador de ElPozo, Dani Martínez.«Creo que hemos estado más atascados. Las ocasiones de peligro estaban más controladas por ellos, y en el juego de cinco lo hemos intentado, pero no ha podido ser», dijo Dani Martínez.