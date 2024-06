Carlos Alcaraz rompe las reglas con Cerúndolo

Carlos Alcaraz rompió ayer una de las reglas no escritas del tenis: no se entrena con tu próximo rival. El murciano, que ya tenía programada la práctica con Francisco Cerúndolo antes del sorteo del torneo de Queen’s que les emparejó en primera ronda, se ejercitó durante más de dos horas con el argentino, antes de su duelo, programado para mañana martes.

Alcaraz y Cerúndolo habían acordado el entrenamiento y decidieron mantenerlo, pese a enfrentarse en primera ronda de Queen’s. Son amigos desde hace muchos años y se conocen muy bien, y ya habían practicado en estas pistas el año pasado, cuando Alcaraz se proclamó campeón.

El murciano y el argentino calentaron en una de las pistas secundarias durante una hora antes de moverse a la pista central, donde jugaron un set de entrenamiento frente al público, en el llamado ‘fan day’ del torneo.

El set se lo llevó Alcaraz por 7-5, tras romper en dos ocasiones el saque del argentino y ceder una vez el suyo. En total, estuvieron en pista dos horas y quince minutos.

Tras el partidillo ante Cerúndolo, Alcaraz practicó unas cuantas derechas junto a su entrenador, para deleite del público, que además se llevó unas pelotas firmadas de recuerdo.

La jornada la acabaron con una foto en el centro de la pista en la que estuvo involucrado el ‘team Alcaraz’ en Queen’s: Alcaraz, Samuel López, su entrenador, Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, Alberto Lledó, su preparador físico, y Carlos Alcaraz padre.

Asimismo, Alcaraz, que hará pareja con Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos, aseguró que lleva dos años sin jugar esta modalidad, pero que estará «listo» para la cita parisina.

Esta semana, David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, confirmó que Alcaraz y Nadal serán una de las dos parejas para los Juegos en categoría masculina.

«No he podido jugar suficiente dobles como me hubiera gustado», dijo Alcaraz ayer en el torneo de Queen’s. «Es algo que me gusta. Jugar con voleas, con un compañero que encima es tu amigo. Es algo que me hace ilusión, más aún con Rafa. Son dos años sin jugar dobles, pero creo que estaré listo», agregó el murciano, que no compite en dobles desde el Masters de Madrid en 2022 junto a Marc López.

«Estoy muy feliz de poder jugar con mi ídolo, con Rafa. Es una gran oportunidad para mí, de disfrutar ese momento. Nunca hubiera esperado poder jugar con Rafa en unos Juegos». Además, Alcaraz resaltó que la experiencia de Nadal en estas citas y en especial en Roland Garros, donde se disputará el torneo olímpico a partir del 27 de julio, será clave.

«Él sabe muy bien lo que es Roland Garros. Creo que me va a enseñar cómo lidiar con todo. Yo soy el chico joven que necesita crecer como jugador y como persona. Tenerle a mi lado jugando dobles, practicando... Son mis primeros Juegos. Muchas cosas nuevas. Sería un sueño para mí conseguir una medalla con él», reconoció el murciano.