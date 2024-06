El Jimbee golpea primero

La final regional por eltítulo liguero en Primera División de fútbol sala regalaría el espectáculo esperado, emoción hasta el final, tensión y una igualdad máxima que acabaría cayendo para el lado cartagenero, firmando el Jimbee el primer punto de la eliminatoria venciendo 1-2 a ElPozo Murcia gracias a un Chemi que bajo palos, daría un recital para salvar a los suyos.

Decepción en el bando murciano, con los jugadores de ElPozo lamentándose tras la derrota. | ISRAEL SÁNCHEZ / FRAN MONTIEL

El fútbol sala juntaba a los dos mejores equipos de la Región en el último escalón por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en una final al mejor de cinco partidos que comenzaba en Murcia en busca de romper para los locales una racha de siete años sin levantar un trofeo y de conseguir para Jimbee la primera liga de su historia.

Segundo contra quinto pero sin un favorito claro pues los cartageneros se habían plantado allí tras eliminar al líder, el FC Barcelona, sin darle siquiera opciones de pelear la eliminatoria y llegaban a este duelo en una temporada histórica para ellos al conseguir su primer título.

Los de casa por su parte llegaban tras superar a Jaén con contundencia después de haber demostrado saber sufrir y remontar ante Valdepeñas en cuartos de final, rompiendo una racha de cuatro temporadas sin superar esta eliminatoria.

El partido estaba cargado de alicientes, en primer lugar suponía la reedición de la final regional del año 2006 que enfrentó al extinto Polaris World y a ElPozo en una batalla emocionante que se decidió en el quinto partido con desenlace feliz para los murcianos.

Allí ya había algunos que repiten ahora, en primer lugar Juanjo, que por aquel entonces ya defendía la portería de ElPozo y levantaba su primera liga con apenas 20 años. Dirigiéndole, estaba el que hoy es entrenador pero del lado contrario, Duda, que estuvo en el banquillo de los murcianos casi dos décadas y que regresaba ahora como enemigo en busca de volver a dejar sin premio a los de Dani Martínez.

Con el Palacio a reventar, un desplazamiento masivo desde Cartagena y las espadas en todo lo alto, comenzaría el duelo con ambos equipos atreviéndose y demostrando que no habían llegado hasta aquí por esconderse, tratando de sorprender a los treinta segundos Lucao y llegando la réplica inmediata por parte de Gadeia.

Pese al eléctrico inicio de los visitantes, con el paso de los minutos el calor de la marea roja y el buen juego por banda de ElPozo comenzaría a hacer que el control fuese para los de Murcia, empezando Chemi a demostrar con creces su galardón de ser uno de los mejores porteros del campeonato.

Primero sería Ricardo Mayor el que se marcharía por banda, llegaría hasta la cocina y definiría delante de la portería sin suerte para él pues el de Mazarrón se haría gigante para mandarla a córner. Sería allí donde Marlon volvería a poner en valor como en las rondas anteriores la pizarra de su técnico, culminando una jugada ensayada que cerca estaría de abrir la lata.

La tensión sobre pista se podía cortar, cada choque y cada falta hacía que saltasen chispas propiciando que a falta de ocho minutos por disputar del primer acto, los de Duda acumulasen su quinta falta y condicionasen su forma de defender aún con mucho tiempo por jugar.

Que no hubiese goles comenzaba a ser un milagro, y ese milagro tenía de nombre Chemi. Jugada rápida de los murcianos, remate cruzado y parada espectacular con el pie del guardameta que en el rechace, con Esteban a bocajarro volvería a sacar una mano increíble que terminaría con el balón golpeando la madera y con medio Palacio de los Deportes con las manos en la cabeza.

El Jimbee golpea primero / FRAN MONTIEL

Los calificativos estaban comenzando a terminarse y el hombre del partido iba camino de encontrarse con el arquero de Jimbee, que una vez más salvaría a los suyos de nuevo enfrentándose con Ricardo Mayor para con una estirada de auténtico gato comenzar a desesperar al de Librilla.

30 segundos de sobresaltos

Treinta segundos para el descanso y primera polémica seria, jugada rápida dentro del área de ElPozo, remate de Lucao y posible mano de Marcel que terminaría con contragolpe, uno contra uno de Felipe Valerio y sexta falta que mandaría al especialista al punto de doble penalti, Gadeia.

Pediría la revisión a través del videoarbitraje Duda, pero la decisión no cambiaría y el brasileño se encontraría delante de Chemi demostrando que hasta las mejores fallan, estrellando el balón en la madera y haciendo que su fallo, trajese aún más consecuencias para los suyos. Al contragolpe y a falta de cinco segundos, Mellado sacaría su magia para girarse y reventar el balón al fondo de las mallas, terminando los primeros veinte minutos con 0-1 en una primera parte espectacular y con un tanto psicológico que ponía en ventaja a los de Cartagena.

Arreón murciano

Segundo acto, todo por decidir pero mismo ritmo, con Marcel dispuesto a echarse a los suyos a la espalda en la primera acción, marchándose con un caño de película para sacar la puntera y poner rápidamente a trabajar a Chemi. El pichichi seguía empeñado en darle la vuelta a la situación, y ahora tras un giro de mucha calidad acabaría nuevamente topándose con el meta mazarronero y la madera.

El palo parecía estar aliado con los de Duda, pues tras dos veces siendo un defensa más para ellos, llegaría la tercera, con Esteban desatado marchándose en velocidad y reventando el cuero una vez más contra la portería. El dominio era murciano y como se suele decir, tanto iría el cántaro a la fuente que, en el ecuador de la segunda parte, terminaría por romperse.

Enésimo balón a la madera de los de Dani Martínez y en la transición ofensiva de Jimbee perderían el balón, dejando a placer a Gadeia y Taffy delante de Chemi que esta vez nada podría hacer para evitar el 1-1. El tanto equilibraría la balanza y con ella, también el duelo, pues ambos equipos bajarían el ritmo sabiendo que un error podría dejarlos fuera. Sin embargo el genio de Jimbee, Lucao, tenía un truco más guardado bajo la manga.

Cinco minutos para el final y el doce, en banda izquierda, lograría marcharse de su par, amagar pasando una pierna por encima del balón para cruzarla desde lejos, sorprendiendo a Juanjo y haciendo el 1-2 que obligaría a sacar el ataque de cinco a los locales para no perder el factor cancha.

Asumirían riesgos los de casa sin más remedio, y una vez más el que volvería a sacarlas de todos los colores sería Chemi, que ya no opositaba fuertemente a hombre del partido, merecía su galardón con todos los honores. Desde fuera, desde dentro, al segundo palo, no había manera, Chemi haría historia para dejar sin premio a ElPozo que no dejaría de intentarlo hasta el final, pero literalmente. A falta de tres segundos la última combinación murciana acabaría esta vez sí, dentro de la portería, pero para disgusto de la marea roja fuera del tiempo reglamentario, dejando un final a la altura de la batalla, épico.

El lunes, otra cara a cara

El duelo llegó a su fin, 1-2 favorable a los de Duda y nuevo compromiso en el calendario para el lunes, a partir de las 20.00 nuevamente en Murcia. Con él llegará la necesidad murciana de sumar su primer punto de la eliminatoria para no tener que hacer una gesta casi imposible habiendo recuperado Jimbee el factor cancha y contando con la posibilidad de levantar el primer título liguero de su historia, con su gente. n