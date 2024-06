Que comience el espectáculo

El fútbol sala en la Región de Murcia está de fiesta, y no es para menos. El destino y el buen hacer por parte de ambos conjuntos ha querido que en el año que Jimbee Cartagena estrena su palmarés y ElPozo Murcia recupera su mejor versión, ambos se citen por el título de la LNFS, comenzando la batalla en el primero de los posibles cinco partidos en Murcia, a partir de las 13.00 en un duelo que podrá seguirse por Teledeporte.

Aunque algunos se atrevan a mojarse con unos u otros, dar un favorito es complicado, y lo es porque los de Dani Martínez cuentan con el factor cancha y están en su mejor estado de forma, pero los de Duda tienen la confianza de saber que está siendo su año y además vienen de eliminar al líder, el FC Barcelona, con mucha solvencia sin llegar siquiera al tercer partido.

Las espadas están en todo lo alto, no habrá bajas por parte de ninguno de los dos equipos y el Palacio de los Deportes estará preparado para la batalla, con todo prácticamente vendido el feudo lucirá como en aquellos duelos de antaño que mayores recuerdan con nostalgia y los más jóvenes no llegaron a ver, contando además con un desplazamiento masivo desde Cartagena.

No será la primera vez que los dos mayores clubes de la Región de Murcia se encuentran aquí pues ya en el año 2006, el extinto Polaris World y ElPozo, se vieron las caras en una final que cayó para el lado murciano y que ya contaba en pista con el que defenderá mañana la portería de los locales, Juanjo Angosto, que en aquella época y con apenas veinte años conseguiría la primera de sus cinco ligas.

Alicientes por todas partes, ganas de revancha y mucha emoción es lo que se espera de un partido que abrirá una eliminatoria que pinta a larga e igualada, algo que ambos entrenadores tienen claro.

El técnico Dani Martínez pasó por rueda de prensa en la previa para analizar lo que supone la eliminatoria y lo que espera de ella: «Empieza una serie muy equilibrada, habrá momentos de inercia positiva y otros de dificultad, espero ataques de Mellado, de Lucao, espero un nivel defensivo óptimo porque es la final de la liga y si no, no la jugarían ni ellos ni nosotros, nos van a exigir los cuarenta minutos para defender todos los huecos y no me espero un Jimbee fuera de lo que nos tiene acostumbrados».

En lo que respecta al estado de ánimo del equipo, destacó que tienen más ganas que nervios: «Llevamos dos o tres semanas viviendo el modo playoff y estamos deseosos de salir a pista, ver el Palacio lleno y competir con nuestra gente, tenemos que juntar las manos y luchar con todo por conseguirlo. Queremos dejar nuestro nombre en la historia de este club, no queremos ser unos más que casi ganan».

Sobre el rival, destacó que le es indiferente tras lograr el objetivo: «Todos hubiésemos firmado llegar hasta aquí sin importar contra quien nos tocase, tiene el aliciente de que jugamos contra Jimbee Cartagena en lo que supone el derbi regional, pero nos da igual, son muchos años de sequía de títulos, es el momento y tenemos que hacerlo».

En el otro lado, Duda, quien ha logrado crear un equipo ganador en el banquillo cartagenero, regresa una vez más a la que tantas veces fue su casa, el Palacio de los Deportes de Murcia, donde cree que se encuentra el favorito: «Con su historia, el presupuesto, sus jugadores al completo, el factor pista, está claro que el favorito es ElPozo pero eso no quita que tengamos nuestras opciones, es un desafío muy importante pero estamos preparados para ello».

De ese desafío espera que los suyos estén siempre concentrados y no pierdan nunca la cara: «Intentaré que no nos vayamos del partido, que estemos luchando hasta el final, hacer sangre e ir por delante, es la competición más importante y tenemos que tener claro que cada partido tiene su historia para conseguir minipuntos que nos lleven a los puntos que importan de verdad».

La convocatoria, no robará espectáculo a las aficiones, pues ambos equipos cuentan con todos sus jugadores: «Estamos todos convocados, hay detalles de minutos que dependerán del estado físico de uno u otro que no están perfectos pero estamos todos, tenemos gente experimentada y gente joven, estamos en condiciones de afrontar una eliminatoria así».

Con todo, y con todos, irán ambos conjuntos a disputar el primero de los hasta cinco puntos que podrían repartirse en esta eliminatoria, en el primer duelo de una final regional que no podría estar más igualada y que empezará a partir de las 13.00, con Jimbee y ElPozo como protagonistas.