Un campeón moral y otro Real para una liga inolvidable

El curso baloncestístico 2023-2024, como le gustaba decir al gran Andrés Montes, ha concluido con dos campeones. Uno, el Real, el Real Madrid, que ayer celebró su título en una tierra donde encuentras un madridista en cada metro cuadrado, pero donde solo encontró en esta ocasión ánimo en las gradas por parte de unas pocas decenas de seguidores. El otro, el UCAM Murcia, un campeón moral que se ha ganado el corazón no solo de los murcianos, sino de todo el baloncesto español, que ha reconocido casi con unanimidad el mérito de una plantilla inolvidable, que ha luchado desde el primer hasta el último partido.

Sonaba al descanso la canción ‘Los Perros’ del genial grupo cartagenero Arde Bogotá. Habla en su letra de valor, amor y cicatriz. Y el UCAM ha derrochado valor en el 99% de sus partidos, no dándose nunca por vencido; también amor, mucho amor, porque ese grupo de jugadores ha formado una familia casi sin fisuras, con sus más y sus menos, como todos los grupos humanos; y cicatriz porque ha sufrido lesiones, pero a cada una de ellas se ha levantado con fuerza y se ha reinventado para terminar por firmar un subcampeonato con sabor a triunfo. Porque ese es el sentimiento de los aficionados que llevan muchos años dándolo todo por el club, esos que estuvieron en los años más grises en la LEB de principios del siglo XXI, que terminaron ayer henchidos de orgullo.

Llegar es muy difícil, pero mantenerse es mucho más complicado. Y ese es el cometido que tiene ahora el club de la Universidad Católica San Antonio. Porque repetir un subcampeonato va a ser tremendamente complicado. Pero para ello necesita más masa social, que todos esos que se han acercado en los play off al Palacio de los Deportes decidan sacarse el carné. Seguro que muchos, cuando la próxima semana salga la venta de abonos para el próximo curso, pondrán la excusa de que son caros. Sin embargo, ayer, pese a la tromba de agua que cayó en Murcia, que inundó la mitad de la ciudad y que llegar al pabellón se convirtió en complicado para muchos, nadie encontró una excusa en una tierra donde muchos se asustan cuando caen cuatro gotas.El ambiente fue, simplemente, espectacular. El ruido, estruendoso. Cada rebote, robo de balón y asistencia fueron celebrados tanto como un triple. De poco importó el mal inicio, con un 0-5 que obligó a que Sito Alonso a solicitar el tiempo muerte con menos de un minuto y medio consumido del partido. Quizás fue el más rápido de su carrera deportiva. Y tuvo efecto, porque su equipo, como otras tantas veces durante la temporada, comenzó a trabajar como una hormiga para llegar en el segundo cuarto a tener una renta de diez puntos con un 38-28 después de una canasta de Diagne tras la que el senegalés se volvió totalmente loco. En la grada empezó a escucharse con fuerza el ‘Sí se puede’. Y durante muchos minutos el sentimiento fue generalizado. Muchos ya estaban pensando que mañana viernes volverían al Palacio para repetir la experiencia. Pero no podrá ser porque el Real Madrid, el mismo que aniquiló al Gran Canaria y el Barcelona sin perder ni un solo partido, lo volvió a hacer tras romper el encuentro en un tercer cuarto excelso ante la mirada de su presidente, Florentino Pérez, quien estuvo en el palco.

Y el final fue apoteósico. Pese a la derrota, durante muchos minutos no se movió nadie de sus asientos en la grada, aplaudiendo a rabiar a sus héroes, a los que proporcionó todo el cariño que durante la temporada ellos le han transmitido desde la pista. Ojalá que nadie lo olvide cuando salga la campaña de abonados y que todos vayan como locos a sacarse el carné, porque lo que hace falta para mantenerse en la élite es que el Palacio de los Deportes se quede pequeño durante toda la temporada, no solo en los play off. Larga vida al baloncesto y al UCAM Murcia.

4.Dustin Sleva, quien ayer pudo jugar su último partido con el UCAM, despidiéndose de la afición. 5. El recibimiento a los jugadores, pese a la lluvia, fue apoteósico. | S. GORDON/ACB PHOTO / DIONI GARCÍA

Gran aceptación del póster

La Opinión regaló ayer con el ejemplar de La Opinión un póster de la plantilla del UCAM Murcia 2023-2024 diseñado por Pedro Ponce. En el mismo aparecen, vistos desde un punto de vista diferente, todos los jugadores que han formado parte este curso tan especial del equipo que ha dirigido Sito Alonso. Por ello, y como reconocimiento al granito de arena que pusieron en su momento, no solo están los jugadores que han concluido la campaña, sino también los que se fueron ya iniciada la misma, como Thad McFadden y Jordan Sakho.