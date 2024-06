Sito Alonso, antes del tercer partido en Murcia: "No creo que hoy sintamos ninguna presión"

Sito Alonso no pierde la esperanza. Todo lo contrario. Piensa que aún tiene opciones su equipo, del que espera que hoy saque su carácter, y para ello tiene claro que necesita hoy el apoyo de los seguidores: «El mensaje a la afición es que tenemos que disfrutar de jugar una final de la Liga Endesa en casa. Ya comenté el otro día la dificultad que esto tiene. Yo he estado en otros clubes con más posibilidades de llegar a una final tanto como segundo como primer entrenador y solo lo he conseguido con el UCAM Murcia», dijo tras la derrota en el segundo partido.

También añadió que «los aficionados nos han empujado hasta este objetivo. Y la eliminatoria no ha acabado. Vamos perdiendo 2-0 pero también Unicaja iba 2-0 y nos igualó. Nosotros somos el UCAM Murcia y tenemos que intentar hasta el final que no nos ganen, pero si lo hacen, que sea con un esfuerzo increíble ante nuestros aficionados», precisó.

El técnico piensa que la presión que sí sintieron sus jugadores en los partidos contra Valencia y Unicaja en casa no será igual en esta ocasión: «Tengo la sensación de que el tercer partido lo vamos a jugar mejor y no creo que sintamos ninguna presión como tuvimos contra Valencia o Unicaja Málaga de cerrar ninguna eliminatoria. Tenemos que ir, como se suele decir, a pecho descubierto, pero con mucha más intensidad. Tenemos que ser súper intensos para que les cueste jugar contra nosotros».

«Nuestro objetivo es conseguir una victoria ante nuestros aficionados y seguir incomodando al Madrid como hemos hecho hasta ahora en los dos partidos», precisó también Sito Alonso, quien volvió a invocar a «activarnos para jugar con mucha intensidad en Murcia y no acabar nuestra eliminatoria ante nuestros aficionados», comentó.

Chus Mateos: "Es encomiable lo que está haciendo el UCAM Murcia"

«Es encomiable lo que está haciendo el UCAM Murcia» / DIONI GARCÍA

Por su parte, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, afirmó ayer a a su equipo «todavía mucha tela por cortar» en la final ante el UCAM Murcia. «No va a ser fácil. No queremos dar nada por sentado. Vamos 2-0 y no lo podemos olvidar, pero en Murcia será otra historia. Si conseguimos certificarlo, en algún momento podréis hacerme la pregunta de qué supone para mí ganar los tres títulos de esta temporada en España, pero ahora mismo lo único que me preocupa es el partido contra el Murcia. Todavía nos va a dar mucha guerra», dijo.

«Hemos hecho nuestro trabajo en casa ayudados por nuestra gente y por nuestra afición. No ha sido fácil, han sido dos partidos muy complicados con un Murcia que pelea, que vuelve, que no es fácil de doblegar. Hemos hecho dos partidos muy serios y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Pero no está acabado, tenemos que terminarlo. Tenemos que estar serenos y tranquilos. El play off va por donde nosotros queríamos y ahora, sabiendo de la dificultad del rival y de jugar en su campo, tenemos que estar más centrados si cabe», comentó.

Del rival, señaló: «No es que sea raro, es que tiene particularidades. Es un equipo diferente porque está sacando a relucir sus fortalezas y tratando de minimizar las nuestras. Lo están haciendo muy bien, sinceramente. Creo que tiene muchísimo mérito lo que han hecho en toda la liga regular por cómo juega, pero tiene muchísimo más mérito que de momento estén peleando por ser campeones de liga».

«Tienen mucho corazón porque son muy competitivos, porque llevan al extremo sus virtudes y sacan mucho provecho de ellas y porque minimizan las fortalezas del contrario. Es encomiable lo que están haciendo», agregó.