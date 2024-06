Goiria: "Hay que hacer movimientos en la plantilla del Real Murcia, pero sin locuras"

Asier Goiria desembarca en el Real Murcia como máximo responsable de la estructura deportiva, siendo la primera piedra del proyecto para la temporada 2024-2025, en la que el equipo grana volverá a militar en Primera RFEF y tendrá el objetivo de lograr el ascenso.

En una rueda de prensa donde ha estado el presidente, Felipe Moreno, quien ha comentado que “Asier Goiria se convierte en el máximo responsable de la estructura deportiva que estamos organizando para tratar de equivocarnos lo menos posible y tener más ojos para ver todo”, no se ha hecho ninguna alusión a Javier Recio, quien sigue teniendo contrato como director deportivo del club. De hecho, su nombre no se ha pronunciado en ningún momento. El exjugador del FC Cartagena llega con Unai Zubiaur ,que ejercerá de secretario técnico, Iban Markitz, quien liderará el área de scouting, y el psicólogo Zigor Eguarte.

Esto es lo que ha dicho Asier Goiria en rueda de prensa

Cómo se fraguó su fichaje.

Es algo importante para el crecimiento de un club que haya ciertos departamentos. A Felipe Moreno le conocía de antes. Es verdad que estaba metido en el Amorebieta, que nos jugábamos mucho, y lógicamente me debía al club y no quería hablar con ningún equipo más. Cuando acabamos la liga hablamos del proyecto y lo que necesitaban de mí, y a partir de ahí el entendimiento fue bastante sencillo. Estoy contento e ilusionado porque el Real Murcia es para mí un gran reto, un proyecto muy diferente al que he tenido. Vengo a un sitio muy grande con ganas de hacerlo bien.

La base de su proyecto.

Queremos hacer un proyecto deportivo basado en la solidez, estabilidad y dar el crecimiento que creemos que hay que darle al Real Murcia. Dentro de eso, vengo de un sitio humilde, pero sí que es verdad que hemos crecido mucho, logrando cosas que eran impensables que hemos podido hacer. Cada uno tiene su metodología de trabajo y la idea es aplicarla aquí para darle esa solidez y llevar al Murcia lo más lejos posible.

La presión que va a tener en el Real Murcia.

Presión hay en todas partes. Sí que es verdad que no puedes comparar sitios y soy consciente dónde venimos y la exigencia es máxima. Vengo a mil kilómetros de mi casa para cubrir esas exigencias y darlo todo para llevar a lo más alto al Real Murcia.

Conversaciones para contratar un entrenador.

Estamos en conversaciones para dar esos pasos y sean sólidos, pero hay que tener paciencia. Estamos avanzando en ello, dando pasos adelante con algún entrenador. La cuestión es que elijamos la figura que nos dé ese salto hacia el objetivo. Tenemos que analizar las posibles situaciones y encontrar al candidato perfecto.

Cómo va a estructurar la parcela deportiva.

Estamos en pleno proceso de conocimiento del club. Ya conozco gente, como el director de cantera, que está haciendo un gran trabajo. Tengo que tener un par de reuniones y en unos días podremos ir aclarando esta situación. Con naturalidad lo sacaremos todo adelante.

La responsabilidad.

Cada club tienes sus activos y los activos bien utilizados tienen que ser positivos. Las decisiones las tomaré yo y quiero que quede claro que cualquier cosa positiva para ayudar será bienvenida, pero quedando claro que la última decisión y la responsabilidad la tendré yo.

Qué plazos se le han marcado desde la presidencia.

Lógicamente en el Amorebieta había más paciencia, pero entiendo que estoy en el Murcia y en el fútbol prácticamente no existe la paciencia. Queremos hacer un proyecto sólido para que los jugadores vean al Real Murcia como un sitio atractivo. Los procesos son complicados y conseguir el objetivo es difícil, pero dando sólidos, cortos y estables podemos conseguirlos.

Su contrato.

Todo va sobre la confianza del sitio donde estoy, no quiero atar a nadie de largos plazos. Yo quiero que todos estemos a gusto. Tengo un año de contrato con opción a otro más. Quiero que Felipe Moreno vea cómo trabajo y si está contento conmigo, no tendremos ningún problema para ir renovando año a año. No necesito tres o cuatro años de contrato. Quiero que la estabilidad se conforme desde una base sólida de confianza con el propietario.

¿Es Jandro una opción para el puesto de entrenador?

Sí que hay una serie de entrenadores que tenemos en cartera y que nos pueden interesar, pero acabamos de aterrizar e iremos hablando y matizando todo.

¿Habrá revolución en la plantilla?

Yo creo a veces en el fútbol el sentido común brilla por su ausencia, pero aplicándolo hay jugadores con contrato, siete u ocho, y si están aquí es porque son buenos jugadores. No se van a hacer locuras ni vamos a entrar como un elefante en una cacharrería. Hay que hacer movimientos, pero dando pasos sólidos y cortos. No vamos a hacer ninguna locura.