Asier Goiria, segundo director deportivo para el Real Murcia

Cuando Felipe Moreno aterrizó en el Real Murcia en marzo de 2023, el Real Murcia no contaba con director deportivo. Poco más de un año después, el club grana cuenta con dos directores deportivos. Fue ayer cuando se confirmó el fichaje de Asier Goiria, y fue ayer cuando el vasco pisó por primera vez las oficinas de Nueva Condomina, unas oficinas donde el despacho de director deportivo sigue ocupado por Javier Recio. Porque el madrileño, con contrato hasta junio de 2025, sigue ejerciendo su cargo, de hecho en los últimos días no ha parado de reunirse con entrenadores con vistas a la próxima campaña.

Será hoy, en la presentación de Goiria, cuando Felipe Moreno explique cómo queda todo el organigrama. Porque, ayer, el comunicado emitido por el Real Murcia no aclaraba nada. Evitando complicaciones, y es que Javier Recio sigue siendo oficialmente el director deportivo del Real Murcia, el club, en su comunicado, se ha limitado a indicar que Goiria «se incorpora a la estructura deportiva», pero la realidad es que desde este miércoles, cuando sea presentado, será el verdadero director deportivo, desplazando al madrileño, que quedará en el ostracismo pese a seguir trabajando en el club. Al costar su rescisión 120.000 euros, Felipe Moreno ha considerado que siga, aunque en un segundo plano, como en un intento de que sea el propio Recio el que se marche renunciando a su contrato.

Descartada esta opción, habrá que ver en qué lugar queda Recio. Y es que a partir de ahora Goiria es el que manda en la dirección deportiva del Real Murcia. De hecho, a las primeras de cambio, el ex del Amorebieta ha logrado colocar en las oficinas de Nueva Condomina a todo su equipo de trabajo. Así, Unai Zubiaur ejercerá de secretario técnico, Iban Markitz liderará el área de scouting e incluso se incorpora el psicólogo Zigor Eguarte, pese a que hace solo cinco meses el Real Murcia anunciaba la contratación de un profesional de esa rama.

Dos ascensos

Asier Goiria, ex futbolista del FC Cartagena entre otros, llega a la dirección deportiva del Real Murcia reforzado por su trabajo en el Amorebieta, club con el que ha logrado dos ascensos al fútbol profesional en su primera experiencia como director deportivo. En el club vasco ha estado desde 2017 hasta este mismo mes. La espina clavada que no ha podido quitarse es la de consolidar al Amorebieta en el fútbol profesional, ya que a los dos ascensos le siguieron dos descensos.

Con Javier Recio marcado por la actual mala campaña, en la que no se han cumplido los objetivos, Felipe Moreno se ha dejado aconsejar por gente de su confianza como Toché. El exfutbolista albinegro ha sido uno de los valedores para que Goiria fiche por el Real Murcia. Un fichaje que se ha gestado en los últimos días, y es que la idea inicial era que Recio continuara con plenos poderes, de hecho lleva varias semanas reuniéndose con distintos entrenadores junto al hijo de Felipe Moreno.

Buscando entrenador

Habrá que ver si esas reuniones dan frutos o acaban en saco rato, ya que todo parece indicar que el nuevo técnico también será un hombre de confianza de Goiria. El objetivo, tras confirmar la contratación del vasco, es que no se retrase mucho el fichaje del entrenador que encabece el proyecto 2024-2025. Aunque Pablo Alfaro sigue teniendo esperanzas de continuar, al no ser descartado por Felipe Moreno, todo parece indicar que no recibirá ninguna oferta de renovación. La idea, ya con Goiria liderando la estructura deportiva, es comenzar una vez más de cero.