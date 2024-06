El UCAM, a tumba abierta

Después de 160 minutos de juego, una de las eliminatorias más igualadas e inciertas de semifinales de los últimos tiempos en la Liga ACB, se resolverá esta noche (20:30 horas, Movistar Deportes) en el Martín Carpena de Málaga, donde el Unicaja y el UCAM Murcia CB se verán las caras por novena vez esta temporada. En una serie donde el factor cancha ha saltado por los aires, con dos triunfos de ambos conjuntos a domicilio que lo han hecho añicos, ha llegado el momento decisivo. El vencedor se enfrentará al Real Madrid en la final que comenzará el sábado; el perdedor dirá adiós a la temporada, que para los universitarios, pase lo que pase, será inolvidable y puede marcar un antes y un después en la historia de un club a punto de cumplir cuarenta años de vida.

Esas casi cuatro décadas están marcadas por gestas que han llegado en su mayoría lejos de Murcia. Y eso es lo que quieren repetir hoy los jugadores de Sito Alonso, que si bien fallaron las dos oportunidades que tuvieron en el Palacio de los Deportes, nadie los puede dar por derrotados esta noche. Ahora la presión ha cambiado de bando de nuevo. Para el Unicaja es una obligación ganar ante su público y ha sufrido en los dos últimos tiempos dos fracasos sonoros en el Carpena que le pueden pesar como una losa si el UCAM recupera su versión de los dos primeros partidos. Para los de Ibon Navarro alcanzar la final después de ser el mejor de la temporada regular es casi una obligación; para el UCAM, que ha jugado todos los partidos de los play off mermado por las bajas de sus dos pívots más solventes, Marko Todorovic y Simon Birgander, solo supone un premio más.

Por ello, el UCAM se lanzará a tumba abierta: «Estoy convencido de que vamos a ganar y ahora tengo que convencer a los jugadores de ello», dijo Sito Alonso en la rueda de prensa posterior al cuarto encuentro. No tiene ninguna duda el técnico de que su equipo «llega mentalmente bien y sabiendo que se trata de una oportunidad única», apuntó también. Después de perder todos los partidos de play off en el Palacio, los murcianistas confían en ese poderío que han mostrado fuera, donde están invictos en las series por el título. «Ganar un partido para entrar en una final es algo muy difícil y en algún momento mostramos problemas en ataque. En todo caso, creo que en Málaga podemos hacerlo bien», expuso. Pero para tener opciones de victoria, Alonso necesita un mayor rendimiento de Dylan Ennis y Ludde Hakanson, que en los dos choques en casa no estuvieron a su nivel habitual, así como un mayor control del rebote.

Ibon Navaro, después de salvar dos ‘match ball’, ha instalado la alarma continua en el vestuario malagueño por el nivel mostrado por los universitarios: «El UCAM ganó los cuatro partidos que disputó como visitante en estos play off, contra el Valencia y frente a nosotros, por lo que ya demostró que es capaz de ganar fuera de casa. Estoy convencido de que el factor cancha no es importante en esta serie, aunque estoy contento de volver al Carpena porque nos fuimos de nuestro pabellón con una sensación muy mala».

«Es un partido y no podemos pensar que ya está hecho porque vencimos los dos encuentros en Murcia y será muy difícil conseguir el pase a la final», dijo también el preparador de Vitoria.

El juego en las redes Después del cuarto partido, Sito Alonso se quejó de una falta a Troy Caupain en el lanzamiento de un triple a 40 segundos del final con 77-81 en el marcador. Ayer, el Unicaja, en la red social X, puso una foto de la jugada. El club murciano respondió posteriormente poniendo un vídeo donde se ve la jugada de la que se quejó el técnico universitario en rueda de prensa, como otra de un triple lanzado por Radebaugh donde Yankuba Sima se le echa encima en el último momento. Sin duda, se trató de una estrategia por ambos equipos ante el definitivo duelo de esta noche.

Cien entradas vendidas en diez minutos para ir a Málaga

En solo diez minutos se agotaron las cien entradas que se pusieron a disposición de los aficionados murcianos para estar hoy en un Martín Carpena donde solo quedan a la venta las localidades VIP. Cincuenta de esos seguidores viajarán en el autobús ofertado por la entidad, mientras que el otro medio centenar lo hará por sus propios medios. Los fieles del equipo, pese a las dos derrotas en casa, no lo dejarán hoy solo en el partido decisivo.

Las imágenes del cuarto partido de semifinales de la ACB entre el UCAM Murcia - Unicaja / Juan Carlos Caval

Ningún equipo se ha metido en la final sin ganar en casa

Nunca un equipo que no ha ganado un solo partido en su pista se ha metido en la final de la ACB. Y eso es lo que quiere conseguir el UCAM Murcia, que eliminó al Valencia en cuartos de final con dos triunfos a domicilio, y que sumó otros dos contra el Unicaja en Málaga. Además, solo tres conjuntos que no partían como cabezas de serie, el Caja San Fernando en 1996, el TDK Manresa en 1998 y el Bilbao, en 2011, han llegado a la final. ¿Será el cuarto el UCAM?

Los malagueños, los únicos que han remontado un 0-2

El Unicaja es el único equipo de la historia que ha remontado un 0-2 en play off. Fue en la temporada 2004-2005, cuando tras perder los dos primeros partidos, uno en casa y otro fuera, ganó los tres siguientes contra el Alicante. Con el formato actual, nunca se ha dado una remontada de un 2-0 o 0-2 en las 76 eliminatorias disputadas. En semifinales se ha dado esa situación en 46 ocasiones, pero nunca el equipo que había perdido los dos primeros encuentros siguió adelante.