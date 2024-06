Laporta lanza pullas a Xavi y halaga a Flick

Estaba cómodo Joan Laporta. Jugaba en casa, esquivando así el encuentro con los periodistas. Hablaba en ‘El podcast del President’, emitido a través de ‘Barça One’. Ese fue el formato que empleó el dirigente, tras unas semanas volcánicas donde el fútbol no ha ganado nada y ha cambiado de entrenador (Hansi Flick por Xavi) y el baloncesto se ha derretido ante el Madrid (0 de cuatro títulos posibles y Roger Grimau viviendo sus últimos días en el banquillo), para romper el silencio institucional que había mantenido.

Estaba tan cómodo que estuvo durante 94 minutos (lo mismo que un partido de fútbol más el tiempo añadido) desgranando su discurso, lleno de pullas, algunas visibles, otras no tanto, a Xavi y su staff, mientras desplegaba su admiración hacia Flick, orgulloso de su decisión tras recordar en varias ocasiones que el Barça “está cerca de acabar la travesía del desierto que empezó en abril de 2021”.

Tuvo poca, muy poca autocrítica Laporta. Tan solo admitió errores en la gestión del adiós de Xavi. “El qué está bien decidido, el cómo podía hacer mejor, creo que sí”, argumentó el dirigente, que no dejó de responder a ni una sola de las cuestiones que le trasladaron Miriam Nadal y Llorenç Tarrés con adecuado sentido periodístico siendo como era la televisión oficial del club.

Primero tuvo Laporta buenas palabras para Xavi. Después, llegaron las críticas. “Yo le pregunté: ‘¿Crees en este equipo? Y él me dijo: ‘Sí, presi, al cien por cien. Lo haré campeón”, explicó el dirigente revelando la conversación privada que tuvieron en la noche del ‘pacto del sushi’. Pero luego todo cambió.

"Hay unas declaraciones de Xavi en las que cambia el discurso”, apuntó Laporta. Ocurrió antes del partido en Almería. Por eso, él no fue. “Y hay una conversaciones con el director deportivo que pide cambios sustanciales modificando eso que me había dicho antes. Eso me provocó la necesidad de buscar un nuevo impulso”, argumentó.

Ahí fue más rotundo en el ataque, elegante y cuidadoso, pero crítico hacia el exentrenador. “Hansi Flick sí cree en esta plantilla y se ve capaz de ganar a cualquier equipo. Eso fue determinante. Si el entrenador”, dijo en referencia a Xavi y su dimisión en diferido de enero aunque el presidente la fijara, de manera equivocada, en febrero ”puede rectificar, nosotros también podemos. Lo mejor en esta plantilla era un entrenador que tenga la ambición y crea realmente en el cien por cien de esta plantilla”, sostuvo el presidente.

Puso, además, ejemplos muy concretos, sobre todo uno que tiene muy presente desde hace meses. Y es la deficiente preparación física del Barça de Xavi. “Hemos visto que en el minuto 60 el equipo bajaba de nivel físico, no acababa el partido igual, como los dos partidos ante el Real Madrid, que remontó en los últimos minutos. No digo que no estuvieran bien preparados, pero siempre hay cosas a mejorar y Flick mejorará la preparación física. Para ello se adaptará a la estructura del club, va a venir un preparador y lo están diseñando", recalcó al tiempo que recordó que “el corazón me decía que tenía que mantener a Xavi, pero la cabeza me decía que lo debía cambiar”.

Ganó la cabeza de Laporta, quien confesó que Flick era un entrenador que ya quiso traer al Camp Nou en 2021 nada más ganar las elecciones, pero estaba comprometido con la selección alemana. “Él respetó su firma”, precisó el presidente, quien calificó al alemán como el “técnico idóneo para dar un nuevo impulso a esta plantilla”. No le asusta ni la llegada de Mbappé al Madrid, que ha sellado el doblete con Liga y Champions. “¿Mbappé? A mí me gusta la filosofía del Barça de formar un equipo con jugadores de aquí”.

Yuste, vicepresidente deportivo, Laporta, Flick y Deco, director deportivo del Barça, en el despacho del presidente. / FCBARCELONA

De ahí que se haya entregado a Flick, que acata, a diferencia de Xavi, todo lo que le propone el Barça. “No es necesaria una gran venta, intentaremos mantener a todos los jugadores”, indicó Laporta, revelando que el objetivo para potenciar la plantilla pasa por encontrar tres piezas que faltan. “Tampoco harán falta grandes fichajes. Se debe incorporar un pivote defensivo, un lateral y un extremo de banda-banda”, admitió el presidente.

No hay dudas sobre los Joãos. Quiere Laporta que sigan ambos portugueses. Y en el caso de João Félix también hubo mensaje implícito para Xavi. “Creo que se le podía haber sacado más rendimiento porque tiene una calidad extraordinaria. Flick ya lo quería para el Bayern”, destapó Laporta, quien ve muy cerca la posibilidad de retornar al 1-1 en el fair play, a punto también de cerrar “el mayor acuerdo del mercado” con Nike, a la que nombró directamente, para mantener el patrocinio con la multinacional estadounidense.