El Jimbee Cartagena, pendiente de Motta, Mellado y Javi Mínguez para jugar ante el Barça

El Jimbee Cartagena se juega este jueves (20:30 horas) entrar por primera vez en la final de la liga. Un nuevo triunfo ante el Barça después del logrado el pasado lunes en el Palau le clasificaría para la final por primera vez en su historia.

"Es una semana muy ilusionante, sin lugar a dudas, con la posibilidad de estar en una final de liga", ha declarado Duda en la previa del partido. "Terminamos el partido del lunes bastante tocados, pero seguro que el rival también tendrá sus problemas. Es muy duro jugar tantos partidos en tan poco tiempo, y siendo choques de este nivel, de esta tensión, que genera mucho más cansancio", ha añadido.

Los problemas físicos

El técnico dice que Mellado jugó enfermo en el Palau y Javi Mínguez se resintió de unas molestias en el propio calentamiento, aunque ambos parecen estar recuperados para la cita de este jueves. La mayor preocupación es Motta, el máximo artillero del equipo con 20 goles, que sufrió una fractura en su mano diestra y probablemente no podrá jugar. "Tenemos que intentar recuperar lo mejor posible", señala Duda. "No puedo decir quién está y quién no está porque tengo que valorar en los últimos entrenamientos".

La plantilla del Jimbee Cartagena / Iván Urquízar

Duda es consciente de la oportunidad histórica que tiene su equipo: "Tenemos que volver a hacer del Palacio un fortín", explica el técnico. "Es lo que tiene jugar contra el Barca. Hemos hablado de sacrificio, no solo físicamente sino de mentalmente, hacer un esfuerzo muy grande para estar muy centrados. Es momento de sufrir, de apretar los dientes, de olvidar lo que ha pasado antes, olvidar el futuro y pensar en este partido, en este momento que estamos".

Duda tiene claro que la clave para Jimbee Cartagena será mantener la concentración y aprovechar las oportunidades. "No podemos dar tantas oportunidades ni dejar que las virtudes del Barca salgan a relucir. Tenemos que estar muy fuertes, mejorar en el juego y ser más contundentes en algunas situaciones y duro defensivamente", comentó. Con la ventaja de haber ganado el primer partido, el Jimbee Cartagena tiene una oportunidad de oro para hacer historia y cortar la racha del Barca Futsal de tres ligas consecutivas.

Entradas agotadas

La afición cartagenera está lista para jugar su papel. El cartel de 'sold out' se colgó en las oficinas cartageneras a falta de dos días para la cita, y se espera el mejor ambiente de la temporada en el Palacio de los Deportes, con más de 4000 personas volcadas en apoyar a los de Duda. "Este partido ha llamado la atención no solo de Cartagena y la Región, sino que viene gente de todos lados. Todo el mundo quiere venir a este partido y queremos responder a esa expectativa, responder a ese impulso inicial del público para que exista una comunión muy grande entre afición y equipo. Necesitamos contar con ese plus para poder hacer frente al rival", añade el técnico en la previa.

"Hay que ir partido a partido y ahora mismo toca este. Está claro que tenemos que ganar para evitar volver a Barcelona, tenemos esa ventaja, pero que de perder se echaría por tierra. Hay que conseguir ganar un partido para pasar la eliminatoria, pero está claro que sería mucho mejor ganarlo en el primero", señala un honesto Duda.