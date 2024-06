El espectacular y emotivo recibimiento de la afición a los jugadores del UCAM Murcia

El ambiente en Murcia está cargado de emoción y entusiasmo a medida que se acerca el decisivo encuentro de esta tarde (20.30 horas, Movistar +) entre el UCAM Murcia CB y el Unicaja Málaga. Los seguidores del equipo universitario han demostrado su apoyo incondicional de una manera espectacular y vibrante antes de un encuentro que presentará un nuevo lleno en el Palacio de los Deportes. Una cita histórica, ya que un triunfo de los universitarios les otorgaría el pase a la final de la Liga Endesa en la que el Real Madrid ya espera rival.

Cientos de aficionados se han congregado en la puerta principal del pabellón para recibir a sus héroes con una impresionante exhibición de pirotecnia, fuegos artificiales y bengalas rojas. El cielo se iluminó con los colores del UCAM Murcia, mientras los seguidores entonaron cánticos de aliento con sus banderas y bufandas para apoyar a sus jugadores, a los que no pararon de saludar y animar.

Cuando el autobús del equipo llegó, el ambiente estalló en júbilo. La plantilla universitaria fue recibida con una ovación atronadora, cánticos, aplausos y abrazos de los seguidores que los alentaron para afrontar este crucial cuarto partido de semifinales de la ACB. El espíritu de unidad y pasión se sintió en el aire, creando una atmósfera única y emocionante para impulsar a los jugadores a dar lo mejor de sí en la cancha tras la derrota del pasado sábado en el tercer partido de esta serie ante el cuadro andaluz.

Este recibimiento no solo es un gesto de apoyo, sino también una muestra del profundo vínculo que une a los aficionados con su equipo esta temporada. Es un recordatorio de que juntos son más fuertes en un escenario en el que el UCAM Murcia tan solo cedió dos derrotas en la liga regular, y busca ahora su primera victoria como local de este curso en el play off para hacer historia y medirse al Real Madrid en la gran final.

Todorovic no jugará

Sito Alonso ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que había una posibilidad de que Marko Todorovic pudiera jugar el partido, pero el pívot ha sido el primero en salir del autobús y lo ha hecho en pantalón vaquero, una señal de que la prueba a la que ha sido sometido durante el enternamiento no ha sido satisfactoria y que, por tanto, el equipo tiene que afrontar el choque con Moussa Diagné, Yannis Morin y Fabián Flores como 'cincos'. El pívot, que se ha perdido todos los partidos disputados en el play off del UCAM Murcia hasta ahora por una inflamación en el tendón de Aquiles, no podrá estar en la pista.