Carlos Alcaraz en Roland Garros: dónde ver y a qué hora su partido con Tsitsipas

Carlos Alcaraz se juega este martes ante el griego Stefanos Tsitsipas acceder por segundo año consecutivo a las semifinales de Roland Garros. Lo hace después de un toreo donde ha ido incrementado su nivel de juego desde que arrancó en primera ronda ante el estadounidense J.J. Wolf. En octavos, frente a Félix Auger-Aliassime, ofreció una exhibición en tres sets e incluso incrementó la autoexigencia: "No queremos quedarnos ahí, si pensamos que esto ya es un buen resultado sería mediocre. Buscamos ganar el torneo, y todo lo que no fuera ganar nos dejaría un sabor agridulce. Ha que valorar que estamos en cuartos, pero queremos más", dijo el ambicioso jugador de El Palmar.

Alcaraz llegó a París con dudas. Después de perderse casi toda la gira de tierra batida por unos problemas en el antebrazo derecho, necesitaba ganar confianza. Y eso ha hecho en la última semana en Roland Garros. "Desde la primera ronda sentía que podía competir con los mejores, pero a medida que pasan los días, el nivel y la confianza van aumentando. Con mi derecha voy encontrándome más cómodo. Pero todos los jugadores van encontrándose mejor", añadió.

Tsitsipas remonta ante Díaz y jugará su cuarta semifinal en Barcelona / Efe

Ahora le toca enfrentarse a Stefanos Tsitsipas, un tenista al que conoce bien y al que ha ganado en los cinco enfrentamientos que han vivido, el último de ellos hace justo un año también en cuartos de final en París. "El hecho de que no haya perdido contra él indica que tengo un poco la manera de ganarle, que sé lo que tengo que hacer desde el punto de vista táctico, aunque ahora no lo voy a decir. Pero sé los golpes que tengo que hacer durante el partido", dijo, para añadir que ese 5-0 no supondrá un exceso de confianza porque "él también habrá aprendido de las derrotas" y "seguro que saldrá de una manera totalmente diferente. Será un partido muy exigente, tanto física como mentalmente", declaró.

Tsitsipas renuncia al dobles mixto

Tsitsipas, que es el número 9 del mundo, tenía que jugar dos partidos de dobles hoy, pero ha renunciado al mixto para estar más descansado de cara a este martes. En los torneos previos a Roland Garros llegó a cuartos de final en Roma, cayó en segunda ronda en Madrid, perdió la final de Barcelona ante Casper Ruud y ganó el Masters 1.000 de Montecarlo. En el primer Grand Slam del año, en Australia, cayó en octavos de final.

Badosa y Tsitsipas, en París. / Efe

En el torneo francés, debutó con una victoria en tres sets frente a Martin Fucsovics, y en segunda se deshizo de Daniel Altmaier tras ceder una manga. En tercer se deshizo con suma facilidad del chino Zhang, y en octavos ganó al italiano Matteo Arnaldi tras remontar un set en contra.

Dónde verlo y a qué hora

La organización de Roland Garros ha fijado el encuentro en la sesión nocturna, por lo que empezará no antes de las 20:15 horas de este martes 4 de junio. El encuentro se podrá ver a través de Eurosport y DAZN.