La cantera del Real Murcia, a derribar la puerta blindada del primer equipo

Son 25 fichas las disponibles en Primera RFEF. Pero, el pasado verano, el Real Murcia no reservó ninguna de ellas a jugadores de la cantera. Ningún futbolista de las bases tuvo el premio de llegar al primer equipo. Lo que no era una sorpresa. Los dos años de Mario Simón, los de casa fueron completamente invisibles para el técnico. De hecho, para ver a los últimos canteranos granas ser protagonistas en el primer equipo hay que remontarse a la campaña 2019-2020, cuando Víctor Meseguer dio el salto para tomar el mando de un centro del campo donde ya estaba consolidado otro futbolista salido de las bases, en este caso Juanma Bravo. Hasta 2.003 minutos acababa jugando el primero, por 2.243 del segundo.

Desde aquel curso, cuyo verano acabó con el traspaso de ambos a clubes de Segunda División, los futbolistas más jóvenes de las bases granas no han tenido un ejemplo al que agarrarse, no han tenido un espejo en el que ver que derribar las puertas del primer equipo es sencillo. Y es que desde que Meseguer diese el salto a Nueva Condomina para ganarse la titularidad, ningún otro canterano ha tenido esa oportunidad. Han sido varios los que han debutado, sin embargo, su papel se ha quedado simplemente en ese, en el de decir que han debutado. Esta misma temporada, Pablo Alfaro, en las semanas que más cuestionado estaba, aprovechaba cada oportunidad para recordar que había dado la alternativa a Mariano o a Divine, aunque entre los dos no suman ni 150 minutos. Más protagonismo tuvo en el inicio el central Andrés López, que llegó a acumular hasta 876 minutos, aprovechando la plaga de lesiones que asoló al conjunto murcianista cuando comenzó la competición. Sin embargo, pese a conseguir ficha con el primer equipo, desapareció en diciembre para ya nunca más entrar en los planes de Alfaro.

Con la puerta cerrada de Nueva Condomina, los canteranos granas han decidido derribarla a golpes. Porque tras esta temporada ya no se podrá recurrir a la excusa de que las bases murcianistas no viven su mejor momento. Después de varios años de caída, la cantera parece resurgir. Lo demuestra el Imperial, que tras varios cursos intentándolo, por fin ha vuelto a la cabeza del Grupo XIII de Tercera División, peleando actualmente enel play off por colarse en Segunda RFEF. Para recordar el último ascenso del filial hay que remontarse al verano de 2009.

Y mientras que el Imperial de Carlos Cuéllar está en plena disputa de las semifinales de la fase de ascenso, el Murcia Promises, anterior Académico Grana, ha conseguido el ascenso a División de Honor. Así, el club tendrá la próxima campaña a dos equipos en la máxima categoría juvenil.

Al Real Murcia, que ha logrado un año más la permanencia, siendo un fijo en la competición, se unirá este segundo equipo, que aunque forma parte de la estructura de la entidad compite bajo otra denominación, lo que hace posible este ascenso.

Dos éxitos que confirman el buen momento de las bases a la espera de saber si alguno de esos canteranos protagonistas esta campaña tanto en Tercera RFEF como en juveniles tienen plaza con los mayores en Primera RFEF.