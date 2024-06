Bagnaia, Bastianini y Ducati provocan el delirio en Mugello

La temida fiesta italiana que Marc Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (GasGas) frustraron el sábado con sus dos tremendas carreras por detrás del invencible Pecco Bagnaia (Ducati), que corre en el jardín de su casa, tuvo lugar ayer ante 81.627 tifosi, que pudieron comprobar de nuevo como su bicampeón lograba el doblete y se acercaba aún más al líder Jorge Martín (Ducati), que debió conformarse con la tercera plaza. Enea Bastianini, la Bestia (Ducati), decidió defender con uñas y dientes el sillón que aún ocupa en el equipo Ducati Corse, que parece destinado a Martinator.

El doblete Bagnaia-Bastianini, en Mugello, en la fiesta de la República Italiana, provocó la locura de los aficionados y demostró que el Mundial de MotoGP está muy vivo, pues el bicampeón ha reducido en 21 puntos (12 el sábado, por la caída de Martín y 9 ayer) la diferencia que le saca el piloto madrileño del team Prima Pramac, tal vez algo alterado por el ruido y la presión que supone haberse caído en la sprint y estar en el ojo del huracán de los comentarios, como primer candidato al segundo asiento de la firma ayer azzurri, en honor de la fiesta nacional.

Sin pelea

La carrera solo fue apasionante en sus últimas seis vueltas. Hasta entonces, se formó un trenecito donde los mejores, los de siempre, los candidatos al título, circulaban uno detrás del otro. Bagnaia, como gran capitán, regulando sin problemas sus giros y clavando los tiempos. Martín cerquita pero lejos, temeroso de volver a arruinar su carrera y, por tanto, únicamente intuyendo que lo intentaría al final, si podía. Esa era la pelea para el oro. Es decir, no hubo pelea.

Detrás, después de que Marc Márquez (Ducati) se desentendiera de un atrevido Pedro Acosta (GasGas), que amenazó superarle en más de una ocasión, el ocho veces campeón se mantenía, como Martinator de Go1Free (Ve libre), cerquita de Enea Bastianini (Ducati) para intentar otro podio gratificador, teniendo en cuenta que pilota una moto de 2023, menos potente y veloz que la versión 24 de Bagnaia, Martín y la Bestia.

El ataque lo lanzó Márquez cuando faltaban seis vueltas, en el típico adelantamiento por el interior de la primera curva de Mugello, apurando la frenada tras la inmensa recta en subida, pasando de 358 a 83 kms/h. en 35 metros, «disfrutando de lo lindo, pues se trata de uno de los tres puntos más excitantes y vertiginosos del Mundial». Y, sí, Márquez pudo con Bastianini y se colocó tercero.

«Hasta que Marc me adelantó», contó Bastianini, «iba como dormido sobre la moto. No sé, estaba raro, cómodo, pero despistado. El adelantamiento de Marc me despertó y el ataque faltando dos giros, de forma arriesgada pero controlada». Y, sí, Márquez tuvo que aceptar que la 2024 es más moto.

«Cuando llegó Enea ya no tenía gomas para defenderme, de la misma manera que no podía atacar a Pecco», reconoció Martín, que confesó estar «algo decepcionado» por haber perdido la segunda plaza, pero «muy contento» por los 16 puntos que le mantienen aún líder al llegar un pequeño parón hasta visitar, el 30 de junio, la catedral de Assen, en los Países Bajos. «Pecco y yo hemos rodado en tiempo de récord toda la carrera (el GP de hoy ha sido 22 segundos más rápido que el del año pasado), pero mis neumáticos han durado menos».

Marc Márquez, cuarto, confesaba sentirse tan orgulloso de su carrera como la de este sábado cuando acabó segundo «porque mi moto es la que es y he estado peleando con las tres Ducati de este año, sigo tercero del Mundial, a 35 puntos de Jorge (Martín), que no está nada mal y habiendo superado otro trazado que no es, precisamente, de mis favoritos», manifestó el de Cervera.