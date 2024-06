El UCAM Murcia-Unicaja del lunes vuelve a agotar las entradas

El UCAM Murcia CB vuelve a necesitar a su afición para intentar superar el Unicaja Málaga y llegar a la final. El club, que había hecho pagar a los abonados en los dos encuentros de play off disputados hasta el momento en el Palacio de los Deportes -el primero fue ante el Valencia en cuartos de final-, no hará pasar este lunes (20:30 horas) por taquilla a sus fieles, que podrán acceder gratis al encuentro con su carné de temporada.

En torno a las siete de la tarde se ha colgado por segundo encuentro consecutivo el cartel de ‘sold out’. Para el resto de seguidores los precios han estado entre los 30 euros de la pista baja y alta en los fondos, y los 70 euros en las gradas sur y norte central. Además, también hay localidades por 60 euros en los laterales, 50 en las curvas y 45 en la zona alta. Para los infantiles las tarifas han sido de 35, 30, 25, 22 y 20 euros.

El sábado, en el tercer partido, ya se colgó el cartel de no hay billetes. Y este lunes se repetirá otra vez. Siete mil quinientas gargantas, por tanto, volverán a entonar La Parranda en un momento que resultó emotivo antes del tercer partido y que incluso emocionó a los jugadores. Además, el club ha convocado a todos los seguidores a recibir al equipo a las siete de la tarde.

Un sueño cumplido

«A veces había soñado conseguir este ambiente en el Palacio. Aunque lo había imaginado muchas veces desde que llegué a Murcia hace cinco, generar una transmisión de tantas cosas ha superado todas mis expectativas. Me quedé sorprendido e incluso nos impactó tener ese ambiente tan fuerte a la salida al campo, el apoyo a los jugadores en cada acción, incluso yendo 0-18 de inicio. Es una ilusión que estamos disfrutando porque no hay que olvidar que estamos a un partido de jugar una final de la Liga Endesa. Estoy muy agradecido porque eso es mucho más importante que ganar un partido o no. Conseguir esa transmisión con la gente es muy importante», comentó Sito Alonso a la conclusión del tercer encuentro en una rueda de prensa donde también precisó que este lunesvolverá a ser fundamental el calor de la afición porque «la mente es superior al físico. El sábado la mente fue inferior al físico, pero el lunes -hoy para el lector- va a volver a ser superior, estoy convencido. Viéndoles las caras, viendo la reunión que han tenido, lo que hablan los jugadores... Ellos son lo más importante y es lo que nos ha traído hasta aquí. No hace falta nada más, ellos mismo se van a recomponer a nivel mental y van a superar lo que sea el lunes o el miércoles», concluyó.