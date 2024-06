El UCAM se mantiene en pie

El UCAM Murcia CB acabó ayer tocado y muy lejos de estar hundido. No está tocado por caer ante el Unicaja Málaga en el Palacio de los Deportes (66-74), algo que seguramente podía entrar en sus planes en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa, sino por un arranque de partido en el que el 0-15 de su rival fue una losa demasiada pesada con la que tuvo que cargar los 35 minutos restantes del encuentro. Y no está hundido porque aguantó totalmente erguido un partido al que fue capaz de engancharse varias veces tras ir en desventaja en el marcador, aunque le faltó dar el estocazo definitivo. Aún así, sigue teniendo en su mano la posibilidad de hacer historia y alcanzar por primera vez la final de la Liga Endesa.

Y es que, a pesar de caer en su regreso a casa, el UCAM sigue teniendo en su mano el poder alcanzar el privilegio de estar en la última ronda por el título. Tan solo tiene que ganar un encuentro más, el cuarto que se disputará mañana en el mismo escenario que ayer (20.30 horas, Movistar +) o un hipotético quinto y definitivo que se celebraría el miércoles 5 de junio (20.30 horas) si el Unicaja logra vencer de nuevo en la capital del Segura.

De hecho, parece que el play off de la ACB ha puesto el mundo para los universitarios. Si en la fase regular tan solo cedió dos derrotas en casa, en diecisiete jornadas, ahora el conjunto universitario cuenta también con ese balance en las eliminatorias en los dos partidos que ha disputado como local (Valencia Basket y Unicaja Málaga). Todo lo contrario a lo que ocurre fuera de casa, donde los de Sito Alonso se han impuesto en los cuatro partidos (dos en Valencia y dos en Málaga) en casa de sus rivales. Deberá cambiar esa tendencia en apenas 48 horas para tratar de hacer historia ante su público, pero sin duda ayer dejó claro que tiene argumentos para lograrlo tras los brotes verdes que se vieron a pesar de ese terrible inicio que le acabó condenando.

Bloqueó y desconectó con su salida en tromba el Unicaja Málaga a un UCAM irreconocible en su vuelta a casa durante la primera mitad, sobre todo en ataque. La falta de acierto, con tan solo seis lanzamientos de campo convertidos en veinte minutos (2/18 en tiros de dos y 4/17 en triples), fue un hándicap que tuvo que arrastrar el conjunto universitario durante todo este tercer partido al que se sumó la diferencia en el rebote (18 capturas locales por 29 en la primera mitad).

Aún así, fue capaz de incendiar el Palacio en varias ocasiones al rebajar la barrera psicológica de los dos dígitos y situarse en torno a los siete puntos de desventaja. Le faltó dar el estocazo definitivo después de los arreones liderados por el acierto de jugadores como Dustin Sleva (15 puntos) y Troy Caupain (13 puntos). Y a punto estuvo de hacerlo en los últimos tres minutos cuando incluso neutralizó una desventaja que alcanzó los 20 puntos. Sin embargo, las acciones de Sant-Roos, Kurucs o Caupain, todas ellas para colocarse a cinco de diferencia de su rival con tiempo para que cualquier cosa ocurriera, fueron repelidas por el aro y el reloj se convirtió en el peor enemigo del UCAM cuando mejor estaba sobre la pista.

Empezó el partido viendo el vaso medio vacío en el inicio del encuentro y acabó viéndolo medio lleno con un tramo final que invita mañana al optimismo, por quedarse cerca del Unicaja pese a todos los contratiempos que irrumpieron con el paso de los minutos. Tras el 0-15 de salida, Sleva, desde el triple, cortó la mala racha a los cinco minutos y Sito Alonso trató de buscar la reacción desde las rotaciones y el cambio de defensa. Un parcial de 4-0 parecía servir para retomar la confianza, pero no fue suficiente para darle un mordisco a un marcador que dominó por completo el cuadro malagueño (9-25).

Sant-Roos, Radebaugh y Caupain incendiaron el pabellón desde el triple en el inicio del segundo cuarto, y los universitarios se veían cada vez más cerca de su objetivo, mucho más factible que apenas unos minutos atrás (20-29). Pudo encadenar buenas defensas el cuadro murciano hasta conseguir un parcial de 13-4 en este periodo, hasta que Osetkowski, desde el triple, y Sima abrieron de nuevo brecha antes de llegar al descanso (24-39).

Dustin Sleva abrió el tercer cuarto con seis puntos para firmar un parcial de salida de 8-0, tras un mate de Morin, que ayudó a recuperar al mejor UCAM Murcia (32-39). La férrea defensa universitaria regresó al parqué del Palacio para asustar al Unicaja y recuperar los fuegos artificiales en la grada. Sin embargo, Carter se encargó de apagarlos desde el triple y los de Sito Alonso tuvieron que remar de nuevo más fuerte ante un rival que supo aguantar de nuevo el paso adelante local para dejarlo todo como estaba antes y agrandar aún más su colchón superando la veintena de puntos en el marcador (44-65).

No obstante, al igual que en el anterior cuarto, el UCAM arrancó con buen pie la fase decisiva con un parcial de 10-2 que enganchó de nuevo al Palacio (54-67). No se daba por vencido, y tuvo que pararlo Ibon Navarro con tiempo muerto. Trató de darle el mordisco definitivo al marcador el UCAM, pero no encontró la forma. Una canasta de Radebaugh ayudó a creer y otro triple convertido por Sant-Roos recuperó la fe en todo el Palacio (59-71). A tres para el final eran 11 puntos los que separaban al UCAM de poder cerrar la eliminatoria y Sito Alonso apostó por un quinteto con Sleva como pívot. Caupain dinamitó el partido desde el triple (64-72) y pudo darle el mordisco definitivo. No entró su segundo lanzamiento, tampoco un posteo de Kurucs ni un triple de Sant-Roos anterior, por lo que el UCAM finalmente se quedó sin tiempo (66-74).

Los abonados accederán gratis al cuarto partido

El Palacio de los Deportes presentó ayer su mejor aspecto del curso al vivirse un lleno para el tercer partido del UCAM Murcia CB en la semifinal de la Liga Endesa ante el Unicaja Málaga. Tras vencer en los dos anteriores duelos disputados en el Martín Carpena, el conjunto universitario tenía la oportunidad de acceder a la final de la ACB con solo una victoria más. No pudo lograr el triunfo ayer en casa, pero sus opciones se mantienen intactas y tendrá una nueva oportunidad mañana (20.30 horas, Movistar +). Para ese encuentro, los abonados del UCAM Murcia CB podrán acceder mañana con su carné, por lo que no tendrán que pasar por taquilla como ha ocurrido en los anteriores partidos ante el Valencia Basket y el de ayer ante el Unicaja.

El precio de las localidades para el público en general oscilan entre los 30 y los 70 euros para la categoría adulto; y entre los 20 y 35 euros para la categoría infantil. Desde ya mismo, se pueden adquirir a través de la página web del club.

El poder mental

«Aunque me lo había imaginado muchas veces este ambiente en el Palacio superó todas mis expectativas y me impactó. Estamos a un encuentro de disputar la final de la Liga Endesa y eso es fantástico», declaró Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, al término del encuentro ante el Unicaja Málaga. «Esto son unos playoffs, ahora al mejor de cinco partidos, y estoy convencido de que lo vamos a hacer mejor el lunes sin olvidarnos de que es el Unicaja de Málaga el que está enfrente. Estamos seguros de hacerles sufrir», apuntó al tiempo que se quedó con «lo hecho durante muchos minutos de este tercer encuentro ante un rival que puso un nivel físico muy alto». «A nivel mental sí que tenemos mucho poderío. Ponernos a ocho puntos cuando perdíamos por más de 20 es algo que sólo puedes hacer de dos formas, con un acierto impresionante o con un gran poder mental y fue de esta manera», agregó el entrenador universitario.