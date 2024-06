La renovación de Manu García, en punto muerto

No puede permitirse el Real Murcia dejar escapar a Manu García, y aunque las sensaciones no invitan al pesimismo, el tiempo apremia y el fin del contrato grana del meta sevillano va acercándose a su fin. El próximo 30 de junio es la fecha marcada en el calendario por el club murcianista para evitar un ridículo de proporciones considerables, y es que no hacer un esfuerzo por mantener en su portería a uno de los guardametas más destacados de la categoría, sería iniciar la preparación de la temporada 24-25 con mal pie.

Pese a haber iniciado los contactos allá por el mes de marzo, la dirección deportiva grana y el agente del jugador parecen no haber llegado todavía a un acuerdo para renovar su contrato. Además, y debido a la notable campaña realizada por el meta, se presupone que el club deberá mejorar sus condiciones para terminar de convencerle y alejar de sus pensamientos posibles cantos de sirena que le lleguen de otros equipos que ya le tentaron el verano pasado, y seguro están dispuestos a volver a preguntar por él de cara al próximo curso.

Lejano queda ya ese inicio de temporada en el que las irregulares actuaciones de Manu García, llegando a encajar siete goles en los tres primeros partidos, generaron muchas dudas entre la afición grana. Porque con el paso de las jornadas, el sevillano fue capaz de demostrar todo su talento bajo palos, cerrando a comienzos de año el debate de la portería y ofreciendo al club una seguridad que no ha sido suficiente para que los granas peleen por el ascenso a la Primera RFEF en el play off.

A sus 33 años, ha dejado claro que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y eso que en su currículum cuenta con éxitos como dos ascensos a Segunda División y un Zamora. Porque los datos están ahí, y Manu García ha conseguido dejar la portería a cero esta temporada un total de 18 partidos, habiendo encajado 24 tantos en 30 jornadas disputadas.

Tras haberse consolidado como el guardameta titular del Real Murcia, por delante de un Gianni Cassaro lastrado por las lesiones que nunca llegó a mostrar tanta seguridad bajo palos y que también acaba contrato el próximo 30 de junio, y un joven Iker Piedra que apenas ha tenido minutos esta campaña, jugando únicamente ante el Atlético de Madrid B en la última jornada liguera y en la derrota en primera ronda de Copa del Rey ante el Arandina, Manu García es consciente que de quedarse en la capital del Segura, la portería grana llevaría su nombre la próxima temporada.

Mantener bajo palos a Manu García se ha convertido en una prioridad para un Real Murcia que, de no mover ficha en los próximos días para que el meta sevillano siga vistiendo la camiseta grana, corre el riesgo de volver caer en el error de dejar escapar a un jugador de garantías, como fue el caso del meta portugués Joao Costa. Los días siguen pasando, y la portería del Murcia aún busca confirmar a su guardián para la temporada que viene.