Máximo Quiles, líder en solitario de la Red Bull Rookies Cup

La Red Bull Rookies Cup vivió otro fin de semana de carreras en Mugello, de donde el murciano Máximo Martínez Quiles salió como líder en solitario después de lograr un triunfo en la primera carrera y de concluir quinto en la segunda, donde el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, subió al podio con un tercer puesto. De esta forma, Quiles, después de sumar su segundo triunfo, comanda la clasificación con 110 puntos, mientras que Carpe, que alcanzó dos terceros puestos, ocupa la misma plaza en la general con 97.

En la primera de las citas, Quiles se impuso por solo 4 milésimas de segundo sobre Brian Uriarte y de 44 con respecto a Carpe. «No pude romper el grupo, presioné lo más que pude pero no pude escaparme. Luego, en la última vuelta estaba delante, me adelantaron, y cuando frenamos, Perrone me golpeó, yo golpeé a Veda y casi nos caemos». Luego seguí adelante, superé a Brian Uriarte, me puse al frente, cerré la puerta en la última curva y logré mantener el liderato hasta la línea», explicó el joven murciano de 16 años.