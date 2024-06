Un golpe de realidad para una semifinal inimaginable

Para empezar, un mensaje para los pesimistas: absolutamente nadie daba por malo ganar 2-1 al Unicaja en semifinales después de tres partidos. Ni el más optimista lo imaginaba. Quién nos iba a decir hace solo cuatro temporadas que el UCAM estaría en 2024 jugando por entrar en la final de la ACB ante un rival de la categoría del equipo malagueño. Desde hace treinta años sigo la información de este equipo y nunca había vivido por la calle lo que me ha pasado los últimos días.

Daba igual que estuviera en La Marinera, junto a la Catedral, o en el Rincón de Fontes tomando un aperitivo a mediodía con Anacleto, María, José Clemente y Rosa. A la salida del gimnasio mientras tomaba café con Raúl, Urbano, Jesús ‘El Boski’, Joaquín y Juande. O en el Black Tag la madrugada del viernes al sábado a las dos de la mañana. En cualquier lugar, incluso gente a la que no conozco, me ha asaltado estos días para comentar los partidazos de Málaga o la adaptación de Yannis Morin. Y para qué hablar de las conversaciones con mi padre, que es abonado desde hace unos quince años, cada vez que llamo a su casa para preguntar cómo están; o el grupo de wasap que tengo con dos fieles aficionados, Antonio Sanmartín y David Marín, que han contado una a una las entradas que se han ido vendiendo y me han tenido perfectamente informado.

Desde hace treinta años sigo la información diaria de este equipo y nunca había vivido nada comparable. Siempre he tenido envidia sana de Xavi Prunés, mi compañero ya jubilado en el periódico de Manresa que pertenece a la misma editorial que La Opinión, quien incluso vivió un título de Copa del Rey y de la ACB en la década de los noventa. También de Emilio Fernández, que ha escrito cientos de páginas con los grandes éxitos del Unicaja. O de Carlos García, el periodista que más horas ha dedicado al baloncesto en Tenerife. Por eso ahora hay que disfrutar del momento y ser positivos. El lunes hay otra oportunidad. Y el miércoles aún quedará otra bala más. Nadie esperaba estar en esta situación y hay que disfrutarlo.

Todas las imágenes del UCAM Murcia contra el Unicaja Málaga / Israel Sánchez

El ambiente que se vivió ayer en el Palacio fue simplemente espectacular. La comunión entre la afición y el equipo ha sido total desde el primer partido. Pero claro, cuando se llega a estos momentos, insospechados para todos, que no aparecían ni en el mejor de los sueños de nadie, la adrenalina crece y crece. Fue emocionante escuchar La Parranda antes del inicio, como también lo fue ver bailar en la grada a la gente al ritmo de la música pese a ir perdiendo el equipo por veinte. Pero qué lástima me dio ese aficionado que en el descanso se fue diciendo «para esto he pagado 50 euros». Seguro que es uno de esos ‘caza espectáculos’ que solo acuden a los partidos cuando ven ambiente y que tanto afloran en Murcia. Quizás también intuyo que será uno de esos el aficionado que echaron de una de las curvas y todos los compañeros de asiento aplaudieron a rabiar cuando la policía le ‘invitó’ a irse.

En esas gradas repletas de aficionados, sin un asiento libre -cómo me gustaría que eso ocurriera en todos los partidos y no solo en los grandes acontecimientos-, había bastantes rostros conocidos, como Alejandro Valverde, que se llevó una gran ovación cuando apareció en ‘Parecidos razonables’, o la única murciana con una medalla olímpica, la gran Laura Gil, que este verano luchará por otra más con la selección española de baloncesto. También varios exjugadores, como Joaquín Bujeque, uno los componentes de la primera plantilla de la historia, en la temporada 1985-1986 y que no se pierde un partido; el madrileño Andrés Miso, protagonista de una permanencia; el base Alberto Martín, que sigue en activo; o los ya tradicionales Quini García y Edu Sánchez, que cada día está más joven. Muchos de ellos volverán a estar mañana en el Palacio, animando, empujando para que este UCAM con un alma inmensa, que ayer ni yendo 20 abajo bajó los brazos, haga más historia.