La Arboleja acoge el primer asalto de una final imprevisible

Esta tarde arranca la final regional por el ascenso a la Segunda Federación entre CD Cieza y Real Murcia Imperial (19:00 horas). El partido de ida en este tipo de eliminatorias, especialmente desde que se eliminó el gol doble fuera de casa, suele ser un tipo de encuentro donde se prioriza no perder la eliminatoria.

La afición de Cieza se ha volcado durante la semana. Se espera un recibimiento al autobús y las entradas han ido vendiéndose a un ritmo muy alto. El equipo no puede especular porque el ambiente del partido no lo va a permitir. El Imperial se presenta al partido con las dudas que dejó la primera eliminatoria ante el Lorca. El cuadro dirigido por Carlos Cuéllar mostró un nivel sensiblemente inferior al que nos tenía acostumbrados.

La duda de la portería y el estado físico de algunos jugadores condiciona un once muy difícil de acertar en el cuadro grana. Garzón no mostró seguridad ante el Lorca y como la alternancia está siendo habitual todo hace indicar que Erik estará bajo palos. Toral parece que podrá disputar el partido, pero no es segura su titularidad. La opción de Leandro para jugar con tres centrocampistas coge fuerza tras sus grandes minutos ante el Lorca Deportiva y como es habitual durante la temporada, habrá que ver las dudas con el nueve entre Divine y Ángel García y, además el acompañante de Junior en el centro de la zaga.

Por parte del Cieza, con el 3-0 del último encuentro entre ellos en la mente, Paco García tendrá que decidir que disposición táctica pone para evitar que el filial muestre sus virtudes. La duda está si salir con tres centrales o con línea de cuatro atrás y con dos extremos. El referente arriba es otro quebradero de cabeza que tiene el técnico murciano. Andrés Carrasco y Álvaro Cano pelean por un puesto, y la opción de que ambos partan de titular no parece ser una opción, ya que el entrenador prioriza tener siempre un recambio de nivel para el segundo tiempo.