Acosta convierte en hábito subir al podio al sprint

Que Pedro Acosta sería a partir de 2025 piloto del equipo oficial de KTM era una secreto a voces. Ayer, justo después de firmar un séptimo puesto en los entrenamientos oficiales del Gran Premo de Italia, que se celebra en Mugello, la marca austriaca realizó el anuncio oficial. Pese a estar esta temporada en la escuadra filial, el GasGas Tech3, es el mejor piloto de KTM, superando a Brad Binder y Jack Miller, los poseedores de las motos oficiales. El primero tiene contrato hasta 2026, mientras que el segundo acaba este año. Por tanto, está claro quién será el sacrificado para dar cabida al huracán del Puerto de Mazarrón.

Red Bull quiere a Acosta vestido de naranja. No tiene dudas de que puede ser el primer campeón del mundo de MotoGP con KTM. Y a cada paso que da el murciano lo confirma porque ayer volvió a subir al podio en la carrera al sprint, el tercero ya esta temporada y el segundo consecutivo. Lo hizo arrancando desde la séptima plaza, firmando una buena salida y remontando hasta la cuarta posición tras superar a Binder, Viñales y Morbidelli. Pero en ese momento llegó el error de un piloto del trío de cabeza, en esta ocasión del madrileño Jorge Martín, quien se fue al suelo a cuatro vueltas del final. Acosta subió entonces a la tercera posición, en la que concluyó por segundo gran premio al sprint consecutivo. Antes, en Jerez, había sido segundo y tercero en Barcelona hace solo una semana. Ahora es sexto en el Mundial de MotoGP con 90 puntos, a solo dos de Maveric Viñales y a cuatro de Ennea Bastianini.

El triunfo fue para Pecco Bagnania, que corre en casa. El campeón del mundo acabó por delante de un Marc Márquez que ha convertido en un culebrón, como ya ocurrió hace un año, su futuro. Que seguirá en Ducati parece seguro, ¿pero en qué equipo? El deseo del catalán es estar en el Lenovo Team, pero no hay nada claro en estos momentos, solo declaraciones y más declaraciones.

Las dudas de Aldeguer

El murciano Fermín Aldeguer está viviendo un fin de semana complicado en Moto2. De hecho, está en el aire que dispute hoy el Gran Premio de Italia. Sufre unas importantes con molestias en el cuello por sus últimas caídas. Por ello decidió no tomar parte en la clasificación (Q2) para irse a un hospital próximo al circuito y realizarse una completa revisión médica. Ayer, en el segundo entrenamiento oficial, logró el segundo tiempo por detrás de su compañero Alonso López y por delante de Ai Ogura y Sergio García. Pero no tomó la salida en la Q2, por lo que hoy, si finalmente es de la partida, arrancará en una retrasada decimoctava plaza, circunstancia que unida a sus problemas en el cuello, prácticamente le descartan para luchar por un triunfo que necesita para no dar más ventaja a sus rivales en la lucha por el título Mundial.

«Estoy decepcionado por no haber podido participar en la Q2 debido al dolor de cuello que tuve durante los entrenamientos. Hice lo mejor que pude en los FP2 para conseguir un buen tiempo, pero lamentablemente no pude confirmarlo en la sesión de clasificación oficial. Ahora me centraré en la recuperación y haré todo lo que pueda para estar en forma para la carrera. Espero que el control médico confirme que puedo correr, porque tengo muchas ganas de estar en la pista y dar lo mejor de mí», explicó el de La Ñora.

El estadounidense Joe Roberts fue quien logró la ‘pole’ además de un nuevo récord de Mugello. La segunda plaza se la quedó Sergio García Dols, el líder del campeonato, con 1:49.955, mientras que desde la tercera posición de la primera línea partirá Alonso López (1:50.132).