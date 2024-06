El UCAM pierde su primer 'match ball' al caer ante el Unicaja (66-74)

En directo: UCAM Murcia - Unicaja Málaga

Terrible arranque de partido

El UCAM Murcia no pudo comenzar con peor pie el partido en el Palacio. Bloqueado, anulado y noqueado desde el arranque por un Unicaja Málaga que salió en tromba para marcar territorio desde el inicio y mantener sus opciones en la eliminatoria. Dominó todos los registros el conjunto malagueño y armó rápidamente el contragolpe cuando el UCAM quizá pecó de miedo escénico en las primeras acciones ofensivas, donde no consiguió anotar algunas canastas fáciles. El resultado fue un parcial de salida de 0-15 que dejó muy tocado a los universitarios y marcó el resto de la primera parte. Sleva, desde el triple, cortó la mala racha a los cinco minutos y Sito Alonso trató de buscar la reaccción desde las rotaciones y el cambio de defensa. Un parcial de 4-0 parecía servir para retomar la confianza, pero no fue suficiente para darle un mordisco a un marcador que dominó por completo el Unicaja (9-25).

Un paso adelante

Un triple de Sant-Roos en el inicio del segundo cuarto animó al Palacio y permitió creer al UCAM en su intento de remontada. Se sumó Radebaugh también desde la esquina y Caupain incendió el pabellón con el tercer lanzamiento exterior convertido por los universitarios en este cuarto (18-29). Se veían cada vez más cerca de su objetivo, mucho más factible que apenas unos minutos atrás, e Ibon Navarro tuvo que pararlo tras otra canasta del base del UCAM que rebajó la renta hasta los nueve puntos a falta de algo más de cinco minutos para el descanso (20-29). Pudo encadenar buenas defensas el cuadro murciano hasta conseguir un parcial de 13-4 en este periodo que le permitió ser de nuevo candidato a todo en este partido. Supo aguantar el UCAM esta distancia con ambos equipos en bonus hasta que Osetkowski, desde el triple, y Sima abrieron de nuevo brecha a menos de dos minutos para el descanso (24-36). Intentó la reacción tras el tiempo muerto el cuadro murciano, pero fue el Unicaja el que recuperó el terreno perdido al término de la primera mitad (24-39).

Incendio efímero

Dustin Sleva abrió el tercer caurto con seis puntos para firmar un parcial de salida de 8-0, tras un mate de Morin, que ayudó a recuperar al mejor UCAM Murcia (32-39). La férrea defensa universitaria regresó al parqué del Palacio para asustar al Unicaja y recuperar los fuegos artificiales en la grada. Sin embargo, Carter se encargó de apagarlos desde el triple y los de Sito Alonso tuvieron que remar de nuevo más fuerte ante un rival que supo aguantar de nuevo el paso adelante local para dejarlo todo como estaba antes (34-49). Tuvo que pararlo Sito Alonso con tiempo muerto después de un triple de Kendrick Perry que confirmó que la reacción universitaria fue efímera para tratar de agarrarse al partido al dispararse de nuevo la renta hasta los veinte puntos (34-54). En los últimos compases de este cuarto, una antideportiva de Diagne sobre Carter fue la antesala a un intercambio de canastas que no sirvió a los de Sito Alonso (44-65).

Rozando la remontada

Al igual que en el anterior cuarto, el UCAM arrancó con buen pie la fase decisiva con un parcial de 10-2 que enganchó de nuevo al Palacio ante el último esfuerzo ofrecido por su equipo (54-67). Tuvo que pararlo Ibon Navarro con tiempo muerto al vender cara su piel el conjunto universitario y dar el primer aviso de que estaba dispuesto a aprovechar la más mínima oportunidad. Trató de darle el mordisco definitivo al marcador el UCAM, pero no encontró la forma de rebajar los dos dígitos de distancia cuando todavía restaban seis minutos para el final (54-69). Una canasta de Radebaugh ayudó a creer y otro convertido por Sant-Roos recuperó la fe en todo el Palacio antes del tiempo solicitado pro Sito Alonso tras una canasta del Unicaja (59-71). A falta de tres minutos para el final eran 11 puntos los que separaban al UCAM de poder cerrar la eliminatoria y Sito Alonso apostó por un quinteto sin pivots, con Sleva realizando este rol junto a Kurucs y Sant-Roos. Caupain dinamitó el partido desde el triple (64-72) y más tarde tuvo la oportunidad de darle el mordisco definitivo. No entró su segundo lanzamiento, ni tampoco un posteo de Kurucs ni un triple de Sant-Roos anterior, por lo que el UCAM finalmente se quedó sin tiempo cuando mejor se encontraba en la pista (66-74).