Jacques Passy confirma que seguirá al frente del Lorca Deportiva

Primera temporada como dueños del Lorca Deportiva y primer gran fiasco para la empresa OWN a TEAM, liderada por el mexicano Jacques Passy, quien compró el club al argentino Hugo Issa. Todos coincidieron allá por el mes de agosto en que el objetivo no era otro que el ascenso de categoría. Pues bien, el Lorca Deportiva acabó la temporada 23-24 entrando en puestos de play off de ascenso, al no poder hacerlo el UCAM Murcia B y con los mismos puntos que el séptimo clasificado, el Molinense, para a las primeras de cambio caer eliminado a manos del Real Murcia Imperial, que se impuso en los dos encuentros de la eliminatoria.

Y la reacción de OWN a TEAM no se ha hecho esperar. El club blanquiazul ha enviado por sus redes sociales un mensaje tranquilizador en el que se asegura que, pese al fracaso de la temporada, la citada compañía dueña del Lorca Deportiva seguirá al frente para intentar dar el salto la próxima campaña. «Nuestro compromiso con el club sigue intacto», expresa entre otras cosas, además de pedir perdón a la afición y agradecer el esfuerzo de jugadores y empleados.

El Lorca Deportiva ha visto pasar por su banquillo este año hasta tres entrenadores, Jorge Perona, Juan Arsenal y Alberto Castillo. Ninguno de ellos ha logrado ganar a ninguno de los seis primeros clasificados en el grupo XIII de Tercera División. Los errores han sido muchos a lo largo de la temporada. El primero, no conocer qué otros equipos del grupo habían apostado mas fuerte económicamente, como ha sido el caso de la Deportiva Minera. El primer paso hacia este objetivo del ascenso será contratar un técnico, porque el que ha cerrado la temporada, Alberto Castillo, no disgusta, pero todavía es pronto.

Pedro David Navarro ‘Peki’, hombre de confianza en el club de la Ciudad del Sol, cuenta con otro lorquino, Juan Pedro López, con experiencia en la Tercera División, para la confección de la plantilla.