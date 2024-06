Cieza - Real Murcia B: Duelo de estilos con la misma obligación de ascender

La final regional por el ascenso a Segunda RFEF parecía escrita desde hace semanas. Con una Deportiva Minera ya ascendida, el duelo entre Cieza e Imperial de las últimas jornadas, con una segunda plaza en juego que acabó agenciándose el filial grana, dejó junto al resto de enfrentamientos entre ambos esta campaña alguna que otra pista de lo que estaba por venir, y es que el saber aprovechar tan bien tus virtudes te recompensa con una fase de promoción. Si en la primera vuelta ambos equipos empataron a un gol en La Arboleja, el segundo ‘round’ se saldó con una goleada del filial grana en el Campus de Espinardo (3-0).

La importancia de la pizarra

En las libretas de ambos técnicos se dará importancia a cómo plantear la eliminatoria para obligar al rival a tirar de su plan B. Y es que el duelo de los banquillos es uno de los grandes alicientes de la eliminatoria. Paco García, con diez fases de ascenso a sus espaldas, es sin duda el entrenador que mejor conoce cómo los futbolistas de este nivel se desenvuelven en estas eliminatorias a todo o nada. El técnico del Cieza, además de conocer bien a su rival al haber pasado por la casa grana, es un estudioso del fútbol y durante este curso se ha mostrado más versátil que nunca. No ha tenido ningún problema en alternar varios sistemas, incluso durante un mismo partido dependiendo de lo que demandase el mismo.

Duelo de estilos con la misma obligación de ascender / PACO SARABIA

Por su parte, en el banquillo grana está uno de los nombres propios de este curso, por lo sorprendente que ha sido su trabajo este año al presentarse como un desconocido en la Región y sin apenas experiencia en el fútbol senior como entrenador. Carlos Cuéllar ha gestionado un grupo de futbolistas muy talentoso, y ha formado un equipo que ha ido creciendo con el paso de la temporada. A principio del curso, el equipo mostró una irregularidad que no hacía creer en ellos, pero a partir de noviembre el equipo ya cogió velocidad de crucero y acabó como el mejor y más temible conjunto de la competición. Fútbol ofensivo, verticalidad y ritmo alto de juego son las señas de identidad de un equipo que ha terminado como máximo goleador del grupo. Pero, sin duda, la principal virtud de Carlos Cuéllar es haber conseguido mantener ‘enchufados’ a todos los atacantes del equipo, involucrados en el proyecto incluso aquellos que menos oportunidades han tenido.

Simón, diferencial bajo palos

La igualdad de ambas plantillas se ve un poco desequilibrada bajo palos, y es que Simón Ballester es para muchos el mejor guardameta de la categoría, de esos que ganan que partidos y eliminatorias. Por parte del Imperial, Cuéllar está alternando a Erik y Garzón en portería. Ambos han mostrado un nivel alto este año, pese a los fallos del último en el encuentro ante el Lorca.

La posesión, una de las claves

El duelo por ver quién se hace con el control del esférico en la medular es otro de esos aspectos a destacar del partido del domingo. La pareja Higgins-Parada del Cieza es un seguro de vida para Paco García. La visión juego de ambos y la velocidad de los extremos del cuadro ciezano puede desequilibrar el partido para los locales. En el Imperial, la dupla Totti-Raúl Sanchís ha crecido durante la campaña. El primero es sin duda una de las esperanzas del Real Murcia para el futuro. Cuéllar va a querer tener el balón en Cieza, y con ellos hay muchas opciones de que lo consiga.

Categoría en la zona ofensiva

Raúl Botía, Asier Barahona o Carmelo Merenciano, tres jugadores para la zona de tres cuartos que serían titulares en prácticamente todos los equipos de la categoría, y que aun así serán presumiblemente suplentes en el partido de mañana. Paco García, en principio, apostará por Antonio García y Álvaro Cano como hombres fuertes del frente de ataque, con la duda de Andrés Carrasco. El delantero referente del equipo, que ha convertido once goles este año, no está siendo indiscutible para el técnico, y su presencia en el once es una incógnita.

Por su parte, Carlos Cuéllar tiene donde elegir. La nómina de delanteros del Imperial asusta, y para muestra el máximo artillero del equipo con 14 tantos, un habitual suplente como Ángel García. Mariano Carmona, un jugador con presencia en el primer equipo este año; Divine como referencia ofensiva; o las bandas con la joya de la corona de la cantera grana Ismael Ferrer y el decisivo y ya recuperado Toral.

Un duelo de reencuentros

La nómina de ex murcianistas en las filas del Cieza es amplia y, sin duda, será un punto a tener en cuenta en estos duelos. Simón Ballester, Edu Luna, Javi López, Raúl Botía, Andrés Carrasco y Paco García, que entrenó al filial y al primer equipo, tendrán la oportunidad de reivindicarse y demostrar que podrían haber pasado más tiempo defendiendo los colores granas, lo que puede ayudarles a mostrar su mejor versión durante la eliminatoria.