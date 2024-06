Calero: "La semana que viene quedará el asunto zanjado con el FC Cartagena"

La etapa de Julián Calero en el banquillo del FC Cartagena parece llegar a su fin. Antes de una última jornada de liga en la que los albinegros no se juegan nada -salvación mediante- el técnico parleño advirtió que la semana que viene, una vez haya terminado la competición, anunciará su decisión. Las opciones son sencillas. Una continuidad que, sobre el papel, pinta imposible, o un futuro lejos de la ciudad trimilenaria que apunta al Levante. En la capital del Turia, el entrenador y director deportivo del cuadro granota, Felipe Miñambres, también adelantó en rueda de prensa que espera cerrar la contratación del nuevo míster la próxima semana. Un secreto a voces que sabe a despedida anunciada por el propio entrenador en la previa del partido ante el Espanyol: «Hasta que no acabara la temporada no iba a hablar con nadie, y si mi agente o los equipos han querido hablar pues lo respeto, pero mi trabajo es respetar a mi equipo, a mi club y a mi afición».

Calero, en una intervención con innegable sabor a fin de ciclo, comentó que esta misma semana ha mantenido conversaciones con Paco Belmonte, Sánchez Breis o Sívori. El madrileño agradeció el apoyo de los principales mandatarios de la entidad cartagenerista y su respaldo en los momentos más duros de la temporada. El todavía técnico portuario apuntó que la casi nula exposición mediática de la directiva era una táctica consensuada: «Parecía que se estaban escondiendo y no es cierto. Era una estrategia que ha funcionado porque yo era un poco la cabeza visible que daba un mensaje potente hacia nuestra gente».

Julián Calero también explicó que la directiva actual «está trabajando de cara a la temporada que viene», a pesar de las sucesivas noticias que apuntan a una posible venta del club. El parleño ensalzó la trayectoria de los responsables del equipo, pasando por la fatídica eliminación ante el Rayo Majadahonda en 2018, el ascenso de La Rosaleda en 2020 y la continuidad en Segunda División durante los últimos cursos, incluso en algunos casos cerca de los play off. «Este ha sido el peor año y se ha salvado con nota al final», añadió.

Sobre el encuentro que capotará la andadura del Cartagena en la temporada 2023-2024 frente al Espanyol, Calero avanzó que tiene a todos sus jugadores disponibles a excepción del ya retirado Mikel Rico y Gonzalo Verdú. El esquema albinegro presentará seguramente cambios respecto a la derrota frente al Huesca en el Cartagonova. «Le estoy dando alguna vuelta con algún jugador, incluso puede ser que vaya bien el partido al descanso y pueda hacer dos cambios o tres para premiar a gente», señaló un Julián Calero cuyo principal objetivo es que el equipo compita a buen nivel ante el combinado periquito.

Después de conseguir la permanencia, el rendimiento del equipo ha decaído con las dos últimas derrotas en Ipurúa y en Benipila ante Eibar y Huesca respectivamente. Calero justificó estos dos resultados y los achacó la bajada de «intensidad competitiva» y a la liberación que ha supuesto para sus jugadores lograr la salvación: «Esto es como un chico que hace tiene 20 exámenes y cuando acaba y encima los ha aprobado, sin querer, se relaja».

El Cartagena visitará mañana (18.30 horas) a un Espanyol que tiene el play off asegurado, aunque su plaza en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional podría variar dependiendo de los resultados. Calero señaló que esta semana, sus jugadores han entrenado a buen ritmo.

El entrenador madrileño también tuvo un mensaje para la afición cartagenerista: «Les tengo que agradecer el día a día que me dan». El técnico y gran artífice de la permanencia también felicitó a los seguidores portuarios: «Jugándonos la vida la gente nos empujó y nos ayudó una barbaridad». Calero finalizó su intervención calificando su estancia de ocho meses en la trimilenaria como «inolvidable», y señaló que la afición es la que tiene la identidad y la fuerza para determinar el futuro del club, pase lo que pase con la entidad: «Ellos marcan la hoja de ruta y, por tanto, tienen que ser exigentes, pero también transigentes».