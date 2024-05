Sito Alonso: "Estoy en unos de los momentos más felices de mi vida como entrenador"

Sito Alonso ha pasado por rueda de prensa antes del partido de este miércoles en el Palacio de los Deportes del UCAM Murcia CB ante el Valencia Basket, donde los universitarios tienen en su mano acceder por primera vez en su historia a las semifinales de la Liga ACB. El entrenador reconoce que está en “unos de los momentos más felices de mi vida deportiva” y garantiza que Rodions Kurucs, pese a sus problemas físicos, jugará. También espera el madrileño que los éxitos de este año sirvan para que el club siga creciendo y conseguir así más apoyos económicos de cara al futuro. Considera que no es una presión el segundo encuentro de cuartos de final. Estas han sido sus declaraciones en rueda de prensa:

El trabajo de recuperación

El equipo está bien, hemos intentado recuperarnos físicamente del esfuerzo grande del otro día. Y para contar con el mismo número de jugadores este miércoles el mejor entrenamiento es el descanso, que espero que nos haga llegar en las mejores condiciones posibles para jugar contra un equipo como el Valencia que físicamente es muy superior a nosotros. Hay que intentar ganar la eliminatoria y no perder la identidad, la manera de jugar, la ilusión por hacer cosa importantes y llegar a cuartos de final. Cuando llegas a la Fonteta y ves todos los títulos que tiene el Valencia te das cuenta contra quién estás jugando y lo que te espera aquí. Lo que más tranquilo me deja es que vamos a tener 7.000 razones más para estar más cómodos en casa, que ese pabellón nos va a dar un apoyo impresionante para intentar batir a un equipo que es mucho mejor que nosotros.

Dustin Sleva, celebrando un triple en el partido del pasado sábado en Valencia. | MIGUEL ÁNGEL POLO/EFE / ACB Photo

¿Estará listo Rodions Kurucs?

Él sabe el riesgo que ha corrido y ahora está en disposición de tener que hacer un segundo esfuerzo. Cualquier le dice que no va a jugar después de tener el sábado la determinación de hacerlo cuando era muy grande su duda. A medida que haces esfuerzos con una lesión de este tipo, te deja secuelas y va a estar más dolido que en el primer partido, pero él tiene una ilusión tremenda, que es lo que nos mueve a todos, la ilusión de vivir este momento y de hacerlo con nuestros aficionados. Cualquiera nos iba a decir que íbamos a llegar aquí con 0-1. El esfuerzo no puede fallar porque entonces tenemos cero posibilidades de ganar la eliminatoria y por ellos tenemos vamos a volver a esa humildad de siempre.

Arturs Kurucs, Radebaugh, Ennis y Sleva en su llegada a Belgrado ayer. | PRENSA UCAM CB / JOSÉ PABLO GUILLÉN

¿Es uno de los mejores momentos de Sito Alonso como entrenador?

He vivido muchos momentos muy buenos. En mi carrera deportiva siempre los he tenido. En Barcelona no lo pasé bien en muchos aspectos, pero fue una experiencia muy positiva y estoy encantado haber estado allí, pero todas las demás me han ido fantásticas y he vivido momentos parecidos al actual, pero ahora estoy en un sitio donde tengo una identificación tan grande y donde conozco a tanta gente, para mí el logro más importante que he conseguido aquí es la salvación del primer año. Estoy muy contento con el poso que podemos dejar esta temporada, pero si nos conformamos, los siguientes años serán más difíciles. Hemos luchado por cosas bonitas estas temporadas y esto es un sueño, pero pase lo que pase, lo que tiene que quedar es esa gente que se ha unido al proyecto y sumar más económicamente. No puedo negarte que estoy en unos de los momentos más felices de mi vida como entrenador.

El plan de partido

Los planes de partido y la estrategias dependen de la creencia total de los jugadores en lo que están haciendo. Lo más importante son ellos y ellos creen mucho en el compañero. Después de Belgrado tuvimos dos semanas de cansancio que no nos dejaron ver con claridad facilidad las cosa, y el otro día, por lo especial que era, por jugar un play off, esa ilusión que se generó en todo el mundo, el recibimiento de la gente que sorprendió a todos los jugadores, lo recuperamos. Nos enfrentamos a un rival que tiene muchas armas y esperamos un partido totalmente diferente al del sábado, con una situación táctica de ellos y nuestra que no será igual, con mucha más tensión, pero divertido al fin y al cabo, muy divertido. Esto no lo hemos vivido nunca, ir 0-1 en cuartos, y tenemos que disfrutar, soñar y sentir la ilusión pero que no se pare aquí y que logremos algo también importante para el próximo año.

El convencimiento de Sito Alonso en la victoria

Estoy convencido cien por cien de que vamos a ganar, lo que pasa es que sé la dificultad. Pero no es suficiente con que yo esté convencido. Pero es que este equipo me ha dado la creencia de que puede ganar a cualquiera. Han hecho cosas impresionantes durante la temporada, con bajas y sin ellas, y ha habido partidos que hemos ganado con 18% de tiros de tres, por ejemplo. Por eso estoy convencido cien por cien de que podemos ganar. Lo que más tranquilo me deja es que hemos sentido el Palacio durante todo el año y que jugamos en casa.

Superioridad física bajo los aros del Valencia Basket

Físicamente ellos nos están sacando de nuestras posiciones de rebote, y si ya teníamos ese problema en otros partidos, ahora sin Simon y Marko, que encima son jugadores más pesados, es más complicado. Si no lo solucionamos, tenemos muy pocas opciones de ganar, porque el día que el Valencia, ellos tienen la capacidad para conseguir segundas y terceras opciones, por eso estamos a años luz del Valencia físicamente. Tenemos que hacer algo para solucionarlo y por eso espero que el apoyo de todos nos haga poder igualarlo.

¿Está preparado Yannis Morin para jugar?

Yannis está preparado, pero lo que pasa es que en este equipo, como en todos del mundo, el conocimiento de las reglas del mismo te implica más libertad para ser tú mismo. El otro día en Valencia no había plan para que no jugara. Lo que pasó es que Fabián jugó un grandísimo partido, pero se podían haber dado factores como faltas personales y Yannis hubiera estado para jugar. En este partido del miércoles él va a ser más Yannis Moris que si hubiera jugado el sábado. Ha visto al Valencia en directo, se ha sorprendido del nivel físico del rival y ahora está más preparado.

Yannis Morin, ayer en su presentación como jugador el UCAM Murcia CB. | EFE/MARCIAL GUILLÉN / dioni garcía

¿Qué supone entrar en unas semifinales?

Es un festival de primer nivel entrar en unas semifinales. Mi único objetivo es que toda la ilusión que está generando el equipo repercuta en más apoyo al club. Si pierdo el miércoles tengo la convicción de que voy a ganar el siguiente día, no te puedes rendirte. Ojalá no pase, pero si no ganamos, vamos a ir a Valencia el sábado a ganar.

El apoyo de la afición

Lo que tiene que hacer la gente es disfrutar y no hay mejor manera que hacerlo dando apoyo en todo momento a los jugadores que están luchando contra un súper equipo de la competición. Creo que los aficionados van a vibrar desde el primer minuto y queremos hacer que lo hagan durante los cuarenta.

Los problemas de Caupain para encontrar tiros en el primer partido

Caupain tiene que meter en muchas situaciones tiros exteriores en los últimos segundos y los scouting de la liga saben de las situaciones que necesita él para estar más acertado. Pero muy mal se le tiene que dar para que no meta tres o cuatro triples mañana. El otro día se los impidieron, pero vamos a ver si puede hacerlo no dependiendo de lo súltimos segundos. Pero Caupain no necesita meter puntos para sentirse útil porque sabe cómo alimentar a sus compañeros para que sean felices.

¿Supone una presión extra el partido?

Bendita presión. Presión es perder contra Gipuzkoa aquí y salvar el average con un triple de Kloof, y después mirar el calendario y ver que te queda Manresa, Joventut, Unicaja, Gran Canaria y Burgos. Eso sí que es presión, pero el equipo ganó cuatro de los cinto partidos y es la mayor gesta que he hecho como entrenador en mi vida. Fue la piedra fundamental para que ahora mismo estemos aquí. Ojalá alguna vez tengamos presión por no pasar a semifinales.