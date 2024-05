Alfonso Hernández: "Me gusta ir con el último del grupo porque es quien va más apretado y hace un sobreesfuerzo"

Maquinista de artes gráficas. Alfonso Hernández García (Molina de Segura, 31 de diciembre de 1960) no es corredor popular que gane carreras, pero es el vivo ejemplo de que querer es poder. Maquinista de artes gráficas en la Imprenta Morales, donde comenzó a trabajar con solo 13 años y ahora es uno de sus copropietarios, practicó el ciclismo en su juventud y pasó de hacer senderismo a correr por la montaña casi por inercia.

¿Cuándo empezó a hacer deporte?

Hace muchos años. Tendría 16 años cuando empecé con mi hermano a hacer ciclismo y nos apuntábamos a carreras. Estuvimos un tiempo, pero íbamos por libre.

¿Se le daba bien?

Era del montón, nunca llegué a estar arriba, pero siempre estaba en la mitad del pelotón. Antes no se salía como ahora, se hacía por corazón, si estabas fuerte, tirabas hasta que petaras. Después me casé, lo dejé un poco y retomé el deporte haciendo senderismo con mi socia, que es mi mujer. Nos apuntamos a un club de Alcantarilla que se llama Gavva. Pero mi socia, por problemas en la espalda, lo tuvo que dejar y ahí vino la disputa, porque yo sí podía y al final lo dejé, aunque seguí haciendo senderismo.

¿Cómo fue empezar a correr?

Porque viene rodado. Empiezas a hacer senderismo, ves correr a mucha gente y pensé que yo también podía. Un día empecé a trotar, me sentí bien y a partir ahí me apunté a algunas carreras.

¿Pensaba que algún día terminaría corriendo?

No, nunca lo pensé porque lo que yo hacía era andar con un grupo de amigos que nos hacemos llamar los Pisapiedras. Antes salíamos todos los fines de semana, pero ahora, como ya tenemos un poco de edad, algunos lo han ido dejando.

¿Pero usted incrementó la intensidad?

Sí, yo la incrementé y el grupo sigue siendo una piña, aunque dentro de dos años estamos todos jubilados. Yo dejé de andar con ellos y me junté con otra gente que salía a correr.

Además, va todos los días en bicicleta a trabajar.

De toda la vida, desde que empecé a trabajar en la Imprenta Morales con Francisco Morales a los 13 años. Siempre he venido a trabajar en la bicicleta y espero seguir toda la vida así.

¿Por qué se animó a competir?

Para mí el deporte es muy sencillo, es salir a disfrutar del monte porque el asfalto no me gusta. Lo bonito es que te vas juntando con amigos y al final uno se apunta a una carrera y anima a los otros. Un día, con el grupo que estaba saliendo, me apunté a una y a partir ahí ya cada uno sale a hacer su ritmo. Yo sé que no voy a llegar primero, segundo o tercero, pero te esfuerzas para ver en qué tiempo haces esa distancia, y cuando te va bien, es un subidón.

En el monte hay que tener cuidado.

Por supuesto. Y depende de las zonas, más todavía, porque si te caes bajando en zona de roca lo pasas mal y te puedes hacer mucho daño.

¿Alguna vez se ha llevado un susto?

Claro, si esto es como los moteros, están los que se han caído y los que se van a caer. Alguna vez me he caído, afortunadamente sin hacerme mucho daño, pero tientas a la suerte. Cuando vas con un grupo y se lleva un ritmo vivo, quieres ir igual que el resto porque si te quedas te puedes perder y no me gusta que me esperen. Por eso he pegado algún tropezón.

¿Ha forzado la máquina para que no le esperen?

Cuando haces una tirada más larga de lo normal, es fácil que aparezcan los calambres y yo soy propenso a ellos, y cuando salen, vas jodido. Te ves incómodo porque no vas bien, porque llevas al grupo retenido, y hay una cosa vital en la montaña, que cuando sales con un grupo, todos llegan juntos. Es muy frustrante ver que el grupo se va y llegar a un cruce y no saber hacia dónde se han metido los demás. A mí me gusta más ir siempre con el último porque es que el va más apretado y hace un sobreesfuerzo mayor que el primero, que va más suelto. Siempre voy con el último y animo al que ves más limitado.

¿Alguna vez ese grupo de amigos se ha animado a organizar una carrera?

Organizarla como tal, no, pero sí que hay una cosa muy curiosa. Desde hace un tiempo realizamos a final de año una salida que llamamos San Silvestre La Asomada. Empecé yo solo, pero se lo comenté a unos amigos y la cosa ha ido creciendo hasta que en 2023 nos juntamos más de veinticinco personas. Somos todos amigos y hacemos también como una bolsa del corredor. Por ejemplo, yo doy unos gorros y talonarios de la imprenta, y otros dan unos botes de caviar, parasoles y llaveros, muestras de colonias… Es algo entrañable porque es entre amigos y, por supuesto, cuando acabamos, nos vamos tomarnos unas cervezas.

Hizo la Ruta de las Fortalezas en siete horas y media. ¿Se pega a las piernas?

Sí, pero creía que se me iba a dar peor. El primer año que la hice me dieron calambres en el kilómetro 35 y tuve que ir andando y lo pasé mal, pero me crucé con un amigo y llegamos a meta andando y a trote cochinero. Este año he corrido mejor, me he preparado mejor, he comido mejor y he acabado mejor. La disfruté, me reí un montón porque salimos cinco amigos aunque luego cada uno fue a su ritmo. Al final nos quedamos tres, que la acabamos bien, aunque a uno de ellos, José, las piernas le flaquearon y terminamos Saorín y yo juntos. La carrera no son siete horas y media porque empieza tres o cuatro meses antes.

Si lo peor es la preparación.

Sin duda, porque tienes que hacer muchos entrenamientos y tiradas largas, correr cuando no te apetece, además de alimentarte bien. Son muchas horas antes, pero cuando llegas a la carrera te viene todo de cara, con la gente animándote por todos lados, alegría con el equipo que vas y los avituallamientos en la Ruta son cada cinco kilómetros, por lo que no hace casi falta que te lleves nada. Los militares cuidan de todos los detalles, por eso hacer la carrera es lo más fácil, lo complicado está antes. Y hay un detalle que me gustó mucho, que fue chocarle la mano a un crío que se quedó sorprendido y diciéndole a sus padres que le había dado la mano a un corredor y eso te llena mucho, te da orgullo para seguir adelante.

Yo siempre digo que la mejor pastilla que me he tomado en mi vida es el deporte. ¿Le pasa lo mismo?

No he tenido muchos momentos malos psicológicamente, pero como comentas, por suerte yo no me tomo ni una pastilla. Afortunadamente tengo esa suerte, bien por el deporte o por la genética, pero conozco mucha gente de mi edad que se está medicando de todo. Además, mientras corres por el monte, olvidas cualquier problema, vas centrado en el camino, en las vistas, hablando con los compañeros. Esas tres horas son un paréntesis y te oxigenan por dentro. El tiempo que estás corriendo por el monte es como estar en una burbuja, pero es algo que solo la puede entender la gente que lo hace.

Su amigo y socio José Clemente me contó que vivió un episodio doloroso cuando se le quemó su casa y perdió a varios perros en el incendio. ¿Le ayudó el deporte a superarlo?

La Ruta de las Fortalezas la he corrido dos años, y en la anterior, dos amigos me regalaron un dorsal para que la corriera y me olvidara del episodio del incendio porque fue dramático y un caos, lo peor que le puede pasar alguien. Se pasa muy mal. Mi mujer lo pasó muy mal porque teníamos siete perros pequeñicos y otro grande. Nosotros no estábamos en casa, nos avisaron los vecinos. Veníamos de comer en la playa y vimos a lo lejos una columna de humo. Aquello nos hundió por completo y mi mujer perdió cinco perros. Que se te queme la casa te duele y te afecta, pero es algo material, pero perder a cinco de los siete perros que tenía, la rompió en dos y aún no lo ha superado. Al poco tiempo de ocurrir, una amiga llamó a una protectora, le contó el caso y cuando dieron en adopción un perro, se lo concedieron a ella, que es algo muy de agradecer. A ese perro le ha puesto de nombre Ella porque le va a sacar del pozo donde se metió.

¿Hasta cuándo se ve corriendo?

Pues mira, el otro día me llegó una carta anunciando que el 31 de diciembre de 2025 me jubilo. Yo no sé qué va a pasar, porque no voy a estar todo el tiempo metido en mi casa. Salir todos los días no sé hasta qué punto porque puedes petar. Yo quiero seguir el máximo tiempo posible porque afortunadamente no he sufrido muchas lesiones.

¿Nunca ha tenido entrenador?

Nunca. Esa es una moda que hay ahora. Hacen muy bien su papel, pero nunca he tenido. De hecho, hay gente que empieza con entrenadores personales y al cabo de un tiempo no los puedes seguir. Algunos se convierten en semiprofesionales y se cuidan más que los profesionales. Yo compito contra mí mismo y lo que busco es pasármelo muy bien.