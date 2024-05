El UCAM, de nuevo con la etiqueta de tapado ante el Valencia Basket

El UCAM Murcia CB ha firmado su mejor posición en la Liga Endesa (quinto) al término del calendario regular y ha alcanzado su tope de victorias (21) en el que ya es el mejor curso de su historia. Sin embargo, varias circunstancias han provocado que sus opciones en la eliminatoria de cuartos de final disminuyan en la que será su segunda participación en el play off por el título mañana (18.00 horas, Movistar +). Eso es lo que puede suceder a priori, porque si alguien es capaz de vencer también a la lógica es un conjunto universitario que conoce de sobre lo que es dar la sorpresa cuando todo el viento sopla en contra.

Cierto es que las bajas por lesión de sus dos pívots referentes, Simon Birgander y Marko Todorovic, merman considerablemente sus posibilidades de poder avanzar por primera vez de ronda en las eliminatorias. Pero no es algo que el UCAM vaya a emplear como excusa. De hecho, el club se ha movido rápidamente en el mercado de fichajes con la incorporación de un Yannis Morin que llega para aportar en tiempo récord parte de los déficitis que puedan suponer estas dos ausencias en los planes de un Sito Alonso que intentará reconstruir todos los esquemas de juego en apenas unos días para afrontar estos duelos ante uno de los equipos diseñados a estar arriba en el campeonato. En su anterior play off también se reforzó en el puesto de pívot con Yanick Moreira, pero llegó con varias jornadas por disputar aún en la liga regular. Además, se añade de que es el único rival, junto al Unicaja Málaga, que se ha impuesto esta campaña al UCAM en los dos partidos de liga regular de la ACB.

No obstante, la de romper todos los pronósticos, no es una situación desconocida para el técnico del UCAM. Y es que ya sabe lo que es eliminar al Valencia Basket cuando no todo parece ir de cara. Y es que hace dos años, en la Copa del Rey de Granada, el equipo murciano logró su billete a las semifinales ante este mismo rival cuando nadie parecía apostar por ello. Con solo tres partidos disputados en casi dos meses, y con varios jugadores mermados por el coronavirus, el conjunto universitario fue la máxima sorpresa de la cita de Granada al eliminar al equipo taronja. De hecho, el propio Sito Alonso, uno de los más afectados por la enfermedad, se desplazó en el mismo día del partido para estar con su plantilla en una cita tan importante de la que se acabó disputando las semifinales ante el Barça.

El UCAM se rehizo a la falta de ritmo competitivo, marcado por el aplazamiento de varios encuentros por la irrupción de casos positivos por covid en diferentes equipos. Además, también llegó con James Webb, uno de los pilares de ese equipo, recién salido de una lesión que le hizo perderse la apertura de la segunda vuelta de esa temporada ante el Lenovo Tenerife. Un caso que se puede asemejar al de Rodions Kurucs, pilar fundamental en esta plantilla y que se espera que reaparezca tras superar el esguince de tobillo sufrido en la Final Four de la Champions League de Belgrado.

El UCAM tratará de dejar atrás también algunos de los síntomas de agotamiento que arrastra desde la medalla de bronce lograda en Serbia, lo que no le ha impedido para hacerse con los triunfos ante Casademont Zaragoza y Río Breogán en el Palacio, pero sin la frescura que le gustaría para preparar una cita histórica que se ha ganado a pulso durante toda la temporada sobre el parqué. Por lo que esta semana ese habrá sido uno de los objetivos para afrontar los partidos de este sábado (Fonteta) y el miércoles (Palacio) de una eliminatoria al mejor de tres.

Nemanja Radovic, único jugador en dos play off con el club murciano

Nemanja Radovic, del UCAM Murcia, durante el calentamiento. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Nemanja Radovic es el hombre récord del UCAM Murcia CB esta temporada. El jugador montenegrino ha logrado batir varios registros durante un curso en el que se ha erigido como el máximo anotador de la historia del club murciano en ACB, superando a Ralph McPherson, y mañana en la Fonteta ante el Valencia Basket (18.00 horas, Movistar +) añadirá a su historial un nuevo logro. Y es que el ala-pívot se convertirá en el único jugador con dos participaciones en las eliminatorias por el título de la ACB vistiendo la camiseta del UCAM Murcia.

Ya logró este hito en la campaña 2015-2016, donde el equipo murciano alcanzó la séptima plaza y se midió en cuartos de final al Real Madrid, y ahora lo volverá a hacer ocho años más tarde. Con 2.185 puntos es el máximo anotador de la Liga Endesa del UCAM y también el mejor valorado, con 2.232 en este apartado. Por otra parte, Sito Alonso se convertirá también en el primer entrenador del club murciano en disputar Copa del Rey y las eliminatorias por el título de la ACB en una misma temporada con el UCAM.