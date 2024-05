ElPozo llega a la lucha por el título con los deberes hechos para el próximo curso

ElPozo Murcia va a afrontar los play off por el título de la liga 2023-2024 con prácticamente los deberes hechos para el próximo curso. Hasta once jugadores tienen contrato, con otro está negociando y solo uno, Bruno Taffy, está confirmado que saldrá del equipo. Si el verano pasado fue de muchos movimientos en la plantilla, en el actual solo se atisba uno que ya también está cerrado, la llegada del ala zurdo Carlos Velasco, procedente del Jaén, con la carta de libertad.

En las últimas semanas el club ha realizado varios movimientos. Al margen de dar continuidad al proyecto del entrenador, Dani Martínez, quien llegó al club como segundo entrenador y preparador físico de Javi Rodríguez y que se hizo con las riendas del equipo tras la destitución del catalán, ha ampliado los contratos por una campaña más del goleador Marcel, Gadeia, Marlon y el meta ciezano Juanjo, que ha sido el último en renovar a sus 38 años de edad. Además, está a punto de concluir las negociaciones con el ruso Niyazov.

En la actualidad hay dos jugadores con compromiso con la entidad hasta 2026, que son Eric Pérez, que firmó el pasado verano, y Rafa Santos, renovado en 2023 por tres campañas más. Esteban Cejudo se comprometió por dos campañas y una tercera opcional, que sería la 2025-2026. Entre los jugadores que también llegaron el pasado verano en una profunda remodelación del plantel, el meta Edu Sousa y David Álvarez también tienen contrato hasta la 2024-2025. En la misma situación están el librillano Ricardo Mayor y Felipe Valerio.

Con todo ello, la única incorporación, salvo que algún jugador pida salir este verano o el club le plantee una rescisión de contrato, será la del cordobés Carlos Velasco, un ala zurdo que firmará un contrato por tres temporadas. El jugador de 26 años de edad, que es internacional, reforzará el ala izquierda.

Asmismo, ElPozo también tiene atado a otro jugador, el ala Adri Rivera, que en estos momentos juega en el Sala 10 Zaragoza, que ha logrado el ascenso a Primera. Debido al salto de categoría de los maños, el jugador de Alcorcón seguirá una temporada más en su actual club en calidad de cedido.

"Estaré hasta que el club quiera, no quiero ser un estorbo"

Juanjo Angosto cumplirá catorce temporadas al haber renovado su contrato por una campaña más: «ElPozo me sacó de la cuna y me dio la oportunidad de ser quien ahora soy. Es un orgullo poder estar muchos años donde tuve la oportunidad de debutar y donde voy a tener la grandeza de poder retirarme», dijo ayer en rueda de prensa. «Siempre digo que no me gusta ser un estorbo y estaré hasta que el club tome la decisión», señaló.