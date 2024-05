A Fermín Aldeguer le crecen los rivales por el título mundial de Moto2

A Fermín Aldeguer, conforme avanzan las carreras en el Campeonato del Mundo de Moto2, le crecen los rivales. Nadie pensaba que el murciano, pese al brillante final de temporada 2023, en el que logró cinco victorias, lo iba a tener fácil para alcanzar su objetivo, que no es otro que ganar en 2024 el título antes de dar el salto a MotoGP con Ducati. Pero la realidad es que se están sumando candidatos muy peligrosos.

En Francia no tuvo un fin de semana sencillo el piloto de La Ñora. Solo pudo ser duodécimo en los entrenamientos pese a que acabó con la sensación de que era rápido y que las banderas amarillas le impidieron marcar una vuelta rápida. Ese lastre lo pagó en el arranque del Gran Premio de Francia. Realizó una buena salida. De hecho, en el primer paso por meta era octavo, remontando cuatro plazas con respecto a su posición en parrilla de salida. Pero en la segunda vuelta, quizás por un exceso de ímpetu al que ver que Sergio García empezaba a escaparse en cabeza, se pasó de frenada en una curva después de ser superado por Arón Canet y bajó hasta la undécima posición, con Ai Ogura ligeramente distanciado. Tenía que adquirir un ritmo más constante el murciano para acercarse a un grupo delantero que estaba muy estirado.

Fue subiendo posiciones poco a poco, aprovechando circunstancias como la caída de Manu González cuando luchaba por el podio, llegando a situarse octavo a trece vueltas para la conclusión pero con Ogura, que acabó segundo después de una espectacular remontada, y Albert Arenas ligeramente distanciados y sin poder atacarles. Pero el gerundés empezó a perder comba, pegándose a su rueda el de La Ñora, quien rodando con mejores tiempos que la cabeza, en la duodécima vuelta le superó para instalarse séptimo mientras que por delante se vivía una batalla. Finalmente la distancia fue insalvable para Aldeguer, quien en la última vuelta, después de un incidente en el grupo delantero, tuvo incluso la opción superar a Chantra, quien logró defenderse con unas y dientes.

«Definitivamente podríamos haber hecho más. No tenía menos ritmo que los demás, pero salir desde la duodécima posición no me ayudó en la remontada. Sin embargo, nos defendimos bien y conseguimos puntos importantes para la clasificación del campeonato», dijo Aldeguer, que sigue en la tercera plaza de la clasificación, pero ahora ya a 26 puntos de un Sergio García que está en un gran momento de forma. En la lucha por el título también se ha metido el japonés Ai Ogura, que ya es cuarto con 63 puntos, los mismos que el de La Ñora. El estadounidense Joe Roberts, tras concluir cuarto, pierde el liderato por solo siete puntos. Y muy cerca están Alonso López, tercero ayer, Arón Canet, Manu González... ¿Quién pensó que iba a ser fácil?