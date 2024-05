El Real Murcia gana al Antequera y se empeña en pelear por el play off (0-2)

El Real Murcia se bajó de la pelea por el play off hace una semana. Su derrota ante el Castellón daba vía libre al Ceuta para echar el cerrojo al quinto puesto. Pero este domingo el conjunto ceutí se ha empeñado en dar emoción a la liga en Primera RFEF, y el Real Murcia no ha dudado en coger el guante. Pinchaba por la mañana el equipo de José Juan Romero. El Alcoyano le dejaba sin los tres puntos. Y los granas, que como Alfaro ha avisado varias veces siguen al acecho, no desperdiciaron el regalo que llegaba desde El Collao. Tenían que ganar en Antequera, y a los siete minutos ya mandaban en el marcador.

Lo hacían gracias a un tanto de penalti de Marc Baró. Si contra el líder una pena máxima fallada por Pedro León desinflaba la ilusión grana, este domingo, un tanto desde los once metros del lateral permitía a los murcianistas resurgir de sus cenizas. Un tanto que fue confirmado en la segunda parte cuando Jeremi, en propia puerta, ponía en bandeja la victoria a un Real Murcia que, a falta de dos jornadas es séptimo, con dos puntos menos que el Ceuta, quinto.

El Antequera, un amigo

Si alguien pensaba que el Antequera iba a ser un rival duro de roer, se equivocó. Sobre todo viendo los primeros minutos del equipo malagueño. Fueron un auténtico flan en defensa y el Real Murcia lo aprovechó. Aunque desperdició el primer regalo, cuando Amin no estuvo fino al ejecutar una asistencia de Loren Burón que le dejaba en una situación inmejorable; a la segunda no falló. Llegaba tarde Lautaro, regalando un penalti al Real Murcia tras derribar a Amin, y Marc Baró ejecutó la pena máxima a la perfección. Pese a que el exgrana Gallego acertó el lado del lanzamiento, el disparo iba tan ajustado que el gol no se le escapó al Real Murcia.

Solo habían transcurrido siete minutos y el Real Murcia no solo mandaba en el marcador, el Real Murcia además volvía a meterse en la pelea por el quinto puesto, una pelea a la que se ha reincorprado también el Recreativo de Huelva, que ganaba el sábado. Sin despeinarse ya había marcado el conjunto grana y cuando el conjunto grana marca, ya hay muchas posibilidades de que la victoria se quede en el bando murcianista. Y el guion iba cumpliéndose conforme pasaban los minutos, porque el Antequera acusó y mucho el gol. Ahogados por la presión alta que ejercían tanto Amin como Svidersky, las dos novedades del once de Alfaro, los malagueños no eran capaces de sacar el balón, y el Real Murcia vivía un partido plácido, aunque tan bien es verdad que los granas desaprovecharon la indecisión de los locales para hacer más daño arriba y encarrilar aún más el marcador.

Aficionados granas celebran el gol / LOF

Rofino, de corte en corte

Sin llegadas de los murcianistas, todo dependía de que el Antequera no despertara. Y aunque los malagueños intentaron poco a poco recuperar el control, la defensa grana volvió a estar a la altura. En esta ocasión fue Rofino el que se ganó el premio al jugador más atento, al andarse fino cada vez que algún balón filtrado encontraba destinatario. Con el jugador cedido por el ex del Valladolid cortando por lo sano el intento de reacción local, el Murcia se alegraba de que el reloj siguiera corriendo.

Pero con el marcador tan corto, el Real Murcia estaba jugando con fuego, confiándose a una victoria mínima. Por mucho que Loren Burón intentara tirar de los suyos, Gallego apenas sintió en aliento grana en su cogote. Y es que se repitió la historia de siempre. La fragilidad ofensiva de los murcianistas es para hacersela mirar. Da igual que juegue Carrillo o que juegue Amin, porque los delanteros pasan inadvertidos en el área rival, y tampoco se puede contar ya con Dani Vega, un Dani Vega que desde hace varias jornadas tiene la mente en otro lado, un Dani Vega que todas las temporadas sobrevive con apenas dos chispazos, cuando se le debería exigir mucho más.

Pues con los chispazos de Vega agotados y sin nadie en el centro del campo capaz de hacer magia, este domingo tampoco estaba un tocado Isi Gómez, había que confiar en la inspiración de Loren Burón, y en esos instantes finales de la primera parte, el de Puente Genil no pudo tampoco aprovechar su velocidad.

Y con el Real Murcia anulado arriba, el Antequera poco a poco intentaba avanzar hacia el área de Manu García, un Manu García que en un momento exigía a sus compañeros que dieran un paso al frente, al sentir cada vez más cerca la presión de los locales.

Una segunda parte de lo más plácida

Pero ni ese paso al frente del Antequera fue suficiente antes del descanso ni tampoco significó nada a la vuelta de vestuarios. Porque los ataques de los malagueños eran insignificantes para los granas, que seguían cumpliendo con el guion gracias al gol de Marc Baró.

Aunque Loren Burón se encontró con el palo, el partido se hizo cuesta abajo para el Real Murcia en el minuto 69. Si el 0-1 fue un regalo de Lautaro, autor del penalti que adelantaba a los granas, el 0-2 llevó la firma de Jeremi. Se ganó el lateral unas vacaciones pagadas por los granas cuando despejó hacia atrás un pelotazo de Alberto González que acabó sorprendiendo a Gallego. Fue tan extraño el tanto que aupaba a los granas que hasta los jugadores del Real Murcia tardaron en celebrarlo.

Dos jornadas más, dos puntos a recortar

Los veinte minutos que restaban para el final no pudieron ser más plácidos, y es que la visita a Antequera fue un mero trámite para los granas, que apenas sintieron la presión de su rival. Cuando el colegiado señaló el final del partido, el Real Murcia había cumplido el objetivo. Victoria que da tres puntos que permiten seguir soñando con entrar en el play off. Como dice Alfaro, en estos últimos partidos pueden pasar cosas raras, y esta jornada esas cosas raras empezaron a suceder. La derrota del Ceuta abría la pelea de nuevo, y esa pelea se alargará dos semanas más, una pelea en la que está el Real Murcia y en la que también está el Recreativo.