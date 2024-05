Julián Calero: "Todavía no hay nada hecho"

Julián Calero, entrenador del Fútbol Club Cartagena, ha comparecido ante los medios este mediodía para expresar su visión sobre el encuentro de mañana frente al Tenerife en Cartagonova (18.30). El técnico ha centrado su discurso en restar presión a sus jugadores y mantener la concentración para cerrar cuanto antes la salvación matemática. Para el preparador madrileño "no hay nada hecho". "No hay que dejar las cosas para otro momento porque matemáticamente todavía pueden pasar cosas y nuestro calendario es muy difícil", ha manifestado.

Calero ha confirmado que el equipo está física y mentalmente preparado. "La semana ha ido muy bien. Le habíamos dado un par de días de descanso a los chicos y han vuelto en la misma línea, con la intención de seguir compitiendo. Todavía nos queda trecho y hay que cerrar las cosas sin dar nada por supuesto", ha reiterado.

Quiere Julián evitar un excesivo clima de confianza, consciente de la dificultad. "Es muy difícil enlazar victorias seguidas en cualquier competición. Estoy muy contento porque es la segunda vez que enlazamos tres consecutivas y te hacen dar un salto en la clasificación. Me gustaría la cuarta y la quinta, pero sé lo difícil que es", ha comentado.

El técnico vuelve a pedir a la afición fuerza dentro del estadio y no fuera para evitar una excesiva presión. "Es importante gestionar las emociones. El otro día el Numancia tuvo un recibimiento, se atenazaron y perdieron. Ayer en Burgos también. A veces, el exceso de presión es malo. Hay que quitarle presión, pero en nuestra casa y dentro del campo quiero el mayor ruido posible porque ayuda al jugador", ha aseverado.

En ese contexto entra el rival, un Tenerife peligroso. En tierra de nadie, pero todavía con opciones de alcanzar el play off, el cuadro de Asier Garitano se planta en el Cartagonova con hambre. "Tienen opciones porque está todo muy igualado. Son un muy buen equipo con jugadores muy buenos como Enric y Ángel arriba, por dentro a Roberto, Aitor Sanz o el juego de Corredera y dos laterales muy largos. Es un equipo completo y bonito", ha avisado el de Parla.

Por último, el entrenador ha desvelado que vuelve a tener disponible a toda su plantilla para el choque y que verán también el encuentro entre el Alcorcón, determinante para firmar la permanencia matemática. "Por deformación profesional, los vemos todos. No solo el Alcorcón, hay muchos equipos por debajo de nosotros y hay que tener cuidado. No he hecho muchas cuentas porque no funcionan, lo mejor es hacer tu trabajo y si los resultados te acompañan mejor", ha concluido Julián Calero.