El FC Cartagena no se pone techo en el sprint final

El FC Cartagena espera ansioso la cita ante el CD Tenerife. De ganar, el cuadro de Calero podría incluso certificar su permanencia de forma matemática en Segunda División, y encarrilar además la que sería su cuarta victoria consecutiva. Pero los albinegros no se quieren poner ningún tipo de límite y no solo piensan en ganar ante Tenerife, ya que con la permanencia a falta de un último soplido, los cartageneristas encararán la recta final con la clara y sana intención de hacer pleno al cuatro.

Los ánimos están por las nubes, y el equipo dirigido por Julián Calero resuena por todos los rincones del territorio nacional. La gran hazaña del conjunto cartagenero es sin duda una de las gestas más destacadas en el panorama futbolístico nacional esta temporada 2023-24 y desde dentro del vestuario aún no se conforman con lo conseguido. Si bien, confirmar la permanencia del equipo un año más en LaLiga Hypermotion era y sigue siendo sin lugar a duda el único objetivo del club desde que arrancó la campaña, ahora se encaran unos últimos cuatro partidos se podría decir para el ‘disfrute’ del cartagenerismo.

A los albinegros les espera tras la cita del domingo a las 18.30h, visitar Ipurúa (19 mayo) donde les recibirá un Eibar que es tercero y que aún sueña con escalar hasta puestos de ascenso directo. A la semana siguiente volverá a Cartagonova para despedirse de forma oficial de su hinchada ante la SD Huesca, se espera que ya con la salvación blanquinegra consumada, los oscenses podrían llegar jugándose el descenso (hoy se encuentran a un punto del abismo). Por último y para cerrar el calendario de una temporada que muchos querrán dejarla entre para el olvido y para el recuerdo, los blanquinegros viajarán al RCDE Stadium, cancha de un Espanyol que también puede llegar con apuros por certificar su plaza de play off.

Cuatro citas complicadas, sin lugar a duda, pero dadas las circunstancias y tras lo vivido por todo el plantel cartagenero a lo largo de la temporada… la palabra ‘imposible’ parece que hace tiempo que se borró del diccionario en Cartagonova. Este grupo de jugadores se apoyó por completo, creyó y confió a ciegas en la filosofía Julián Calero, líder indiscutible del barco, que con su catalejo apuntó firmemente a la dirección a la que debían remar todos y cada uno de los componentes si querían llegar a la orilla. Desde su llegada el pasado 25 de septiembre, Calero pasó por varias fases en su discurso hacia la salvación, desde el «hay que limpiar cabezas», «liberarse de la mochila» al «no nos podemos descuidar, seguimos entubados en la UCI»... A día de hoy, y casi con el confeti apunto de estallar, es el propio Julián el que sigue llamando a la paciencia y a la calma, no se fía de nada ni nadie y quiere cerrar y cuanto antes esa salvación matemática.

Calero no se fía

«Ahora lo que más me preocupa es que los jugadores sean sensatos, que piensen que todavía queda tajo que hacer. Que nadie se me relaje, voy a intentar no consentirlo, y vamos a intentar disfrutar de estos cuatro partidos compitiéndolos como estamos haciendo (...) No me preocupa mucho lo que nos viene, lo que sí me preocupa es que sigamos manteniendo esa intensidad y carácter competitivo que es el verdadero artífice que está consiguiendo el grupo», comentaba el entrenador cartagenerista tras la victoria el pasado sábado ante Alcorcón.

«Yo no quiero que se acabe, me lo estoy pasando bomba», reconocía el propio Julián Calero en esa misma rueda de prensa, y es que el cuadro costero suma un total de 33 puntos esta segunda vuelta y llega en una de las mejores dinámicas de la temporada con tres triunfos seguidos (Oviedo, Levante y Alcorcón), algo que no se repetía desde el propio inicio de año con las victorias ante Villarreal B, Racing Santander y Amorebieta.

Sin querer mirar atrás de ninguna de las maneras, los soldados albinegros encararán los últimos choques sin mirar nombres ni poner etiquetas. Este equipo ya ha demostrado más que su valía y resiliencia tras una inimaginable segunda vuelta, y ahora lo único por lo que les queda luchar, es por seguir demostrándose a ellos mismos de lo mucho que son capaces.

Acerca de estas últimas jornadas y de la forma en la que este FC Cartagena líder de 2024 las afronta, también habló Jairo Izquierdo quien aseguraba que irán a por todo este final de campaña. «Nosotros lo que queremos ahora mismo es seguir compitiendo, estamos en un buen momento, y aunque los saquemos seguiremos compitiendo igual (...) ¿Que lo sacamos y ya estamos salvados? Pues a seguir compitiendo. La gente ahora mismo está enchufada y al final cuantos más puntos hagamos será mejor para todos. Un poco para quitarnos este mal año», explicaba el tinerfeño.

Volverá el Cartagonova de las grandes citas, con lleno en las gradas

Todo en un choque en el que la hinchada entera empujará desde las gradas a los albinegros a expensas de vivir una tarde que si bien podría pasar a ser grabada en los libros de historia del fútbol cartagenero. Nadie se quiere perder la consumación de lo que parecía más que imposible hace tan solo cinco meses, la gran fiesta de la temporada, la consecución de lo inalcanzable y que solo los más fieles y creyentes podían medio imaginar. Con todo esto en juego, el Estadio Municipal Cartagonova volverá a llenarse hasta la bandera, un ‘Sold Out’ inesperado a la par de oportuno que puede sumar el granito de arena necesario para que los albinegros logren la hazaña.