El UCAM, ante la primera ocasión de sellar el pasaporte para el play off

El UCAM Murcia CB tiene este domingo en Málaga (18:30 horas) la oportunidad de sellar su clasificación para el play off por el título de la Liga Endesa más caro del siglo XXI. Nunca un equipo con 20 victorias a tres jornadas del final no había tenido garantizada su presencia en la lucha por el título, un hecho que da aún mayor valor a la temporada que está realizando el conjunto de Sito Alonso, que el pasado miércoles, ante el Casademont Zaragoza, sumó su vigésima victoria.

El conjunto universitario sellará su pasaporte con un triunfo, pero también incluso podrá conseguirlo con una derrota, pero para ello tiene que perder el Baxi Manresa en su visita a Zaragoza (domingo, 12:30) o el Baskonia caer en casa contra el Girona (domingo, 17:00). Esas son las dos opciones para que la clasificación para el play off deje de ser virtual para convertirse en matemática.

Pero el UCAM de esta temporada no se conforma con jugar los play off, quiere hacerlo como cuarto clasificado para evitar a Madrid, Unicaja y Barça en cuartos de final y también contar con el factor cancha a favor. Y aquí es donde se complican más las ecuaciones, puesto que está empatado a 20 victorias con Lenovo Tenerife y Dreamland Gran Canaria, a los que tiene ganado el average particular, pero el Valencia está al acecho con 19, y con los taronja sí que tiene perdido el duelo directo.

Además, hay dos situaciones en las que no sale bien parado el UCAM. La primera, en un triple empate con tinerfeños y grancanarios, como se da ahora mismo, en el que el Lenovo es el mejor. Y la segunda, que ya se dio hace dos jornadas, en un cuádruple empate con el Valencia. En ese caso, el último clasificado sería el equipo murciano.

El calendario que le queda al UCAM tiene dos salidas muy complicadas. La primera, este domingo en la pista del Unicaja, el verdugo en las semifinales de la Champions y frente al que ha perdido los últimos cinco encuentros, convirtiéndose en el equipo frente al que más veces ha caído en los dos últimos años. Después, el viernes 10, visitará al Baskonia, inmerso en la lucha por estar en los play off, para cerrar la temporada regular el domingo 12 en el Palacio ante el Río Breogán, que se podría estar jugando la permanencia.

El Lenovo Tenerife, por su parte, visita este domingo al Río Breogán (17:00) y el próximo jueves al Joventut (21:30), para cerrar el curso en casa frente al Baxi Manresa, otro implicado en la lucha por el play off.

Por su parte, el Gran Canaria juega este domingo en la pista del Barça, que ayer jugó en la pista del Olympiacos y que la próxima semana tendrá la resolución de la eliminatoria de cuartos de final en el Palau. Posteriormente, el viernes 10, recibirá al Girona, que ya tiene los deberes hechos, para cerrar en Granada el domingo 12 la temporada ante un rival que seguro que se estará jugando seguir en la Liga Endesa.

Por último, el Valencia Basket recibe el sábado (20:45) a un Joventut que ya no se juega nada, pero tendrá que enfrentarse al Real Madrid, inmerso en la lucha por el liderato, el viernes 10 (21:00), en la Fonteta. Concluirá el campeonato el domingo 10 en Adorra ante un rival que ya está fuera de peligro.