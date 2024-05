El Real Murcia-Castellón, camino de colgar el cartel de ‘no hay billetes’

La Primera RFEF está dando vida a Nueva Condomina. Pese a que el estadio murciano no forma parte del fútbol profesional desde el 2014, la nueva tercera categoría está permitiendo al recinto volver a lucir como en tiempos mejores. Este sábado llegará otra oportunidad para demostrarlo. Y es que el Real Murcia-Castellón va camino de colgar el cartel de ‘no hay billetes’. A falta de dos días para que se dispute el encuentro, según la página web de Compralaentrada, solo quedan algo más de cinco mil entradas disponibles, habiéndose ocupado ya en su totalidad el Fondo Sur del campo murcianista.

A la espera de que los más rezagados se animen a vivir un duelo con mucho en juego para ambos equipos, lo que parece claro es que Nueva Condomina acogerá su mejor cifra de asistencia, superándose los 22.916 espectadores que se lograron en la primera vuelta, coincidiendo con la visita del Málaga a la capital murciana.

Lo más llamativo de este encuentro, que se disputará el sábado a partir de las cuatro de la tarde, es que la afición del Real Murcia tendrá una competencia importante en las gradas. Y es que hasta cuatro mil seguidores del Castellón ya han asegurado su presencia en Nueva Condomina. Será el mayor desplazamiento de la historia del conjunto albinegro, que mañana disfrutará de su primera bala para sellar su ascenso directo a Segunda División.

Sin depender de nadie, si el Castellón gana al Real Murcia, los orelluts ascenderán al fútbol profesional, y ese éxito ha provocado que ninguno de sus aficionados quiera perdérselo. Ayuda la cercanía y también las facilidades que ha dado el club grana en la venta de entradas a la afición visitante, ampliando la zona reservada habitualmente para los seguidores que acompañan a los rivales murcianistas.

Más de 70.000 euros

18 euros es el precio fijado por el Real Murcia para esa zona visitante, de ahí que, la gran respuesta de los seguidores del Castellón, suponga un buen pellizco económico para las arcas del conjunto grana. De momento, si se han vendido 4.000 localidades, tal y como publican los medios castellonenses, ya se habrían ingresado algo más de 70.000 euros. A ello habrá que sumar lo que se recaude con las localidades a cinco euros que están comprando los aficionados locales a traves de los socios murcianistas.

Con 4.000 hinchas del Castellón y con 12.000 abonados del Real Murcia, el ambiente está asegurado en Nueva Condomina. Pero la decisión de los responsables murcianistas de lanzar una nueva promoción en la compra de entradas para sus aficionados hará que de nuevo se apunte a los 25.000 espectadores. Por cinco euros pueden comprar entradas los abonados granas para invitar a sus familiares y amigos. Y hasta el momento la respuesta está siendo positiva. De hecho, según la web de Compralaentrada, quedarían libres 5.500 localidades, una cifra que podría ir bajando dado que la venta seguirá a lo largo del día de hoy y el sábado hasta la hora del comienzo del choque.

Las dos mejores cifras de asistencia de esta temporada llegaron ante el Málaga en la primera vuelta y frente al Intercity en el mes de febrero. Contra los primeros se alcanzaron los 22.916 asistentes, mientras que en la visita de los alicantinos la cifra se quedó en 22.315.

¿Habrá televisión en abierto este sábado? A Punt, sí; La 7, no

Ver los partidos del Real Murcia gratis no está al alcance de los aficionados murcianos. Tampoco ocurrirá mañana sábado. La televisión autonómica de la Región de Murcia (La 7) no dará el encuentro que enfrentará a los granas con el Castellón en Nueva Condomina. Ni la llegada de los partidos importantes, en los que el play off está en juego, ha cambiado la decisión de La 7 de no ofrecer fútbol de Primera RFEF. Más suerte tendrán los aficionados del Castellón. Aquellos que no se desplacen a la capital murciana podrán ver en directo y en abierto el partido a través de A Punt, televisión autonómica de la Comunidad Valenciana. Fue hace una semana cuando se conocía que A Punt había comprado los derechos del mencionado choque. Hasta el momento solo dos autonómicas habían alcanzado acuerdos con FEFTV para dar en directo la Primera RFEF. La televisión gallega apostó fuerte desde el principio para emitir los partidos del Deportivo de La Coruña, entre otros; mientras que Esport3 da los encuentros de los catalanes.