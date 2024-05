Julián Calero: "Este el partido más importante de la temporada"

El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, ha atendido este mediodía a los medios de comunicación en el Municipal Cartagonova en la previa del encuentro de mañana (21.00) frente al Alcorcón. El madrileño ha admitido la importancia del partido contra un rival directo que ha mejorado mucho sus números y ha asegurado que los tres puntos son cruciales. No se confía el técnico con la barrera de los 50 puntos dadas las circunstancias en la zona baja de la tabla.

"Estamos viendo la marea que hay en la salvación. Todos pensábamos que con 50 puntos nos salvábamos y lo sigo pensando, pero viendo como aprietan por abajo lo mejor es no hacer cuentas", ha afirmado en primera instancia. "Lo mejor es seguir en la línea actual y sacar todo lo que se pueda. No me he puesto a valorar si la salvación está en exactamente en 50. Lo hemos hablado entre compañeros, creemos que sí, pero no nos confiamos", ha reiterado.

El técnico centra sus esfuerzos en el partido de mañana en el Cartagonova. "Lo que me preocupa es que mañana podamos hacer un buen partido y ojalá sumemos los tres puntos, que son trascendentales. Es un rival directísimo, hemos estado juntos toda la temporada muy abajo, hemos salido y hemos fluctuado. Estamos en una situación parecida y para mí es muy importante", ha comentado.

También ha valorado la mejora del cuadro alfarero desde la llegada de Mehdi Nafti en diciembre. "Con Nafti, el Alcorcón ha cambiado muchas cosas por sus ideas. Es un equipo muy competitivo que ha pasado de encajar muchos goles a ser uno de los menos goleados. Le ha sacado mucho rendimiento a cada gol con buena defensa. Maneja diferentes situaciones como el juego directo, combinación, llena bien el área y es muy solidario", ha explicado Calero.

El choque es casi definitivo para las aspiraciones de ambos equipos y Julián es consciente de ello. "Este partido es, quizás, el más importante de la temporada para nosotros porque nos haría dar un salto importantísimo. Vamos a pelearlo de verdad", ha asegurado. Para ello, el de Parla ha pedido el apoyo de la afición dentro del estadio y no con un recibimiento que podría desestabilizar a la plantilla. "He sido yo el que ha decidido que los jugadores tuvieran su normalidad, su estabilidad y protocolo. Vamos a hacer como el Athletic de Bilbao: cuando ganemos, sacamos la gabarra. Ahora les necesitamos dentro, que no gasten ni un gramo de fuerza más que dentro del campo porque nos va a ayudar muchísimo", ha pedido.

Por último, Julián Calero ha desvelado que vuelve a tener disponible a toda su plantilla. "Están todos disponibles aunque hemos tenido una semana de cuidar a jugadores como Luis, Jairo o Kiko, que han entrenado a menor ritmo por molestias. Es fundamental que los tengamos a todos disponibles a estas alturas. Eso me da muchas alternativas y es gracias al trabajo del cuerpo técnico, médicos, físios, nutricionista y gente del gimnasio", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.