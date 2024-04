El Real Murcia, sin seguro de vida para el domingo

Afrontará el Real Murcia este domingo un duelo a vida o muerte por el play off, y lo hará sin su seguro de vida en la portería, porque Manu García será baja por sanción después de ver en Málaga la quinta amarilla. Aunque a principio de liga nadie hubiera echado de menos al catalán, que comenzó su etapa en Murcia acumulando muchas dudas, en estos momentos el ex del Nástic se ha convertido en un pilar fundamental del once de Pablo Alfaro. Salvador en varias ocasiones de los murcianistas, el guardameta de 33 años encadena hasta 570 minutos sin encajar un gol, colaborando a la racha victoriosa que ha llevado al Real Murcia a meterse en la pelea por estar entre los cinco primeros.

Pero este fin de semana, cuando toca recibir al Ceuta en un duelo directo por la quinta plaza, Manu García no podrá seguir engordando sus notables estadísticas. Al ver en Málaga la quinta amarilla, el de Pedrera tendrá que ver el duelo desde la grada, siendo Gianni Cassaro el que deba volver a ponerse los guantes. Y su última vez bajo la portería murcianista no trae buenos recuerdos. Fue el 24 de febrero, día en el que el Real Murcia se volvía de Madrid con cinco goles a sus espaldas, los que recibió a manos del Madrid Castilla.

Una semana después, con Manu García ya recuperado de la lesión que le tuvo apartado durante tres jornadas, era el ex del Nástic el que volvía a la portería grana, y, en los siguientes ocho partidos, los granas solo han recibido dos goles, los que le metió el Linares el 10 de marzo. A partir de ahí, Ibiza, Sanluqueño, Recreativo Granada, Algeciras, Melilla y Málaga han ido enfrentándose a los de Alfaro, pero ninguno de ellos ha sido capaz de batir al Real Murcia.

Cuando Manu García llegó el pasado verano a la disciplina murcianista, todos celebraron su fichaje. Con el Nástic se había convertido en uno de los porteros referentes de Primera RFEF, lo que hacía pensar que los granas habían hecho un muy buen movimiento convenciendo al meta catalán para venir a Nueva Condomina. Pero en el inicio de liga, los elogios pronto se convirtieron en críticas, hasta el punto de que el guardameta de Pedrera perdía la titularidad el 1 de octubre ante el Alcoyano. ¿Qué llevó a Gustavo Munúa a tomar aquella decisión? La sangría de goles que se habían recibido en las cuatro primeras jornadas. Hasta ocho veces tuvo que sacar Manu García el balón de su portería, quedando retratado en alguna de esas acciones, de ahí que el técnico uruguayo tuviese que tomar medidas.

Aparecía entonces Gianni para dejar la puerta a cero contra el Alcoyano y el Atlético Baleares, dando un respiro a los granas, sin embargo unos problemas físicos del segundo portero volvieron a dar la titularidad a Manu García, que regresaba en la jornada 8, jornada en la que el Real Murcia ganaba al Algeciras en Nueva Condomina. Esa victoria se sumaría a las logradas ante el Mérida y el Linares, ambas sin encajar goles. Manu García, con Gianni más tiempo en la enfermería que entrenando con el grupo, empezó a coger el ritmo, salvando a los granas en varios partidos. Y gracias a ello los goles ya no llegaban con tanta facilidad, pese a que el Málaga les goleaba en casa (1-4).

En la segunda vuelta, el Real Murcia ha logrado nueve porterías a cero y en todas ellas ha estado el de Pedrera, que solo ha encajado contra el Linares, ya que en los duelos contra el Alcoyano (2-3), Intercity (0-1) y Real Madrid Castilla (5-1) se quedó fuera del equipo por lesión. Pero ante el Ceuta, Manu García, ya convertido en el seguro e vida de los granas, no podrá estar en Nueva Condomina, una ausencia que echarán y mucho de menos los de Alfaro.