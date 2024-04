El FC Cartagena, obligado a ganar para evitar la quema

Tiempo para descansar ha tenido el FC Cartagena en una semana «más larga de lo habitual» según el propio Julián Calero. Después del partido de la pasada semana en sábado, los albinegros cierran la trigésimo sexta jornada de LaLiga Hypermotion esta noche (20.30, Movistar+) contra el Real Oviedo en el Municipal Cartagonova. Tiempo también ha tenido el cuadro cartagenero para reflexionar acerca de su situación clasificatoria, más comprometida tras las victorias de Villarreal B y Albacete que le dejan en décimo octava posición, sólo una por encima del descenso y a un punto de distancia. Lo que no tiene el FC Cartagena es margen de error contra un Real Oviedo de Luis Carrión que persigue el sueño del play off a Primera División.

La situación se ha complicado para el Cartagena. Los resultados del fin de semana no son favorables y las dos derrotas consecutivas en el momento decisivo de la temporada han terminado cobrándose un precio muy alto. Cayó el Cartagena frente al Real Valladolid (0-2) y no pudo evitar la derrota en El Molinón contra el Real Sporting (1-0). Con el único punto de Leganés (0-0) de hace tres semanas, el cuadro albinegro se ha visto obligado a mirar los resultados de sus rivales por abajo. Casi todos han aumentado el paso.

De los últimos seis clasificados, el Cartagena es el único que ha perdido los dos últimos encuentros mientras que los demás han sumado en mayor o menor medida. El Albacete ha sobrepasado a los albinegros con dos victorias que le dejan igualados a puntos (39), pero con mejor diferencia de goles; también lo supera el Mirandés con su victoria de ayer y se sitúa con 41; el Amorebieta sigue 2 por debajo; y el Andorra 3, igualado con el Villarreal B tras su victoria sobre el Racing de Ferrol.

Esto deja al equipo de Julián Calero sin margen de error frente a uno de los equipos más regulares de Segunda División. Un Real Oviedo que pelea por un play off de ascenso a Primera ilusionando a toda una ciudad. Lo hace desde la llegada de Luis Carrión, exentrenador del FC Cartagena, responsable de la transformación del equipo azul.

Carrión convirtió a un equipo que no había ganado en las primeras seis semanas en una escuadra vencedora. Sólo ha perdido cinco partidos el conjunto carbayón desde el fichaje de Carrión en septiembre del pasado año. Gracias a sus largas rachas positivas, el Real Oviedo llega en disposición de ganar una plaza de promoción a final de temporada.

Llegan los azules en séptima posición, fuera de play off pero con los mismos puntos que el Real Sporting en la sexta plaza. La obligación de ganar es la misma para ambos equipos, pero sólo uno puede salir contento del partido. El empate tampoco satisface a ninguno.

Para el choque, Julián Calero desveló en la previa las más que posibles bajas de Fontán y Verdú por molestias. Dos ausencias sensibles para la zaga cartagenerista. El técnico se verá obligado a introducir a Kiko Olivas, sin minutos desde su lesión a mediados de marzo, y a Jairo Izquierdo en el lateral. También puede actuar en la izquierda Iván Calero a pierna cambiada con Diego Moreno cubriendo su lugar en la derecha.

Más complicaciones tiene Luis Carrión, aunque también cuenta con una plantilla más amplia. No estarán Santi Cazorla, Borja Bastón, Rodrigo Tarín, David Costas ni Mario Hernández. El lorquino Luismi Sánchez se pierde el choque por problemas en su rodilla.

En ese contexto se miden FC Cartagena y Real Oviedo, obligados a ganar para seguir peleando su objetivo. El primero para volver a dejar atrás al descenso y el segundo para regresar a la zona de promoción y seguir soñando con el ascenso.

Calero: «La clave está en lo que nosotros seamos capaces de hacer»

Julián Calero, entrenador del FC Cartagena, compareció ayer ante la prensa para analizar el choque de este lunes frente al Real Oviedo halagando al rival, pero siendo muy positivo con las opciones de su equipo. «Tenemos que tener tranquilidad, seguridad y confianza, porque tenemos muchas más cosas buenas que malas», expresó

Sobre el horario atípico, Calero quiso naturalizarlo a pesar de su preferencia por jugar en fin de semana. «Ha sido una semana muy larga porque son más días de lo habitual, pero toca así y hay que adaptarse. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. A mí personalmente no me gusta jugar el último, pero nos toca a todos y tenemos que tener tranquilidad para afrontarlo con naturalidad. No nos olvidemos que todos nosotros vivimos de la televisión», comentó.

El FC Cartagena será el encargado de cerrar la jornada y el fin de semana con los resultados de sus rivales ya conocidos. «No quiero que nos fijemos mucho en los demás. La clave está en lo que nosotros seamos capaces de hacer», afirmó. «Sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos en unas circunstancias muy complicadas, en la pelea, y no tan lejos ni tan cerca de nada», admitió el de Parla sobre la situación clasificatoria del equipo.

Julián se deshizo en elogios para su rival, avisando de su gran potencial. «El Real Oviedo tiene una plantilla espectacular. Triplica algunos puestos y si no juega Cazorla juega Seoane, que es un pedazo de jugador. No está Borja Bastón y Alemao está siendo decisivo», ejemplificó. «Es lógico que esté peleando por lo máximo. Nosotros tenemos que saber qué tipo de equipo somos. Estamos preparados para competir contra ellos y tenemos que hacer las cosas bien», añadió.

Reconoció también Julián la importancia del apoyo de la afición en este momento. «La afición va a aportar mucho. La permanencia pasa por Cartagonova. Nos quedan cuatro partidos, tenemos que sacar el máximo número de puntos posible y necesitamos la fuerza de nuestra gente, que ha sido trascendental desde enero», manifestó.

Por último, el técnico reiteró que tiene «motivos para ser optimista» tras la «mejora con balón» y las llegadas a portería del último partido.