El Cartagena se lleva el derbi ante el Real Murcia y acaricia la permanencia

Dos derrotas y dos victorias ha sido el bagaje de los cuatro equipos de la Región de Murcia uqe militan en el grupo VII de la División Juvenil. Menudo partidazo se disputó en el Limonar, escenario del derbi entre el Real Murcia y el Cartagena. Los visitantes se jugaban la supervivencia en la categoría, mientras que los granas ya tienen el trabajo hecho. La tensión se notó en todo momento. Al final, el triunfo se marchó para Cartagena merced a los goles de Zakaria y Beranger.

El Real Murcia ocupa la octava posición con cuarenta puntos, mientras que el FC Cartagen, en el puesto trece con veintiocho puntos, sigue en lugares de descenso aunque tiene a tiro la permanencia. Los albinegros e la jugarán ante el UCAM Murcia el próximo fin de semana, y terminarán ante el colista, el Miguel Turra.

El conjunto universitario, por su parte, no tuvo piedad con el propio Miguel Turra, al que le hizo seis tantos. A los quince minutos marcó Álex Bueno. Álex Pérez se desmelenó e hizo tres seguidos. Xente hizo el quinto y cerró la cuenta Rubio. El UCAM no está todavía salvado, necesita un punto para no mirar al descenso. Se la jugará ante el FC Cartagena la semana próxima y concluirá la temporada ante el Alboraya.

El descendido Ranero dio la cara ante el líder, el Levante, pero poco más. El conjunto capitalino perdió por 3-0, encajando todos los goles en los últimos diez minutos de partido. Los de Morote están terminando la competición de una forma muy honrosa, aunque sirva de poco. La próxima jornada jugará ante el Villerral.