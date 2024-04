Carlos Alcaraz se prueba en Madrid con precauciones

Carlos Alcaraz, vigente campeón del Masters 1000 Madrid, completó con ciertas precauciones su primera sesión de entrenamientos en la Caja Mágica ante el inicio de una nueva edición del Mutua Madrid Open.

El murciano, ganador de las dos últimas ediciones, se ejercitó en una de las pistas exteriores del recinto con una visible protección en el brazo derecho. Alcaraz apuntala su puesta a punto pendiente de la evolución de la dolencia que padece en el antebrazo y que le impidió disputar el Masters 1000 de Montecarlo y el torneo Conde de Godó de Barcelona.

El actual número tres del mundo, que partirá como segundo favorito en el torneo, se ha tratado en los últimos días de la lesión. Incluso, se le vio en los entrenamientos con movimientos en pista sin coger la raqueta.

El campeón del pasado año, que llegó a Madrid el domingo y que acudió al estadio Santiago Bernabéu a presenciar el partido del Real Madrid contra el Barcelona, golpeó en la sesión con cierta cautela para continuar con su plan.

Alcaraz iniciará la defensa del título logrado el pasado año en la segunda ronda, ante el ganador del partido entre el kazajo Aleksandr Shevchenko y el francés Arthur Rinderknech.

Sensaciones positivas

Por la tarde, durante la presentación oficial del Mutua Madrid Open, el murciano confesó que ya está "mejor" de su lesión en el brazo que le hizo perderse los torneos de Montecarlo y Barcelona y que está "con sensaciones positivas" de cara a estar en el Mutua Madrid Open, torneo para el que no se ve como el rival a batir porque llega "sin entrenamientos, sin ritmo y sin partidos en tierra".

"Yo estoy mejor, la verdad que sí, anímicamente estoy muy bien. Cuando me bajé de Montecarlo inteté hacer todo lo posible para estar en Barcelona, que era un torneo muy bonito para mí y no pude, lo cual me dolió", señaló Carlos Alcaraz durante la presentación del torneo en la Plaza Mayor de Madrid.

El murciano recordó que esta cita, que ha ganado los dos últimos años, es una de sus "preferidas" y que "cada año" espera poder "jugar". "Estamos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para poder recuperarnos, pero ya di por hecho que iba a jugar Barcelona y no lo hice, así que ahora mismo no quiero dar nada por hecho", añadió.

De todos modos, quiso ser optimista porque este lunes estuvo entrenando "con raqueta" en la Caja Mágica y fueron "unas sensaciones muy positivas, muy buenas". "Yo creo que me atrevo a decir que estamos por el buen camino y si todo va igual yo creo que estaremos", deseó el de El Palmar, que no escondió que "claro" que le vendría "mejor tener un día más" y que preferiría jugar sábado, pero que "eso siempre va a sorteo" y que tendrán que "lidiar" con lo que le toque.

Presentación oficial del torneo de tenis Mutua Madrid Open en Madrid / EF

En este Mutua Madrid Open podría enfrentarse a su compatriota Rafa Nadal, al que eliminó el año pasado. "Obviamente, para mí siempre va a ser especial jugar con Rafa. De las tres o cuatro veces que he jugado con él, dos han sido aquí en Madrid y para mí sería un placer poder compartir pista con él, a pesar de que sea contrincante", comentó.

"Nada es imposible, a lo mejor nos enfrentamos en la final, quién sabe o no. Al final esto es tenis, todo puede pasar, cada partido es un mundo, pero como jugador y hablando por mí, que al final es mi ídolo, por supuesto que me haría ilusión poder jugar contra él", añadió Alcaraz.

El tenista murciano también dejó claro que "no" se considera favorito porque eso es algo "complicado en el mundo del tenis". "Como he dicho, cada partido es un mundo, todo puede pasar, tienes que entrar a pista y jugar los partidos, y ahora incluso mucho menos para mí, que vengo sin entrenamiento, sin ritmo, sin partidos en tierra, pero vamos a afrontarlo con la misma ilusión y ojalá pueda hacer buen resultado", advirtió.

"No, no me presiono, intento transformarlo en algo positivo", replicó sobre si tenía más nervios por jugar en Madrid ante la afición española. "Me da mucha energía jugar aquí con mi gente, con mi familia, con mi equipo, con mis amigos, para mí eso es maravilloso. Intento cogerlo como energía positiva esa motivación extra de jugar aquí, no lo tomamos como presión", sentenció.