Alcaraz despejará hoy la incógnita sobre su presencia en Madrid

¿Jugará esta próxima semana Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Madrid? La pregunta más repetida en los últimos días se conocerá este mismo lunes. El murciano, que llegaba ayer a la capital de España y que se espera que hoy entrene por primera vez en la Caja Mágica, confirmará hoy está recuperado de las molestias que le han impedido jugar en Montecarlo y en Barcelona. Si está al 100%, el tenista de El Palmar regresará al circuito en un torneo que ha ganado en las últimas dos ediciones.

Aunque en un principio estaba previsto que Alcaraz viajara el sábado a Madrid, finalmente retrasó su llegada un día para poder descansar más. En sus redes sociales colgaba un vídeo en el que se le veía entrenando, aunque sin raqueta, lo que confirma que todavía arrastra molestias en su brazo derecho. Después de renunciar a jugar en Barcelona, ha dedicado toda la semana a trabajar con su equipo de trabajo en las instalaciones de la Academia de Juan Carlos Ferrero.

No compite Alcaraz desde el pasado 29 de marzo, cuando cayó eliminado en Miami a manos deGrigor Dimitrov. Primero reunció a Montecarlo, que abría la temporada en tierra batida, y posteriormente tampoco pudo estar en un Code de Godó que acababa ayer con victoria del noruego Casper Ruud. «No sé si estaré en Madrid, pero es mi intención», explicaba tras renunciar a jugar en Barcelona por un problema en su brazo derecho. Y a eso ha dedicado toda la semana, aunque de momento todavía no ha confirmado su presencia a partir de esta semana en las pistas de la Caja Mágica. Eso sí, como está exento de la primera ronda, el murciano disfrutará todavía de unos días para recuperarse del todo, y es que no se espera su debut hasta viernes o sábado.

Hoy se sabrá si confirma su asistencia y hoy, a partir de las once de la mañana, también se conocerá el sorteo de esta edición del torneo madrileño, un torneo en el que estará Rafa Nadal después de su reaparición en Barcelona y en el que volverá a ser baja Novak Djokovic, que este sábado se borraba de la cita española, como ya hizo el pasado año. Sin el serbio como rival, Alcaraz evitaría a Sinner hasta la final de una cita en la que buscará su tercer triunfo, algo que nadie ha conseguido hasta el momento.

Además, hoy tendrá la presentación del torneo (11:00 horas) y en ese acto está anunciada la presencia de Alcaraz como último ganador, por lo que podremos escuchar sus impresiones y cuál es ahora mismo su estado físico.

Casper Ruud gana a Tsitsipas y se corona en Barcelona

El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se proclamó por primera vez campeón del torneo tras ganar ayer al griego Stéfanos Tsitsipas, quinto favorito, por 7-5 y 6-3, en una hora y 29 minutos de partido. Ruud se vengó, así, de la derrota que sufrió ante Tsitsipas en la final del Master 1.000 de Montecarlo la semana pasada y dejó al heleno sin el título del Godó, que todavía no ha levantado pese haber disputado cuatro finales en siete años.