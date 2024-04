Julián Calero: "El Real Oviedo tiene una plantilla espectacular y es lógico que pelee por lo máximo"

Julián Calero, entrenador del FC Cartagena, ha comparecido hoy ante la prensa. El técnico ha analizado el choque de mañana lunes frente al Real Oviedo (20.30h) halagando al rival, pero siendo muy positivo con las opciones de su equipo. "Tenemos que tener tranquilidad, seguridad y confianza, porque tenemos muchas más cosas buenas que malas", ha expresado.

Sobre el horario atípico, Calero ha querido naturalizarlo a pesar de su preferencia por jugar en fin de semana. "Ha sido una semana muy larga porque son más días de lo habitual, pero toca así y hay que adaptarse. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. A mí personalmente no me gusta jugar el último, pero nos toca a todos y tenemos que tener tranquilidad para afrontarlo con naturalidad. No nos olvidemos que todos nosotros vivimos de la televisión", ha comentado.

El FC Cartagena será el encargado de cerrar la jornada y el fin de semana ya ha dejado la victorias del Villarreal B. "No quiero que nos fijemos mucho en los demás. La clave está en lo que nosotros seamos capaces de hacer", ha afirmado. "Sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos en unas circunstancias muy complicadas, en la pelea, y no tan lejos ni tan cerca de nada", ha admitido el de Parla sobre la situación clasificatoria del equipo, ahora a tan solo un punto del descenso.

Julián se ha deshecho en elogios para su rival, avisando de su gran potencial. "El Real Oviedo tiene una plantilla espectacular. Triplica algunos puestos y si no juega Cazorla juega Seoane, que es un pedazo de jugador. No está Borja Bastón y Alemao está siendo decisivo", ha ejemplificado. "Es lógico que esté peleando por lo máximo. Nosotros tenemos que saber qué tipo de equipo somos. Estamos preparados para competir contra ellos y tenemos que hacer las cosas bien", ha añadido.

Por último, el entrenador ha desvelado las molestias de Fontán y Verdú que pueden impedir a ambos participar en el choque. "Hemos tenido algunas dificultades con Fontán y Verdú. Estamos viendo si podemos contar con ellos o finalmente se caen. El resto están todos disponibles y esa es una buena noticia", ha concluido.