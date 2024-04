Cartagena vuelve a soñar con un ascenso 34 años después

El 15 de junio de 1990, en el Pabellón Central de Cartagena, el Proexinca Cebé, que desapareció un año después, logró el ascenso a Primera División, hoy en día LEB Oro, ante 3.500 aficionados con un triunfo frente al Calella. Hoy, casi 34 años después, el Odilo FC Cartagena busca ante el Zamora Enamora (20:00 horas) dar el primer paso para volver a instalar al baloncesto de la ciudad en la segunda categoría del baloncesto español, en la que ya estuvo en la década de los setenta con el Bazán, que estuvo a punto de ascender a División de Honor, y en la temporada 90-91.

El mismo día que casi cinco mil personas recorrerán los montes de la ciudad en la Ruta de las Fortalezas, el Odilo Cartagena tiene la primera de las dos citas más trascendentales de su corta historia. Desde que en 1991 fue vendida la plaza al Melilla, el deporte de la canasta cartagenero ha vivido una travesía por el desierto interminable. Ahora, con la directiva que comanda David Ayala y el equipo de Jordi Juste, quiere reverdecer viejos laureles en una ciudad muy vinculada históricamente al baloncesto. No en balde, fue la capital regional del baloncesto durante los sesenta, setenta y ochenta, antes de la aparición del Júver Murcia, el hoy UCAM Murcia.

La final por el ascenso es solo la primera oportunidad. Pero si la supera, ya no tendrá que acogerse a la reválida el Odilo Cartagena. La eliminatoria se disputa a dos partidos, con ventaja de campo para el Zamora Enamora, que logró más victorias en el grupo Oeste. Por ello hoy no solo es importante ganar, sino hacerlo también por la máxima diferencia de puntos de cara al choque el sábado 20 en el pabellón Ángel Nieto de la ciudad castellanoleonesa.

La fortaleza del grupo y el juego coral en un equipo que no depende exclusivamente ni de uno ni de dos jugadores, es el arma que pondrá sobre la pista un Odilo Cartagena que tendrá que luchar desde el juego exterior contra el poderío interior de los zamoranos, donde destaca el pívot Jonas Pauksté, de 2,24 metros, que hizo mucho daño a los cartageneros en el duelo que disputaron en Zamora en enero con la Copa Princesa en juego que ganaron los zamoranos después de dos prórrogas. Pero no solo dentro de la zona son peligrosos los jugadores que entrena Saulo Hernández, también lo son fuera de ella con el base Toni Naspler, llamado a estar el año próximo en ACB con el Manresa, el alero Kevin Buckingham, el combo Jahvaughn Powell o el triplista Erik Kalinicenko, entre otros. En el Odilo Cartagena, Aboubacar y Johan Kody tendrán que intentar parar a las ‘torres’ zamoranas, una difícil misión, aunque no imposible para un equipo que ha llegado a la recta final del curso en un buen momento de forma y tras ser campeón del grupo Este.