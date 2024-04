Dos regresos y dos dudas en el Real Murcia

El Real Murcia se encuentra en su mejor momento de la temporada. Los resultados de las últimas jornadas han devuelto al conjunto murcianista las opciones de entrar en el play off a final de temporada y la ilusión a una afición que comenzaba a desesperarse. Pablo Alfaro, aunque todavía no ha encontrado la tecla del buen juego de su equipo, ha hallado la fórmula para sumar el máximo número de puntos posibles y recuperar la sonrisa del vestuario. Para acompañar su buena dinámica y mantener el ánimo, el entrenador recupera a dos futbolistas imprescindibles en el once mientras sigue esperando a otros dos.

Pinta bien el tramo final de la temporada para el conjunto grana. Los de Alfaro han logrado el mejor ritmo de puntuación de todo el curso durante las últimas cuatro jornadas con un empate frente al Ibiza (0-0) y otras tres victorias consecutivas por la mínima contra Sanluqueño, Recreativo Granada y Algeciras alternando encuentros en casa y lejos de la Nueva Condomina. Estos resultados han elevado inevitablemente la actitud del grupo, que también recibe buenas noticias en cuanto a la disposición de sus jugadores.

Se echó a temblar -y se enfadó mucho- la Nueva Condomina cuando Pablo Larrea vio la segunda amarilla en el encuentro frente al Recreativo Granada. Un partido competido que podía haberse decantado con la inferioridad numérica local por culpa del centrocampista, pero que terminó en alegría con el tanto de Carrillo en el descuento. Por desgracia, esa no fue la única baja que dejaría el choque, ya que el propio goleador vería la quinta amarilla del curso en una entrada innecesaria tras el tanto.

El equipo viajó a Algeciras sin dos de sus pilares y que lo han jugado todo siempre que han estado disponibles. Alfaro tuvo que reformular su centro del campo con Tomás Pina y Svidersky junto a Abdulai y también el ataque con la segunda titularidad del curso para Juanmi Carrión, quien respondió con el tanto de la victoria.

Para recibir al Melilla recupera Alfaro tanto a Larrea como a Carrillo y las noticias podrían ser aún mejores, pero todavía tiene dudas el cuerpo técnico sobre el estado físico de otros dos jugadores importantes: Loren Burón e Isi.

Los últimos entrenamientos del equipo ofrecen dos perspectivas diferentes. Isi Gómez es el que más posibilidades tiene de regresar con el equipo y volver a tener minutos frente al cuadro melillense, mientras que Loren lo tiene más difícil. Aunque el club no ha ofrecido parte médico sobre las molestias en la cadera del futbolista que le impidieron estar frente al Algeciras, las previsiones no son demasiado positivas.

También siguen en la enfermería Imanol Alonso, tras lesionarse en el peroné precisamente contra el Melilla en la primera vuelta, y Carlos Rojas, que continúa recuperándose de la rotura de menisco. En el caso del extremo, el Murcia espera poder volver a contar con él en un hipotético play off para el que se han renovado las ilusiones en el último tramo.

La RFEF anuncia el horario unificado de final de temporada

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado el horario unificado de las dos últimas jornadas de liga en la que se decidirá el descenso y el play off de ascenso en el que pretende estar el Real Murcia. La jornada 37 -penúltima- se disputará el sábado 18 de mayo a las 19.00 y la jornada 38 -última- se jugará el sábado 25, también a las 19.00 de la tarde. En esas dos jornadas, los granas se verán las caras contra el Mérida y el Atlético de Madrid B respectivamente para apurar sus opciones de promoción si las mantiene a final de temporada. Ahora se encuentra a tres puntos.