El Cartagena vuelve a tener la pólvora mojada

La dramática situación del Fútbol Club Cartagena al término de la primera vuelta del campeonato parecía no tener solución y, sin embargo, el conjunto albinegro siguió creyendo para salir del pozo hasta ganarse el derecho a depender de sí mismo. No obstante, como en más de una ocasión ha mencionado el técnico Julián Calero, el trabajo aún no está hecho. Con esas palabras presagiaba el entrenador las dificultades que vendrían más adelante cuando todo eran buenas noticias. Ahora atraviesa el Cartagena un tramo pedregoso contra rivales potentes y con un decaer lógico que se ve reflejado en la faceta ofensiva.

El cambio de mentalidad que sufrió el conjunto cartagenero al comienzo de la segunda vuelta vino acompañado de un despertar ofensivo inédito hasta el momento. Durante la primera mitad de la liga se mantuvo el Cartagena como uno de los equipos menos goleadores, pero todo fue volver del parón y los mismos jugadores que antes no veían portería comenzaron a batir con facilidad la meta rival. Cuatro goles al Villarreal B, dos al Racing, uno al Amorebieta, otro al Albacete, uno más al Mirandés y otros dos al Real Zaragoza. Un tramo de revolución ofensiva al que se incorporaron Arnau Ortiz, Andy Rodríguez y Darío Poveda para colaborar en plena faena.

Punto de inflexión

No obstante, ese endiablado ritmo de resurrección y goles tenía que parar en algún momento. Era lo lógico. Ese parón llegó contra el rival más fuerte de la categoría. Un Elche que vino con la lección aprendida del Martínez Valero y secó al Cartagena en su estadio. A partir de entonces le ha costado mucho al cuadro portuario ponerla en el fondo de las mallas.

Tanto es así, que en las últimas siete jornadas sólo ha sumado la escuadra portuaria tres goles -eso sí, con la máxima eficacia, ya que con ellos ha cosechado seis puntos-. Una media que parece insuficiente para mantener el alto ritmo de puntuación que sigue necesitando para escapar del descenso.

A la derrota por 0 a 1 contra el Elche le siguió otra frente al Burgos por 3 goles a 0. Rompió su sequía y su mala racha el Cartagena venciendo al Racing de Ferrol por 2 a 1, pero regresó la falta de claridad contra el Eldense para firmar un 0 a 0. El solitario tanto de Fontán al Andorra fue el último que celebró la parroquia albinegra para repetir empate sin goles en Leganés y sufrir la última derrota contra el Real Valladolid el pasado domingo.

[object Object] El Sporting de Gijón, al que visita este sábado el FC Cartagena, está inmerso en la lucha por entrar en el play off. De hecho se encuentra a un punto del sexto clasificado después de romper en la pasada jornada una racha de dos derrotas consecutivas sufridas ante el Amorebieta fuera de casa y contra el Racing en El Molinón. En el duelo ante el Mirandés, que acabó con 1-3 en el marcador, el delantero Mario González, que fue uno de los refuerzos en el mercado de invierno, logró su primer tanto con los sportinguistas, donde está cedido por Los Ángeles FC.

La delantera, desaparecida

Desde la victoria frente al Racing de Ferrol, la delantera del Cartagena ha desaparecido. En ese partido de hace ya cinco jornadas marcó el empate Darío Poveda y asistió a Luis Muñoz para superar a los ferrolanos, pero fue la última aparición de l ataque albinegro. Desde entonces, el punta alicantino acumula cuatro partidos sin ver portería y su sustituto natural, un Alfredo Ortuño que ha quedado relegado al banquillo, no lo hace desde el mes de enero cuando marcó en la victoria frente al Racing de Santander.

El problema no parece estar en la generación de juego, ya que en ese aspecto anda ‘sobrado’ el cuadro portuario. En los dos últimos partidos, contra dos rivales de entidad que buscan el ascenso, el Cartagena disfrutó de buenas ocasiones para hacer gol: dos largueros y un mano a mano contra el Leganés y otras tantas con el marcador en contra frente al Valladolid. En ambos encuentros mereció más el equipo de Julián Calero, no obstante, es el gol el que marca la justicia en el fútbol y el que no está encontrando el Cartagena.

No ayuda el complicado calendario, que le ha puesto a los albinegros una dura prueba prolongada en el tiempo. Para superar esta sequía tendrán que superar al Sporting, Oviedo o Levante en las próximas jornadas.