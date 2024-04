El Odilo Cartagena quiere llenar el Palacio con entradas a cinco euros

La cúpula directiva del Odilo FC Cartagena CB ha querido hacer un alto llamamiento a todos los aficionados al baloncesto en la ciudad timilenaria de cara a esa gran final por el ascenso a LEB Oro que tendrá el primer asalto el próximo sábado (20:00 horas) en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Tras quedar como campeones de la Conferencia Este, el cuadro de Jordi Juste encara una ansiada final a dos partidos para obrar el histórico ascenso al segundo escalafón del basket español.

Tras una temporada muy completa, el conjunto portuario se volverá a ver las caras con Zamora Enamora, líder indiscutible de la Conferencia Oeste y frente al que ya cayeron los pupilos de Juste en la Final de la Copa LEB Plata que se disputó el pasado 20 de enero. Por aquel entonces se medían ambos líderes de conferencia, jugándose la final en este caso a un solo partido en sede única, en el Pabellón Ángel Nieto (Zamora). El choque se decidió tras 50 minutos de juego, quedándose Zamora el trofeo después de un choque espectacular que se fue hasta la segunda prórroga (95-89).

Ahora ambos cuadros se verán las caras en una final a dos partidos, siendo el primero de ellos en cancha cartagenera y el de vuelta, de nuevo en el Ángel Nieto de Zamora. A falta de unos días para esa 'revancha' en Cartagena, David Ayala, presidente del club albinegro, hizo oficial varias promociones de cara al aficionado general con la idea de que el Palacio de los Deportes se convierta en una auténtica olla a presión.

Para fomentar este ambiente, se ha planificado una 'fan zone' junto al Palacio de Deportes en las horas previas al partido. Las entradas tendrán un precio de 5 euros hasta el viernes, aumentando a 10 euros el día del encuentro. Además, los abonados deberán pagar también su entrada, aunque tendrán reservada su butaca hasta este miércoles.

El Odilo Cartagena apela a la pasión y el apoyo de su afición para crear un ambiente hostil y desestabilizador para el equipo rival. Con la ilusión de alcanzar el ascenso, el club albinegro espera contar con el respaldo de 4.000 personas en las gradas del Palacio de Deportes.

"Nos jugamos estar en LEB Oro en dos partidos; ahora la ciudad tiene que responder. Si queremos baloncesto este es el momento, si el aficionado quiere baloncesto en la ciudad… Nosotros más no podemos hacer. Hemos puesto precios asequibles, Estamos haciendo un trabajo enorme desde nuestra cúpula directiva, técnicos, jugadores… ", explicaba David Ayala.

Llenar el Palacio, el objetivo

Es la cita más importante en muchos años para el baloncesto cartagenero, y desde el club blanquinegro se insta a darlo absolutamente todo de cara a la cita del sábado noche. "A la ciudad de Cartagena le pido un esfuerzo y que intentemos llenar un Palacio de los Deportes, que sería histórico". Nunca antes se había sobrepasado el número de afluencia hasta llegar a la cifra de 4.000 en la historia del baloncesto cartagenero, pero éste parece el momento idóneo y así lo apuntan desde la entidad.

Zamora Enamora ha roto varios récords esta temporada en esa Conferencia Oeste en la cual prácticamente se pasearon. El último récord conseguido y por el que los jugadores de Saulo Hernández entraron en los libros de historia del baloncesto nacional, fue al lograr ser el primer equipo de LEB Plata que termina la temporada regular imbatido lejos de su feudo, cero derrotas como visitante.

Ante esta dinámica rocambolesca del conjunto zamorano y su próxima visita a Cartagena, Ayala quiso dar otra pincelada: "Ellos no han jugado nunca ante tantas personas. Los pabellones en los que han estado jugando en el Oeste creo que no han pasado de 1.500 o 1.800… Si conseguimos un ambiente 'duro', y ganamos este primer partido aunque sea por diferencia de dos puntos, ya no serían imbatibles fuera de casa". Esto indica el presidente que podría dejar tocados a los súper líderes del Oeste en vista al segundo choque por el ascenso. "Nosotros ya sabemos lo que es jugar en Zamora", culminaba David Ayala.

Pese a reconocer que Zamora es el favorito en el play off de ascenso directo a LEB Oro, confía en ese factor ambiental para inclinar la balanza a su favor. "En la final de Copa demostramos que pudimos ganar… Yo voy a decir que para mí Zamora es favorito. Por la trayectoria que llevan, han logrado más victorias, no han perdido un partido fuera de casa en toda la temporada". Pero reconoce que desde el club cartagenero están ilusionados. "Confiamos en el equipo, que está muy bien tras el viaje a Mallorca, cuerpo técnico, plantilla… Son dos semanas históricas para el baloncesto de la ciudad que a o mejor cuando pasen 20 años lo recordaremos como recordamos ahora a Proexinca Cebé".