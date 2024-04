El UCAM Murcia la lía en el segundo tiempo y se vuelve a alejar de los play off

El UCAM Murcia se tropieza en el segundo tiempo y empata ante el RB Linense (1-1). El conjunto universitario llegaba al encuentro con la ilusión de estar más cerca de los play off y comenzó muy bien el encuentro, teniendo oportunidades desde el primer minuto y consiguiendo abrir la lata en el 25. Por desgracia esa ventaja le duró poco más de 20 minutos, ya que nada más arrancar la segunda mitad, el conjunto visitante igualó el duelo. Los de Alberto Monteagudo no consiguieron anotar ningún gol más y el empate no se movió en todo el partido.

El UCAM Murcia afrontaba el encuentro con la idea en la cabeza, de que los play off aún son posibles, y su función principal es la de ganar los partidos que le quedan. El choque dio comienzo y se vio un UCAM Murcia con ganas, y en el minuto uno Jorge García ya había generado la primera ocasión, con un disparo cruzado que se marchó por centímetros.

El RB Linense a los universitarios con un cabezazo de Pitu, pero que se fue desviado. Desde esa acción de los rivales, el UCAM Murcia empezó a llegar con más frecuencia a portería rival, pero no terminaba de ser muy peligroso para poner en apuros al meta contrario.

Poco más de 25 minutos le hicieron falta al UCAM Murcia para imponerse al Linense y ponerse por delante en el marcador. Luque caracoleó por el costado del área y con un magnífico toque, picó el balón al segundo palo, no se sabe si con la intención de centrar, pero acabó colándose directamente por la escuadra derecha de la portería. El conjunto de Alberto Monteagudo logró un reto importante, que es el de abrir el marcador antes del segundo tiempo.

La parte fea de la primera mitad la dejó la lesión de Sergio Chinchilla. Al extremo universitario, que se le ha estado viendo estas últimas jornadas reconvertido en carrilero, sufrió un fuerte golpe en una acción defensiva, en la que fue con todo a cortar el balón. No pudo continuar y se tuvo que retirar en sustitución de Ramón Blázquez.

El segundo tiempo no empezó con buen pie para los universitarios. A los 10 minutos, el RB Linense sacó desde la esquina y una mala salida de Serna en el intento de despejar con los puños, hizo que el balón le cayera a Sergi Monteverde, que de primeras disparó y puso las tablas en el luminoso.

Tras el gol del RB Linense, el UCAM Murcia necesitaba reaccionar cuanto antes, porque el empate no le valía en su carrera por los play off. Comenzaron a llegar más oportunidades para los universitarios, pero sin acierto para hacer el segundo tanto y romper las tablas.

Ramón Blázquez tuvo una de las oportunidades más claras de toda la segunda mitad. Josema filtró un pase a línea de fondo para Fer Pina, cuando esté tocó la raya, metió un pase directo a Ramón, que remató de primeras con pierna derecha, pero por desgracia para el lateral, su balón se estrelló en la madera.

El encuentro seguía su curso y el empate permanecía en el luminoso. Los de Alberto Monteagudo estaban dándolo todo para hacer el segundo gol, lo intentaron de todas las maneras posibles. Arturo estuvo a punto de firmar lo que hubiera sido el gol de la jornada: recibió un balón alto dentro del área y se sacó de la chistera una tijera para buscar el gol, pero su remate se marchó por encima del travesaño.

El encuentro llegó a los minutos finales, que el UCAM Murcia tuvo que disputarlos con un jugador menos sobre el terreno de juego debido a la expulsión de José Cruz. El futbolista cometió una dura entrada y el colegiado no dudó en enseñarle la cartulina roja de forma directa.

El colegiado, transcurrido el tiempo de descuento hizo sonar su silbato, dando por finalizado el choque, con reparto de puntos entre el UCAM Murcia y el RB Linense.