A por la segunda curva del ‘Tourmalet’

LaLiga Hypermotion ha entrado en su fase decisiva. Todos los equipos aprietan los dientes y apuran sus opciones para lograr los objetivos. En el Cartagonova se miden dos conjuntos con diferentes metas, pero con la misma intención: sumar para mantener su lugar. Mientras el FC Cartagena necesita un resultado positivo -que bien podría ser un empate- para mantener a raya un descenso que se estrecha, el Real Valladolid quiere volver al play off que abandonó el viernes. Albinegros y blanquivioletas miden fuerzas a partir de las 21.00 de la noche (Movistar+) y se juegan parte de sus aspiraciones de la presente temporada.

Todo se decidirá sobre el césped del Cartagonova una vez González Francés, colegiado del encuentro, indique el inicio. En el terreno de juego se enfrentan un local crecido por sus resultados y un visitante que ofrece más dudas que certezas fuera de casa. A esa teoría se aferra el Cartagena para «competir» contra uno de los «transatlánticos» de la categoría tal y como exigió Calero en la previa.

El conjunto albinegro se ha convertido en uno de los locales más fuertes del campeonato desde que comenzó el año, un aspecto que había sido el principal fallo durante la primera vuelta. Desde la vuelta del parón navideño, los cartageneros han sumado 15 de 18 puntos en su feudo con cinco victorias y una sola derrota, la que se produjo ante el Elche (0-1). Este rendimiento es el que llevaba buscando el entrenador desde su llegada y es el que le ha sacado del atolladero en el que estaba sumido el equipo. La confianza para enfrentarse al Real Valladolid es máxima con la afición de su lado.

Al otro lado del campo estará el cuadro de Paulo Pezzolano, al que sólo se le puede poner un pero en su temporada de regreso a Segunda División tras el descenso. Fuera de casa no encuentra regularidad el cuadro pucelano y sólo ha ganado cuatro partidos en toda la temporada. Es el noveno peor visitante del campeonato con quince puntos sumados lejos del José Zorrilla, muy por debajo del Cartagena, sexto mejor visitante, con veinte unidades.

Las circunstancias opuestas de ambos equipos son las que han generado un clima ligeramente favorable a la escuadra albinegra, que parece mentamente más convencida de su cometido.

Además de esto, la clasificación se convierte en un condicionante a tener muy en cuenta cuando entramos en la recta final del campeonato. Nueve partidos restan para el final de la temporada y los veintidós equipos están en la lucha por algún objetivo. En clave Cartagena, los últimos resultados han estrechado las distancias de la zona baja y un nutrido grupo de equipos se encuentra a dos jornadas de salir o caer al descenso. Es por ello que puntuar contra el Valladolid es casi obligado para el Cartagena en medio de su ‘Tourmalet’ particular de partidos contra conjuntos que buscan el ascenso.

Actualmente, el FC Cartagena es décimo sexto con 39 unidades, cinco por encima del Amorebieta, que marca la línea con un partido más tras vencer al Racing de Ferrol el pasado viernes.

En clave vallisoletana, la victoria del viernes del Real Oviedo sobre el Elche les sacó de la promoción de ascenso por un punto. Son séptimos con 52 puntos, pero con mejor golaveraje que sus principales competidores, un único punto en el Cartagonova devolvería a los de Pezzolano al play off. Vendrá por tanto con todo el conjunto pucelano.

Para el choque, Julián Calero tendrá disponible a toda su plantilla después de mucho tiempo. La recuperación de Gonzalo Verdú en una sola semana y el regreso de Kiko Olivas tres jornadas después dejan vacía la enfermería. Esto permite al entrenador albinegro mantener abiertas todas las posibilidades y hacer uso de todas sus armas para competir de la mejor manera a su rival. Sólo Mikel Rico y Andy Rodríguez están apercibidos con 4 tarjetas.

«El rival es un equipo hecho para Primera División»

Julián Calero compareció ayer sábado en la previa del partido frente al Real Valladolid para trasladar a su afición las sensaciones del equipo. Calero reiteró la «igualdad» de la categoría para recordar que el trabajo aún no está hecho y pidió a su equipo «exigencia» para competir bien ante uno de los mejores rivales de la liga.

«La Segunda División está preciosa por la igualdad, tanto por arriba como por abajo. Nadie puede decir que esté fuera de nada, excepto los que han pasado de 50 puntos. Del resto para abajo, hay equipos que pueden llegar al play off y otros que estamos en la pelea en un pelotón cada vez más grande», comentó. «La competición está preciosa y a mi me encanta. Me veo mucho antes un partido de Segunda que uno de la Premier League», añadió.

Esta situación deja poco margen al Cartagena, que busca sacar algo positivo contra el Real Valladolid en casa. Así valoró Julián el partido de esta noche. «Vamos a ver si somos capaces de competirles bien. Es un equipo hecho para Primera División en todos los aspectos y tienen la necesidad de estar arriba. Vamos a intentar hacer un buen partido y tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Podemos y debemos competir con ellos, pero nos va a llevar al límite, porque estos equipos con tanto potencial te exigen lo máximo», expresó.

La mejor noticia está en la enfermería. Tanto para el encuentro de mañana como para el tramo final del campeonato, el Cartagena afronta el desafío sin bajas. «Están todos disponibles. Gonzalo se ha recuperado y Kiko ha entrenado con normalidad toda la semana. Le hemos quitado algunas tareas por precaución, pero está bien. Es una de las pocas veces que estamos todos y a falta de nueve partidos me parece una noticia extraordinaria porque vamos a encarar los partidos con todo», manifestó Calero.

Por último, Julián comentó el gran ambiente que vive el vestuario. «Ahora que estamos ganando partidos y puntuando, que hemos salido de la zona conflictiva, el equipo tiene la seguridad en lo que hace. La seguridad te la dan los resultados a pesar de que antes de Navidad hacíamos lo mismo, pero teníamos un déficit que ahora compensamos. También estamos sacando el máximo de los jugadores y cada uno de ellos está poniendo el máximo», concluyó el entrenador.